Zahi Hawass: "Estoy seguro de que una de las momias femeninas que estoy estudiando es Nefertiti"

Solo con escuchar las palabras "Tutankamón" y "aniversario", sin siquiera mostrar interés por el resto de la pregunta, Zahi Hawass anuncia un gran menú de sorpresas arqueológicas y fiestas para conmemorar el centenario del hallazgo de la tumba del llamado faraón niño. "Vamos a hacer una gran celebración en Egipto", avanza el entusiasta, popular y carismático egiptólogo en una entrevista con este periódico.

El próximo 4 de noviembre, al mediodía, en un hotel de lujo en Luxor que lleva el nombre de Howard Carter, el arqueólogo que firmó uno de los hallazgos más importantes de la historia, y con la presencia del bisnieto de lord Carnarvon, el aristócrata inglés que financió las campañas de excavación, Tutankamón volverá a convertirse en protagonista mundial. Hawass conducirá a la comitiva hasta el Valle de los Reyes y allí pronunciará un breve discurso. Visto el desfile de las momias reales por las calles de El Cairo de hace un año, las autoridades egipcias no escatimarán en grandilocuencia para rememorar una fecha histórica.

El arqueólogo y exsecretario general del Consejo Superior de Antigüedades, que se encuentra en Madrid para inaugurar el ciclo de conferencias de la exposición Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto, organizada por el Grupo EULEN —se puede ver en el Palacio de las Alhajas de Madrid hasta el próximo 31 de diciembre—, anuncia además el estreno de varios documentales sobre los últimos estudios de la momia del faraón, el hallazgo de la ciudad dorada de Luxor —el que considera, por el momento, su descubrimiento más relevante— y la búsqueda del cuerpo de la reina Nefertiti.

También la celebración de un congreso internacional de expertos sobre la figura del monarca de la Dinastía XVIII. Hawass, estrella televisiva con su sombrero al estilo de Indiana Jones que no regatea un buen titular, lo tiene claro: "Es el descubrimiento más importante de la Antigüedad. No hay nada que pueda competir con ello".

Pregunta. ¿Qué secretos quedan por desvelar sobre la momia de Tutankamón?

Respuesta. Espero que la sorpresa llegue el mes que viene. Cuando escaneamos la momia mediante la tecnología de tomografía computarizada, descubrimos que Tutankamón no fue asesinado. Pero encontramos una fractura en su pierna izquierda y que probablemente había sufrido un accidente unos días antes de morir. En su tumba había unos 130 bastones para ayudarle a caminar porque tenía malaria. Ahora tenemos una nueva máquina de análisis de ADN, muy cara, que nos va a confirmar si tuvo una infección o no. En caso afirmativo, significa que murió a consecuencia del accidente.

P. ¿Todavía no sabe la respuesta?

R. No la sé aún. Estamos trabajando en ello, pero se desvelará en un documental antes del aniversario.

Creo que quien robó los objetos de la tumba de Tutankamón fue lord Carnarvon

P. Hace unos días salió a la luz una carta enviada a Howard Carter en 1934 por un eminente académico británico de su propio equipo de excavación que apunta a que el arqueólogo robó objetos de la tumba de Tutankamón. ¿Qué opina de esto? ¿Va a cambiar la imagen positiva que tiene de Carter?

R. No. Howard Carter se llevó 22 objetos, pero muy pequeños y para su estudio. Se los dio al Museo Británico y luego se devolvieron. Creo que quien robó los objetos fue lord Carnarvon porque su objetivo era hacerse con el 50% de los tesoros. Pero la ley de ese momento decía que si se encontraba una tumba intacta [no saqueada por los ladrones antiguos] no te podías quedar con nada. Lord Carnarvon intentó demostrar que había sido desvalijada en dos ocasiones. Y así fue, pero los ladrones no se habían llevado nada. Estaba completamente inalterada. Fue él, antes de morir [en 1923], y su hija, quienes se llevaron muchas piezas.

P. Otra investigación que dirige se centra en dos momias halladas en la tumba KV21 del Valle de los Reyes en 1817 y que podrían estar relacionadas con Nefertiti. ¿Se ha descartado o confirmado algo?

R. Tenemos ADN de las momias de Akenatón [el marido de Nefertiti], de Amenhotep III, de la reina Tiye, de la madre de Tutankamón... y tenemos momias de mujeres que no tienen nombre. Creemos que KV21B podría ser Nefertiti y KV21A Ankesenamón, esposa principal de Tutankamón y que fue encontrada con dos fetos. El escaneado de KV21B nos ha confirmado que su edad encaja con la de Nefertiti.

P. ¿En qué porcentaje está seguro de esta identificación?

R. Estamos haciendo un estudio muy cuidadoso. Y estoy seguro de que una de las momias de mujeres sin nombre es Nefertiti. También tenemos la momia de un niño descubierto en la tumba KV35 que nunca ha sido identificado. La envié al hospital de Luxor para que la analizasen con tomografía computarizada y hemos visto que murió a los diez años. Si es o no el hermano de Tutankamón, Semenejkara, es algo que también vamos a desvelar.

P. ¿Qué ha pasado finalmente con la búsqueda tumba de Nefertiti?

R. He buscado por todas partes en la zona occidental del Valle de los Reyes, pero no he encontrado nada. Ahora tengo otros cinco lugares que investigaré este año. Va a ser el último que excave en la necrópolis y espero poder encontrarla al fin.

P. ¿Qué sería más importante: identificar la momia o la tumba?

R. Las dos cosas serían muy importantes, pero la tumba lo sería más.

Los museos europeos todavía practican el imperialismo

P. El año pasado, cuando descubrió la ciudad dorada de Luxor, dijo que era el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón. ¿Por qué? ¿Y qué más han documentado desde el anuncio oficial?

R. No lo es solo para mí, sino para todo el mundo. Es una gran ciudad con talleres donde se hicieron la mayoría de artefactos (joyas, sandalias, ropa, estatuas, ladrillos para los edificios...) del Imperio Nuevo, especialmente en la época de Amenhotep III y Tutankamón. Fue llamada 'El Ascenso de Atón' y hemos encontrado más de un millar de objetos y un gran lago a la entrada. Es realmente impresionante.

P. Está organizando una campaña para recabar apoyo de personalidades de su país para recuperar de los museos europeos piezas icónicas. ¿Es optimista?

R. Para finales de octubre tendré lista una petición para que el Museo Británico devuelva la Piedra Rosetta. Luego haré lo mismo con el busto de Nefertiti [se conserva en el Neues Museum de Berlín] y el Zodiaco de Dendera [Museo del Louvre]. Tres objetos únicos. La Piedra Rosetta es muy importante ahora porque el 27 de septiembre se cumplen 200 años del descifrado de los secretos de la lengua egipcia. Creo que ha llegado el momento. Los británicos se la robaron a los franceses, que tampoco tenían derecho para llevársela. Es un icono de la identidad de Egipto y tienen que devolverla. Espero que me apoye gente de España, necesitamos presión internacional.

P. ¿Pero no cree que un discurso tan beligerante puede tener un efecto negativo en la reclamación?

R. La Piedra Rosetta fue extraída de forma ilegal de Egipto, como el busto de Nefertiti y el Zodiaco de Dendera. Los museos europeos todavía practican el imperialismo. El exdirector del Louvre ha sido acusado de robar cinco piezas arqueológicas egipcias. El Metropolitan Museum ha devuelto hace unos días piezas saqueadas, pero deberían dejar de comprar antigüedades en el mercado, porque si lo haces, das alas a los ladrones para que sigan robando.

P. Todavía no hay fecha para la apertura del Gran Museo Egipcio...

R. No, porque tenemos ahora la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2022, en Sharm El Sheikh, y el área entre las pirámides y el Gran Museo Egipcio necesita ser renovada. Estamos construyendo un aeropuerto a 15 kilómetros de las pirámides para que la gente venga a verlas y al museo. Entonces esperamos que para marzo de 2023 pueda inaugurarse.

P. El museo lleva varias décadas de retraso. ¿Cuál es la explicación?

P. Va a ser el museo más grande del mundo. Cuesta billones de dólares. Lo empecé a construir en 2002. Contaba con inaugurarlo en 2015, pero la revolución que tuvimos en 2011 echó todo por la borda.

P. "Veo cosas maravillosas" son las célebres palabras que pronunció Howard Carter al descubrir la tumba de Tutankamón. ¿Ha experimentado una sensación parecida?

R. (Risas). Voy a contar algo divertido. Un día estaba excavando en una aldea sin alcantarillado y dije que había encontrado algo importante. Mi ayudante me preguntó qué era y le dije: "Veo mierda en vez de cosas maravillosas".

