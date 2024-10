Un año del 7-O: el día que Hamás abrió las puertas del infierno que ahora nadie quiere cerrar

7 de octubre, el sabbat negro

6:30 - 6:40 A sólo 5,5 kilómetros de la valla de la Franja de Gaza, en el corazón del desierto de Néguev, cerca de 4.000 personas bailan al son de la música trance en el festival Tribe of Nova. Son las 6:30 de la mañana cuando decenas de cohetes de Hamás salen disparados del enclave palestino. La Cúpula de Hierro intercepta los primeros proyectiles. En cuestión de segundos, el personal de seguridad privada del evento da la orden de evacuar el recinto. 6:40 - 7:10 Muchos de los asistentes creen que las explosiones son en realidad fuegos artificiales, que forman parte del espectáculo… hasta que suena la primera sirena. “Apagué la música y avisé por megafonía a todo el mundo de que se fuera”, explica Omri Sassi, uno de los productores del festival. El aviso hace reaccionar a algunas personas, que empiezan a marcharse. Otras, bajo los efectos del alcohol o las drogas, se quedan en el lugar, desorientados. 6:40 - 7:10 “Me dio un ataque de pánico y eso me salvó la vida: yo me hubiera quedado allí, pero mi novio me arrastró hasta el coche”, recuerda Tal, una joven de 25 años, a EL ESPAÑOL. Los más rápidos consiguen llegar al parking . Toman la carretera 232 , hoy conocida como “la ruta de la muerte”. Algunos huyen hacia el norte, otros hacia el sur. Los agentes de seguridad que están en el festival reciben el aviso de que hay terroristas en el norte de la carretera. Se dirigen hacia allí para bloquear como pueden el acceso al recinto. Son las 7:00 de la mañana. 7:10 - 7:55 Unos metros más al norte, en el cruce de Mefalsim, los milicianos de Hamás obstruyen el paso. Avanzan imparables desde los kibutz de Alumim y Be’eri. Abren fuego contra todo lo que se mueve.



En el sur, la escena es similar. Los terroristas reciben con disparos a los asistentes del festival que intentan de escapar en dirección a Re’im, donde hay una base militar israelí. 7:10 - 7:55 Por el camino, los combatientes palestinos lo queman todo. Lanzan granadas dentro de los refugios situados junto a las paradas de autobús, donde se esconden decenas de festivaleros. En la carretera, interceptan a los vehículos… con fuego. 7:10 - 7:30 La barricada improvisada que han levantado los agentes de seguridad en la entrada al festival produce un gran atasco en dirección al norte del país. La policía comienza a desviar los coches por un camino de tierra hacia este. Empiezan una carrera desesperada por el desierto en dirección a las ciudades más cercanas. Algunos se esconden entre los arbustos y cactus o se entierran en la arena. Permanecerán así hasta 10 horas antes de ser rescatados. En el festival aún quedan centenares de personas. 7:30 - 8:17 Los combatientes de la milicia palestina llegan al recinto. Atacan primero a quienes están en el aparcamiento, situado al norte. Destruyen y prenden fuego a los vehículos. Luego, entran en la zona de baile, donde está el escenario, y disparan a quemarropa contra todos y contra todo. Por el sur llegan más terroristas y se produce un efecto embudo . No hay hacia dónde escapar. 8:17 - 8:30 Los combatientes de Hamás abren fuego de manera desordenada, buscan causar el mayor número de muertos posible. Al no poder discernir desde qué dirección llegan los atacantes, cunde el pánico. Los asistentes huyen en masa hacia el este. Se produce una gran estampida y los terroristas aprovechan para secuestrar a varias personas, israelíes y extranjeros. Se los llevan en camiones y motocicletas. Algunos, están gravemente malheridos. “La última imagen que tengo de mi hijo fue subiendo a una furgoneta con el brazo amputado”, nos explicaba hace unos meses Rachel Goldberg, madre de Hersh, un joven de 22 años secuestrado y luego asesinado en Gaza. 8:30 - 9:30 Ya en la zona de la fiesta, los terroristas lanzan granadas y disparan contra la pista de baile. Es cuando se producen la mayoría de los asesinatos . Numerosas personas consiguen huir y se esconden en un riachuelo cercano. 9:30 - 12:30 Los militantes de Hamás consiguen controlar la zona. Siguen disparando contra los asistentes. Se pasean entre las ruinas y los cadáveres. Prenden fuego a los árboles y a las infraestructuras. Las imágenes muestran cómo varios combatientes hurgan entre los objetos personales de los asesinados. En algunos puntos, hay fuego cruzado entre los terroristas y los guardias de seguridad. Tratan de proteger a los festivaleros. Hay informes que hablan de batallas de hasta seis horas. 9:30 - 12:30 Muchos supervivientes aguardan escondidos en los sitios más inimaginables: en los baños portátiles , en cámaras de refrigeración, bajo los cadáveres de sus amigos y compañeros… 12:30 - 14:30 Las primeras unidades militares israelíes llegan a las 12:30, según se puede ver en las imágenes. Comienzan entonces los combates, que durarán horas. 12:30 - 14:30 En medio del caos, varios festivaleros corren hacia los vehículos militares. Es el caso de la Michal Ohana. Herida de un disparo en una pierna, la joven logró sobrevivir porque se escondió durante horas debajo de un tanque. "Es un milagro", sostiene. 14:30 - 17:00 Las fuerzas israelíes rescatan a algunas personas escondidas y las evacúan en camiones acondicionados, incluyendo a aquellas atrapadas en baños portátiles y otras estructuras. Los enfrentamientos persisten a lo largo de las horas siguientes. No es hasta las 17:00 cuando las fuerzas israelíes se hacen con el control de la zona.