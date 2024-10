Ataque de Irán a Israel, en directo | Israel lanza un potente ataque sobre Beirut para matar al sucesor de Nasralá

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que está dialogando con Israel sobre la posibilidad de atacar las instalaciones petroleras de Irán, en represalia por el ataque que Teherán lanzó este martes con cerca de 200 misiles sobre territorio israelí.

Biden hizo estas declaraciones a la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca, antes de subir al helicóptero Marine One para viajar a Florida y Georgia e inspeccionar los daños causados por el huracán Helene.

En medio del ruido de las hélices del helicóptero, un periodista le preguntó: "¿Apoyará usted que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán?", a lo que el mandatario respondió: "Estamos discutiendo eso."

En respuesta a preguntas de otro periodista, Biden afirmó que Israel no va a tomar ninguna acción de represalia este jueves y dejó claro que EEUU no "permite" a Israel hacer nada, sino que se limita a dar consejo a su mayor aliado de Oriente Medio y del que es su mayor proveedor de armamento. "En primer lugar, nosotros no 'permitimos' nada a Israel. Aconsejamos a Israel. Y no va a pasar nada hoy", subrayó.

En cualquier caso, sí subrayó que no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán en represalia por los ataques de Teherán contra territorio israelí.