El embajador de Palestina en España: "El único objetivo de Israel en Gaza es destruir y matar"

Minutos antes de contestar al teléfono, Husni Abdel Wahed (Cisjordania, 1960) estaba frente al televisor de su casa. "Acabo de ver en directo un bombardeo criminal por parte de las fuerzas de ocupación israelí en Gaza", explica el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España en su entrevista con EL ESPAÑOL.

Periodista y político de profesión, el diplomático explica a este periódico su punto de vista sobre lo que está sucediendo en Israel, donde el pasado sábado el grupo islamista Hamás lanzó un ataque sin precedentes, matando a casi 1.000 personas y secuestrando a unos 150 israelíes.

En consecuencia, el Gobierno de Benjamin Netanyahu declaró la guerra total y ordenó el bombardeo de la Franja de Gaza primero en una operación militar para eliminar a Hamás que ha provocado la muerte de más de 900 gazatíes, 240 niños incluidos, según las autoridades palestinas. En estos momentos existe un cerco total del estrecho territorio palestino de apenas 360 kilómetros cuadrados en el que viven cerca dos millones de habitantes.

¿Cómo está la situación actualmente en la Franja de Gaza?

Todo el territorio está siendo objeto de un bombardeo constante, intenso y criminal. Se han atacado edificios, barrios residenciales, casas particulares y campos de refugiados en el sur y el norte de la Franja, que apenas tiene 360 kilómetros cuadrados. Familias enteras han sido asesinadas por los bombardeos. La gente está a oscuras, no tienenagua potable ni puede acceder a alimentos porque Israel ha cortado el suministro. Esto demuestra que el único objetivo de Israel es destruir y matar lo máximo que se pueda. Está habiendo un genocidio contra todo el pueblo palestino en Gaza.

Estos bombardeos que me describe vienen precedidos de un ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí. ¿Por qué cree que Hamás ha lanzado esta operación ahora?

Esto no sale de la nada. Es un hecho aislado a lo largo de 75 años de ocupación en los que la represión, el asesinato, el castigo colectivo la segregación y la confiscación de la tierra contra los palestinos han sido una constante. Surge como la acumulación de todas esas prácticas, a las que se le suma el bloqueo cruel y asesino de los últimos años de la Franja de Gaza donde nadie entra ni sale sin el consentimiento de las tropas de ocupación israelíes. Es curioso que una vez más, nuestros amigos en Occidente nos pidan abandonar nuestra humanidad.

Husni Abdel Wahed, embajador de la Autoridad Palestina en España, durante su entrevista con El Español. Laura Mateo

¿A qué se refiere?

Me refiero a que los humanos tenemos reacciones. La física dice que cada acción tiene una reacción. También la naturaleza dice que a mayor presión, mayor es la explosión. Todo el pueblo palestino resiste a la ocupación de distintas maneras. Nosotros hemos optado por una vía de lucha popular pacífica. Otros han optado por otra vía no pacífica. No la compartimos, pero es una de las reacciones posibles.

Hace unos meses usted me dijo en una entrevista que "Hamás era su adversario". ¿Mantiene esa afirmación?

Siempre subrayo que yo no soy portavoz de Hamás ni estoy en posición de representarle. Hamás es y sigue siendo mi adversario político e ideológico.

La Autoridad Nacional Palestina a la que usted representa no ha condenado ni se ha pronunciado en contra de este ataque concreto de Hamás. ¿Por qué?

Lo de "condenar" es un tema que los medios de comunicación occidentales tratan de forma desafortunada. A nadie se le ocurre pedirle a un ucraniano que condene la resistencia de los ucranianos ni a un israelí que condene las políticas colonialistas del Estado de Israel en Palestina. El señor [Bezalel] Smotrich, hombre fuerte del Gobierno de Israel, ofrece a los palestinos tres opciones que nadie ha rebatido. Estas son: primero, abandonar Palestina; segundo, someterse y aceptar la ocupación, y tercero, para los que no aceptan ni la primera ni la segunda, la muerte. La tercera alternativa que nos ofrece Israel es morir. A nadie se le ocurre pedir a las autoridades israelíes que condenen esto.

"La Franja de Gaza está sitiada desde hace 16 años. La diferencia es que Netanyahu ahora ha pedido permiso y autorización a Biden para realizar una invasión terrestre"

Hay quien equipara a Hamás con el pueblo palestino. ¿Qué opina?

No hay ningún pueblo que piense de la misma forma. El pueblo palestino es heterogéneo, con distintas corrientes políticas e ideológicas. El islam político tiene una aprobación de cerca del 17% de la población palestina. No sé por qué se tilda a todo un pueblo de pertenecer a un color político cuando la mayoría no se identifica con él. En Israel hay mayor concentración de fundamentalistas judíos ortodoxos y se sigue considerando a Israel un Estado democrático y laico.

Usted ha hablado de los asesinatos a palestinos, ¿es posible condenar los asesinatos que Hamás ha cometido contra civiles israelíes en las últimas horas?

Yo no puedo aceptar la muerte de nadie, de ningún ser humano, ya sea norteamericano, vietnamita, ruso, chino o ucraniano. La vida humana es valiosa, pero la vida de todo ser humano, por lo que no puedo condenar de manera selectiva.

¿Cree que hay también un trato selectivo con las brutales imágenes y vídeos de violencia extrema que se están difundiendo en las redes sociales sobre los ataques de Hamás?

Sin duda. No hay un solo día en que no haya un palestino asesinado. El pueblo palestino está siendo masacrado a diario. Pero parece que para Israel y muchos europeos y norteamericanos es normal que se trate siempre así a los palestinos. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el argumento del ministro de Defensa israelí para cortar el agua, la electricidad y los alimentos a los palestinos de la Franja de Gaza? Ha dicho que son animales. Piensa, literalmente, que los seres humanos de Gaza son animales. Celebro que haya gente que se cree superior, pero nosotros no nos creemos inferiores. Simplemente somos iguales que cualquiera y exigimos el trato que nos corresponde como seres humanos.

El ejército israelí ha desplegado tanques y soldados alrededor de la frontera con la Franja de Gaza. ¿Teme una invasión terrestre de Israel?

La Franja de Gaza está sitiada por mar, aire y tierra desde hace 16 años. Un cerco férreo donde no entra ni sale nada ni nadie sin el permiso de Israel. Ahora lo que hay es un elemento adicional: que el señor [Benjamin] Netanyahu ha pedido permiso y autorización al presidente norteamericano, Joe Biden, para realizar una invasión terrestre. Hasta hace pocas horas pensaba que Israel se lo pensaría tres veces antes de hacerlo. Ahora, no obstante, está bastante claro que nos encontramos frente a un Estado irracional, vengativo, criminal. Así que ahora yo no puedo descartar ninguna posibilidad.

¿Qué cree que ocurriría si se llegase a entrar?

Sería un genocidio masivo, porque la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño donde viven más de dos millones de seres humanos en condiciones y viviendas precarias. No tienen a dónde ir. Netanyahu ha pedido a la población palestina que saliese de Gaza porque iba a bombardear. Mi pregunta es: ¿A dónde puedes ir en una franja de 360 kilómetros? ¿A dónde puedes ir con un sitio tan férreo como el que impone Israel? En este sentido, me sorprende que la comunidad internacional esté tratando estas advertencias con tanta naturalidad. Si Rusia le pidiera a los ucranianos que abandonasen Ucrania el mundo se estremecería.

"Mientras haya ocupación no habrá paz en nuestra región"

¿Cómo cree que está siendo la reacción internacional al conflicto entre Israel y Hamás? Se lo pregunto porque actualmente la Unión Europea está examinando la financiación a Palestina.

Hay quienes pretenden mantener el actual orden mundial en el que hay un grupo selecto de países que son los mayores beneficiarios. Tienen derecho a todo y hacen todo lo posible por mantener ese orden. Los principios y valores declarados de Europa son muy atractivos: democracia, derechos humanos, derecho internacional, justicia, libertad... Pero que en la práctica sólo llegan a unos pocos. Luego hay algunos países europeos que tienen un complejo de culpabilidad por su historia nazi. Esto les hace intentar compensar a las víctimas de su propia política, pero a costa de otros. Por eso consienten todo lo que hace Israel y descalifican todo lo que hacen los palestinos.

¿Cómo cree que se van a desarrollar los próximos días?

Eso va a depender de cómo actúe Israel. Y parece que Israel está siendo instigado por Estados Unidos de actuar con mucha dureza. Es preocupante que la gran potencia del mundo sea partícipe en una confrontación entre un grupo que ellos descalifican como terrorista e Israel. No comprendo cómo Israel, que se ha presentado y que sus aliados han promocionado como una gran potencia regional desde el punto de vista militar, de inteligencia y de espionaje, necesite ayuda militar y financiera de EEUU, que hasta ha enviado un portaaviones.

¿Qué fin le ve a este conflicto?

Mientras haya ocupación no habrá paz en nuestra región. Poner fin a la ocupación israelí y permitir al pueblo palestino obtener su libertad y soberanía es también por el bien de la paz y la estabilidad del mundo.

