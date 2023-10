La embajadora de Israel en España: "La UE debe dejar de enviar dinero a Gaza; así no llegará a Hamás"

La agenda de Rodica Radian-Gordon está hoy más apretada que nunca. Desde que el pasado sábado el grupo islamista Hamás lanzó un ataque sin precedentes por tierra, mar y aire contra Israel, matando brutalmente a casi 1.000 personas y secuestrando a un centenar, la embajadora israelí en España se ha dedicado a denunciar lo que está sucediendo su país.

"Ahora mismo suenan las alarmas antiaéreas en todo el territorio porque hay lanzamientos de cohetes y misiles desde el norte y el sur", explica en su conversación con EL ESPAÑOL. La diplomática, nacida en Bucarest (Rumanía) en 1957, no duda en equiparar las atrocidades de Hamás a las de ISIS. "Han asesinado a niños y ancianos", lamenta.

Radian-Gordon también se pronuncia sobre los bombardeos en la Franja de Gaza, actualmente cercada por Israel. Allí, donde se ha cortado el acceso al agua, la electricidad y el combustible, la operación militar anunciada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para eliminar a Hamás ha provocado la muerte de más de 900 gazatíes.

[Israel recupera el control de la frontera de Gaza y halla 1.500 cadáveres de milicianos de Hamás]

¿Cuál es la principal prioridad de Israel?

La primera, asfixiar a Hamás. O mejor dicho: erradicar a Hamás. En el norte estamos tratando de hacer todo lo posible para controlar la situación y que la frontera con Gaza sea el único frente al que responder. Por supuesto, es una prioridad que vuelvan los rehenes que están en manos de Hamás. Además, también hay que hacer muchas cosas dentro de Israel para reparar los daños terribles que ha dejado el ataque, porque las atrocidades de Hamás son solo equiparables a las atrocidades de ISIS.

En 2006, secuestraron a un soldado israelí en Gaza y se tardó más de cinco años en recuperarlo a cambio de intercambiarlo por 1.000 prisioneros palestinos. ¿Qué precio está dispuesto a pagar ahora Israel para liberar a los cerca de 150 rehenes que tiene Hamás?

La situación es hoy totalmente diferente. No estamos hablando de soldados. El ataque esta vez ha sido contra civiles. Los asesinados y secuestrados son niños inocentes, bebés, mujeres, ancianos... Se ha cometido un crimen contra la humanidad. Un crimen de guerra. Hamás no juega según las reglas normales de guerra y de paz. Hamás juega al mismo juego que ISIS. Por eso no podemos ni hablar de empezar las negociaciones. Sin duda el proceso no va a ser corto. También va a ser muy doloroso porque nos estamos enfrentando a rivales muy crueles.

"Hamás no sigue las reglas normales de guerra y paz, por eso no podemos negociar con ellos; sus atrocidades son como las de ISIS"

"Esto es una guerra y la vamos a ganar", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu el sábado. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para acabar con Hamás?

No sabemos cuáles van a ser las decisiones del Ejecutivo de Israel para acabar con Hamás. Lo que está claro es que este ataque no es como los anteriores. La situación ha cambiado completamente. El 7 de octubre marcó un antes y después, y esta vez nosotros estamos determinados a cambiar la situación de la región. No vamos a repetir medidas o decisiones que tomamos en el pasado y que tuvieron un resultado limitado.

¿A qué medidas se refiere? ¿Qué se pretende cambiar?

Al final de esta guerra, no queremos que Hamás siga con el control de la Franja de Gaza.

Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España. Daniel Ochoa de Olza

Actualmente centenares de tanques y soldados israelíes están desplegados en la frontera de Gaza. ¿Se plantea Israel una invasión terrestre de la Franja de Gaza?

Hay muchas posibilidades encima de la mesa en la lucha contra Hamás. No sé cuál será la que escojan los líderes israelíes.

La contundente respuesta militar que Israel está dando para acabar con Hamás también está provocando muchas víctimas civiles en Gaza. Eso ha despertado duras críticas en Occidente. ¿Qué opina al respecto?

Primero, todavía no sabemos cuántas de las víctimas son civiles y cuántas son de Hamás. Desafortunadamente, siempre hay víctimas civiles que no tienen nada que ver con la lucha. Este es otro crimen de guerra que comete Hamás cuando utiliza las ciudades en la Franja de Gaza para esconderse detrás de la población. Nosotros hacemos lo posible para no dañar a la población civil, pero no podemos asegurarlo al 100%. Lo que sí puedo decir es que no se les está atacando de un modo deliberado porque ese no es el objetivo.

Usted ha pedido a la Unión Europea que suspenda las ayudas a Palestina. ¿Con qué objetivo?

Hay ONGs que son 100% legítimas, pero hay otras que sabemos que están ligadas con organizaciones terroristas como Hamás a través de una red muy sofisticada. Ellos utilizan a ONGs para rescatar fondos y utilizarlos en comprar armas y en otras causas terroristas. No queremos que eso suceda. Por eso hay que dejar de pasar dinero y analizar exactamente qué organizaciones lo reciben y a dónde va la ayuda. Ese es el motivo por el que exigimos que la UE no pase más fondos por el momento.

"Hamás está cometiendo un crímen de guerra cuando utiliza las ciudades de Gaza para esconderse detrás de la población"

Sin embargo, la situación humanitaria en Gaza, con el cerco israelí que les ha dejado sin agua, electricidad y combustibles, es muy crítica. ¿No empeorará la situación si se cortan las ayudas internacionales?

Por eso la exigencia que nosotros hacemos a la Unión Europea no es a largo plazo. Creemos que ahora es muy importante parar la distribución de los fondos para que no lleguen a las ONGs que, aunque no se vea a primera vista, están ligadas a Hamás. Exigimos un paso más contundente que quizá a corto plazo va a hacer daño, pero que a largo plazo va a asegurar que solo las organizaciones legítimas reciban dinero.

¿Qué fin le ve a este conflicto?

Es muy difícil decirlo, pero estoy segura de que cuando termine, vamos a tener otra realidad en nuestra vecindad. Y ojalá podamos llevar a cabo acuerdos con otros estados en la región, como el que teníamos pendiente con Arabia Saudí y que ahora no es una prioridad. Espero que para el bien de todos los israelíes, los palestinos y los demás pueblos de la región podamos cambiar la realidad en Oriente Medio.

Sigue los temas que te interesan