El Mossad, en entredicho: los israelíes se preguntan por qué inteligencia no previno el ataque

Una sólida estructura que parece haber fallado este sábado 7 de octubre, cuando se cumplen 50 años de la Guerra de Yom Kipur que estalló cuando Siria y Egipto atacaron por sorpresa a Israel desde sus fronteras y dieron pie a un traumático conflicto de 18 días en el que murieron más de 2.600 soldados israelíes.

Para Eyal Hulata, asesor de Seguridad Nacional del anterior Gobierno (2021-23) y expresidente del Consejo de Seguridad Nacional israelí, lo que está claro es que "la inteligencia militar ha fallado a la hora de detectar este ataque", según ha explicado a una entrevista a Sara Gómez, de la agencia Efe. "Es un fallo devastador. No hay duda de que nos ha pillado por sorpresa", señala el experto, que sugiere que las milicias de Gaza probablemente buscan imitar lo sucedido hace medio siglo.

"Nadie esperaba esto"

En la misma línea, Roni Kaplan, reservista portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, reconoce a este periódico que "nadie se esperaba esto, llegó por sorpresa a pesar de que sabíamos que era un escenario posible desde lo ocurrido en 2014". Kaplan se refiere al que estaba considerado el peor choque entre Israel y Hamás en la última década, que derivó en un conflicto de 50 días, dejó más de 2.000 palestinos muertos y una Franja de Gaza prácticamente destruida por los bombardeos. "Por el momento hay 22 focos de combate, con masacre a civiles, en los que estamos intentando actuar, ya habrá tiempo para los informes", concluye Kaplan.

Para Nicolás de Pedro, senior fellow en The Institute for Statecraft de Londres, "es muy sorprendente que a la inteligencia israelí se le haya pasado por alto que Hamás haya almacenado semejante volumen de cohetes en un territorio tan pequeño como la Franja de Gaza". Y aunque advierte que "habrá que esperar primero a ver cómo se resuelve el conflicto", De Pedro no descarta que lo sucedido "desate una crisis política". Sobre todo dentro de un Gobierno de coalición liderado por Netanyahu que en los últimos meses se ha enfrentado a numerosas protestas ciudadanas por su polémica reforma judicial.

Por el momento, el Ejército no se ha pronunciado todavía sobre los posibles fallos en su inteligencia que han conducido a lo que se considera ya un desastre sin precedentes, porque Hamás nunca había llevado a cabo una operación tácticamente tan sofisticada. Por eso no es de extrañar que hayan comenzado a crecer las dudas sobre si Irán ha ayudado a los militantes palestinos a coordinarse.

Desde hace años, el régimen iraní proporciona ayuda militar y financiera a Hamás en su esfuerzo por ampliar su influencia en la región. Por eso no es de extrañar que el comandante Rahim Safavi, asesor del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, no tardase en felicitar "a los combatientes palestinos" y les prometiese "estar de su lado hasta la liberación de Palestina y la santa Jerusalén".