Retrato de una época: así fue el viaje de Ábalos a Rusia con "doña Jésica" y "don Koldo" en su séquito oficial cuando ella le cobraba 1.500 euros al día

José Luis Ábalos realizó un viaje oficial a Rusia junto a su novia Jésica Rodríguez García y su asesor Koldo García en agosto de 2019.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las fotografías en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que confirman que Jésica acompañó al entonces ministro de Transportes como parte de su séquito en los actos oficiales que tuvieron lugar en Moscú. Las imágenes están tomadas en el centro de la capital rusa, en el Jardín de Alexander I, a cinco minutos andando de la Plaza Roja.

En aquel momento, Jésica era trabajadora de Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, y cuya contratación se realizó a través de Koldo García y su hermano Joseba.

Jésica Rodríguez y José Luis Ábalos, en Moscú EL ESPAÑOL

Ábalos mantenía una relación extramatrimonial con esta joven que entonces tenía 30 años. El exministro de Transportes estaba casado con Carolina Perles, aunque era esta estudiante de odontología quien le acompañó a varios viajes del Ministerio.

Según un email de Ábalos que publicó The Objective, en esta época Jésica Rodríguez cobraba al exministro 1.500 euros al día por acompañarle a los viajes oficiales.

Un trabajador de la Embajada de España en Moscú agradeció por email a Ábalos los regalos que le envió cuando concluyó la visita y mandó "cordiales saludos a doña Jésica y don Koldo".

Jesús H. M. fue el conductor de Ábalos y su séquito, entre los que se encontraba su novia Jésica, durante la visita del ministro a Moscú.

La joven Jésica (13 de febrero de 1989), tal y como se muestra en las fotos a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, formó parte de la delegación oficial del Ministerio de Transportes y acudió a las reuniones y visitas que realizó Ábalos.

Novia y "asesora de Ineco"

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso a la agenda oficial del viaje de Ábalos a Rusia y en la que Jésica Rodríguez aparece como acompañante del ministro por ser "asesora de Ineco".

Sin embargo, Jésica no ocupaba ningún cargo de responsabilidad en Ineco y había sido contratada eventualmente como secretaria de administración.

Agenda oficial del viaje del ministro José Luis Ábalos a Moscú entre el 25 y 28 de agosto de 2019 y en el que fue acompañado por su novia Jésica como "asesora de Ineco". EL ESPAÑOL

Ábalos se alojó durante su estancia en Moscú en el lujoso hotel Lotte-Plaza de cinco estrellas junto a su novia.

Habitación del Hotel Lotte-Plaza de Moscú en el que se hospedó el ministro José Luis Ábalos con su novia Jésica.

Este hotel, que cuesta entre 500 y 1.000 euros la noche, fue recomendado por la Embajada de España en Moscú y pagado por el Ministerio de Transportes. Así consta para la UCO en el email enviado por Ana Riazantseva, secretaria del embajador español, a la jefa de protocolo de Ábalos el 31 de julio de 2019.

Email de la secretaria del embajador español en Moscú a la jefa de protocolo del Ministerio de Transportes de Ábalos. EL ESPAÑOL

"He consultado el tema de hoteles al consejero Ruiz Alonso y me dice que la Embajada de España utiliza el hotel Lotte Moscú (Novinsky Bul, 8, str. 2) para sus invitados oficiales (Ministros, Secretarios de Estado etc.)", explicó Riazantseva.

Pagado por el Ministerio

La jefa de protocolo, María José Moñino Muñoz, reenvió a Koldo García el email para que diera los datos de los acompañantes de Ábalos. "El hotel ofrece precios especiales para la Embajada. Podemos hacer la reserva para el Sr. Ministro y su delegación. Para ello necesitamos los datos de la delegación", rezaba en el correo electrónico de la Embajada.

El viaje a Moscú del ministro de Transportes y su séquito se celebró entre el 25 y el 28 de agosto de 2019.

Un mes después, el 30 de septiembre de 2019, fue cuando Jesús H. mandó el siguiente email a la jefa de protocolo del Ministerio de Transportes.

"Permítame agradecerle el presente que usted me envió y espero que en otra ocasión que regrese a Moscú tenga el honor y placer de volver a atenderles. Por favor, hágale llegar mis cordiales saludos a Dª Jesica, a Dº Koldo y a sus dos escoltas. Una vez más, muchas gracias por su atención. Con respeto, Jesús H. M.".

La UCO encontró este email en el buzón electrónico de Koldo García, ya que María José Moñino le reenvió el correo electrónico.

Email de Jesús Horta, chófer en la Embajada de España en Moscú, mandando saludos a "doña Jésica" y "don Koldo". EL ESPAÑOL

Según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, el Ministerio de Transportes envió pañuelos de mujer, bolígrafos y plumas estilográficas de marca como regalos para los empleados de la Embajada de España en Rusia que habían atendido a Ábalos, Jésica y Koldo García durante la visita.

La agenda oficial de Ábalos en poder de este periódico demuestra que no tuvo ningún acto oficial en el primer día y medio de su estancia en Moscú.

El primer acto al que acudió el entonces ministro de Transportes fue el día 26 de agosto a las 18:00 horas para la recepción a empresas españolas en la residencia del embajador.

José Luis Ábalos y su asistente Koldo García Izaguirre, durante el viaje oficial en Moscú de 2019. EL ESPAÑOL

Ese mismo día, más de 24 horas después de que lo hicieran Ábalos y Jésica, llegaron a Moscú el expresidente de Renfe, Isaias Táboas, y el entonces jefe de relaciones institucionales e internacionales del Ministerio de Transportes, Ricardo Mar.

Esta reunión con empresarios españoles duró menos de tres horas y el ministro se fue junto a Jésica y Koldo al hotel.

El día 27 de agosto de 2019, Ábalos visitó junto al presidente de Talgo, Carlos Oriol, los talleres de esta compañía durante una hora por la mañana.

Por la tarde, el exministro de Transportes se reunió con el director de Ferrocarriles de Rusia, Oleg Valentinovich. Tras esta cita, Ábalos volvió a juntar a su séquito para acudir al encuentro con la colonia española en Moscú.

Por último, el día 28 de agosto de 2019, Ábalos mantuvo una reunión con el primer viceministro de Transportes de Rusia, Innokentiy Alafinov. Antes de coger el vuelo de vuelta a Madrid junto a su novia Jésica y su asesor Koldo a las 15:25, Ábalos tuvo un encuentro con la prensa española en Moscú durante dos horas.

De izq. a der., Jésica Rodríguez, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, en Moscú durante su viaje oficial de 2019. EL ESPAÑOL

1.500 euros/día

En total, fueron 72 horas las que Ábalos pasó junto a su novia Jésica en Moscú. Según publicó el diario The Objective, en esta época el ministro de Transportes pagaba 1.500 euros por día a la joven de 30 años en cada viaje oficial que le acompañaba.

Por tanto, según esa tarifa, Jésica cobró un total de 4.500 euros por acompañar a Ábalos durante tres días en Rusia.

Las anotaciones de Ábalos que fueron publicadas por The Objective recogen más viajes en los que Jésica cobró dinero del ministro de Transportes: Rabat 3.000 euros, Girona 1.500 euros, Barcelona 1.500 euros o "Madrid teatro" 1.500 euros.

Según esa nota, la joven también cobró 1.500 euros por el cumpleaños y otros 1.500 euros por la fiesta de su graduación en Odontología a la que acudió el ministro en la Universidad Complutense de Madrid.

Ábalos aseguró que escribió ese email intencionadamente como "cebo" para que su mujer Carolina Perles lo viera y que nunca pagó a Jésica por acompañarle. El ex secretario de Organización del PSOE señaló a su exesposa y a su círculo más íntimo por esta filtración, tal y como publicó EL ESPAÑOL.

Sin embargo, Jésica también acudió a otros viajes oficiales en el extranjero que no están apuntados en esas notas, pero de los que existe constancia por la investigación de la Guardia Civil en el caso Koldo.

Lencería y hotel de lujo

La joven acompañó, por ejemplo, al ministro a Canadá en septiembre de 2019 y a Abu Dabi en octubre de ese mismo año.

Durante este viaje a Abu Dabi, entre el 5 y el 8 de octubre de 2019, Koldo García cargó más de 700 euros en la cuenta en la que supuestamente cobró comisiones de Víctor de Aldama y otros empresarios.

Koldo pagó durante la estancia de la novia de Ábalos en Abu Dabi una cuantiosa cuenta en un hotel de lujo y diversas compras en tiendas de lencería y ropa para mujer como Women Secret.

Jésica Rodríguez García disfrutó durante dos años y medio de un lujoso apartamento en la Plaza de España de Madrid que tenía un alquiler de 2.700 euros al mes.

La UCO ha demostrado que fue Víctor de Aldama el que pagó los 88.000 euros que costó la renta de la vivienda hasta marzo de 2022, cuando Jésica finalmente abonó la casa.

La mayor parte de los pagos los realizó un socio constructor de Aldama, Luis Alberto Escolano. Koldo también llegó a realizar el pago de una mensualidad desde una cuenta a nombre de su hija de dos años.

Aldama ha manifestado en el Tribunal Supremo que este apartamento fue un pago de comisiones a José Luis Ábalos, ya que tenía dificultades para mantener la relación con su novia mientras seguía casado con la madre de sus dos hijos menores.

El empresario también declaró que pagó los estudios de odontología de la novia de Ábalos. El sumario del caso Koldo también recoge otros regalos a Jésica, como un iPhone último modelo del que la joven se quejó porque no era el de más alta gama de Apple.

Jésica tras terminar su relación eventual con Ineco fue recolocada por Ábalos y Koldo en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda.

De hecho, la Guardia Civil localizó un mensaje de Jésica a Ábalos que el ministro reenvió a Koldo García. La joven le recordaba que finalizaba su contrato con Ineco.

Tras este whatsapp, Jésica pasó a trabajar como oficial primero administrativo en Tragsatec desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese mismo año.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva la foto de Jésica y varios whatsapps hallados por la UCO entre la joven estudiante y Joseba García, el hermano de Koldo.

La exnovia de Ábalos y los mensajes que intercambió con Joseba, el hermano de Koldo. EL ESPAÑOL

En esta conversación, fechada en abril de 2020, Jésica se quejaba de su nómina de 1.173 euros en Ineco. "¡Estos rojos comunistas se llevan nuestros dineros!", escribió la estudiante de odontología.

Jésica Rodríguez García ha sido citada a declarar como testigo por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

La exnovia de Ábalos es una de las 17 personas que tendrán que declarar en el Alto Tribunal entre el 25 de febrero y el 5 de marzo y entre los que se encuentran el jefe de Gabinete de María Jesús Montero -Carlos Moreno-, la empresaria que afirmó haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE -Carmen Pano- o el hijo mayor de José Luis Ábalos -Víctor Ábalos Aguado-.