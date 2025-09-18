Koldo visitó a Delcy en Caracas para comunicarle que Aldama ya no era interlocutor para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE a través de PDVSA

Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela) para informar a la mano derecha de Nicolás Maduro de que el PSOE había roto con Víctor de Aldama.

El exasesor de José Luis Ábalos informó a la vicepresidenta de Venezuela que, a partir de ese momento, el empresario ya no les representaba en los negocios del chavismo con líderes del PSOE a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA).

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha hallado nuevos mensajes sobre las reuniones del que fue hombre de confianza de Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela en los dispositivos móviles de los investigados en el llamado caso Koldo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a parte de estas conversaciones en las que se pone de manifiesto que Koldo García se vio con Delcy Rodríguez en Caracas el 7 de octubre de 2021 para tratar negocios sobre el petróleo venezolano.

Según estos mensajes, la vicepresidenta de Maduro informó posteriormente a Aldama sobre la cita que había mantenido con el exasesor de Ábalos.

Koldo García viajó hasta Caracas en representación de José Luis Ábalos y del PSOE. Durante la reunión, le explicó a Delcy Rodríguez que habían roto con Aldama y que ya no era un interlocutor válido para las relaciones entre los gobiernos de España y Venezuela.

La vicepresidenta venezolana, según fuentes conocedoras de la reunión, rechazó apartar a Aldama de las negociaciones que mantenía el PSOE con el chavismo.

Aldama había sido elegido por Ábalos -en su época de secretario de Organización- y por Delcy como el interlocutor válido entre ambos gobiernos.

Estas comunicaciones también demuestran que fue Ábalos quien ordenó a Koldo viajar a Venezuela para que fuera recibido por la dirigente chavista.

En una de las conversaciones, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se habla de pagos gestionados por el chavismo a líderes del PSOE a través de negocios relacionados con la petrolera PDVSA.

Fuentes conocedoras de las reuniones entre miembros del PSOE y el chavismo confirman a EL ESPAÑOL la información y las conversaciones mantenidas por parte de la trama con Delcy Rodríguez.

Querían más dinero

La cita entre Koldo García y Delcy Rodríguez tuvo lugar en un edificio oficial del Gobierno venezolano diez días antes del 40º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, en el que Pedro Sánchez confirmó a Santos Cerdán como relevo de José Luis Ábalos en la secretaría de Organización.

La ruptura de Aldama con el PSOE y con Ábalos se produjo después de la destitución de éste como ministro de Transportes y secretario de Organización.

Ábalos y Koldo querían que Aldama les pagase más dinero. El empresario se negó, ya que había sido presionado entre 2018 y 2021 para que desembolsara una gran cantidad en comisiones.

El propio Aldama cifra en tres millones de euros el dinero que pagó al ministro de Transportes y a su asesor durante los tres años que estuvieron en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aldama también ha relacionado, recientemente, a José Luis Rodríguez Zapatero con "la financiación ilegal del PSOE".

Hace una semana, en El Programa de Ana Rosa y en Horizonte, Aldama aseguró que está "100% seguro" de que el partido se ha financiado con dinero procedente de Koldo García y José Luis Ábalos.

El empresario también ha desvelado que ha estado "en reuniones en Venezuela con Zapatero" y que él mismo le ha llevado en su avión privado desde Caracas hasta Santo Domingo por orden de Delcy Rodríguez.

El exembajador español en Venezuela durante el primer Gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, y su hijo Alejo fueron condenados por fraude fiscal tras ocultar millones de euros obtenidos mediante contratos fraudulentos con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.

Alejo Morodo utilizó sociedades pantalla para justificar servicios de asesoría nunca realizados, eludiendo pagos a través del Impuesto de Sociedades. La Audiencia Nacional condenó a Raúl Morodo a 10 meses de prisión y a su hijo a dos años, tras reconocer los hechos y pactar con la Fiscalía para evitar penas mayores.

En una de las grabaciones realizadas por Koldo García y que fueron halladas por la UCO en casa del exasesor de Ábalos, éste propone al ministro un negocio vinculado al petróleo venezolano con Aldama como intermediario.

"500.000 pavos al mes"

De hecho, el clip en el que se alude a este proyecto fue grabado en el despacho del dirigente, en la sede central del Ministerio de Transportes, en Madrid. El audio está fechado el 9 de abril de 2019, al filo del mediodía.

Koldo asegura en la conversación que este negocio daría unos "500.000 pavos al mes". Entonces, el exministro le ordena que se firme un acuerdo por escrito: "Para asegurarnos, que se haga un contrato".

Ábalos también muestra su preocupación por la forma de blanquear tal cantidad de dinero.

Por ello, en un momento de la charla, Ábalos explica a Koldo su plan: "Me voy a tener que buscarme algo, porque (ininteligible), para dibujar ese flujo, cuando éste haga el contrato, a su vez tiene, tenemos que firmar un contrato y en este caso con quien tiene que hacerlo es con Víctor [Ábalos, hijo del exministro]".

Esta grabación fue realizada nueve meses antes del viaje de Delcy Rodríguez a Madrid autorizado por Sánchez y que provocó que Ábalos, Koldo y Aldama fueran hasta el aeropuerto de Barajas ante la sanción internacional que impedía a la vicepresidenta de Venezuela pisar suelo español.

Las nuevas revelaciones conocidas tras la investigación de EL ESPAÑOL y los mensajes hallados por la UCO concluyen que la relación entre Ábalos con el chavismo se extendió hasta más allá de su cese como ministro en julio de 2021.

De hecho, en conversaciones de octubre de ese año a las que ha tenido acceso este periódico se hablaba de pagos gestionados por "la Jefa", tal y como se referían a Delcy Rodríguez, y que tendrían como destinatarios Ábalos, Koldo y otros dirigentes del PSOE.