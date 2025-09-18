El Español, 25 meses líder: prolonga su récord en agosto pese a la oleada de ciberataques de las últimas semanas

El león de EL ESPAÑOL ha vuelto a rugir alto y fuerte en agosto. Por vigésimo quinto mes consecutivo, este diario se ha vuelto a hacer con la primera posición de la prensa española. Lo ha hecho luchando contra viento y marea defendiéndose de los ciberataques lanzados en su contra durante las últimas semanas del mes.

Los datos de GfK DAM reflejan cómo este diario alcanzó durante el pasado mes los 19,14 millones de usuarios únicos.

Se sitúa a una distancia de 976.000 fieles de El Mundo y a 1,66 millones de El Confidencial, que ocupa la tercera posición.

Agosto fue un mes de alta intensidad informativa, con los incendios forestales que afectaron a Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla y León. La reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska o la junta de accionistas del Sabadell para aprobar la venta de su filial británica TSB.

EL ESPAÑOL acumula 25 meses consecutivos como líder absoluto de la prensa española, una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad. Tampoco se ha dado nunca que un diario digital ostente la primera posición en los principales índices de audiencia sin el respaldo de una edición impresa detrás.

Lograr la primera posición ha sido una tarea ardua en la que el indomable león de EL ESPAÑOL ha tenido que afanarse a fondo. Gracias, en especial, al trabajo de todos sus profesionales.

En las últimas semanas este diario ha sido víctima de una oleada de ciberataques, tal y como ha denunciado ante la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil.

Una ofensiva basada en cinco frentes: una suplantación de identidad mediante un proxy malicioso y un ataque de intoxicación SEO; la apropiación de credenciales para realizar envíos de correos phishing; denuncias falsas masivas contra nuestras publicaciones en redes sociales; manipulación del píxel de Facebook (Meta), y un intento de estafa a la dirección del periódico a través de correos electrónicos.

El primero de ellos fue el más grave y el que mayores consecuencias tuvo para la imagen, la audiencia, la credibilidad y los ingresos de EL ESPAÑOL.

¿Cuál era la mecánica? Clonar sistemáticamente las páginas de EL ESPAÑOL para que aparezcan en buscadores y, una vez que el usuario accede, redirigirlo sin previo aviso a webs de contenido pornográfico.

Cuando el usuario hace click sobre él, pensando que es una información relevante, es redirigido a una página pornográfica que además trata de extraer sus datos a través de distintos formularios.

Plan concertado

La coincidencia temporal de todas estas agresiones presuntamente delictivas sufridas por EL ESPAÑOL, nos lleva a considerar la hipótesis de que pueda existir algún tipo de coordinación mediante la elaboración de un plan concertado por sus autores.

De hecho, los ataques contra los servidores de EL ESPAÑOL continúan aunque están siendo rechazados por los equipos de tecnología de este diario.