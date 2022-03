El desconfinamiento trae consigo una incidencia por debajo de los 10 casos por 100.000 habitantes a 14 días, algo que no volverá a repetirse y que dispara en esos días el optimismo tras un trimestre traumático. España celebra un emotivo homenaje de Estado a las víctimas de la Covid al que asiste Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "España ha demostrado que con liderazgo político y acción, apoyándose en la ciudadanía, la Covid-19 puede ser controlada”, elogia.

Los contagios durante los festivos de otoño, mientras, obligan a aprobar un nuevo estado de alarma. Para noviembre, algunos puntos como Jaén alcanzan una IA de 1.200, inaudita hasta la fecha, lo que obliga a aprobar un toque de queda nocturno. Esta segunda ola termina con 1.456.116 contagios y 18.322 muertes, mientras Europa sufre una mortalidad superior a la de primavera y cancela las reuniones familiares. El éxito relativo convence a España de que puede abrir la mano en Navidad, a pesar de un último cambio de paradigma: se ha reconocido que el coronavirus se transmite principalmente por aerosoles, no por gotículas, y los lugares cerrados con poca ventilación son los más peligrosos.

Con una tecnología más tradicional que las de ARN mensajero, AstraZeneca se destina a personal esencial como policías y sanitarios, pero hay rechazo: la farmacéutica anglo-sueca solo garantiza un 70% de protección frente a más del 90% de las más vanguardistas. Mientras, un fenómeno de picaresca sacude a España: el de quiénes se saltan la cola y usan sus prebendas para vacunarse cuando no les toca. Cerca de 300 directivos, ediles y altos cargos acaban protagonizando este sonrojante retablo.

Pero la vacunación se estanca: las farmacéuticas no logran cumplir con sus compromisos con Europa frente a la demanda de terceros países. El objetivo de alcanzar la “inmunidad de rebaño” -la cobertura vacunal de un 70% de la población- antes de verano de 2021 parece inalcanzable transcurrido el primer mes, cuando solo un 3,6% ha sido inmunizado. Además, varios estados -España incluida- ponen en duda que AstraZeneca sea adecuada para mayores de 65 años contra el criterio de la OMS.

Pronto empezamos a denominarla ‘delta’, cuando la OMS anuncia un índice en base a letras griegas para evitar estigmatizar países. Con ella aprendemos sobre las mutaciones de la proteína Spike o Espícula, la ‘llave’ del coronavirus para adentrarse en la célula, y cómo reducen la eficacia de las vacunas. Sin embargo, aunque la cuarta ola deja 569.000 contagios y 8.265 muertes, las elecciones en la Comunidad de Madrid han demostrado que la reapertura del ocio y el turismo no parece conllevar un grave aumento de la incidencia. El segundo estado de alarma termina el 9 de mayo con la palabra “libertad” como eslógan.

Es un error, sin embargo, pensar en una ‘ola benigna’: los niños, que hasta ahora se habían mantenido relativamente a salvo, marcan un récord de hospitalización. La mayor virulencia de delta demuestra entre los mayores vulnerables que la vacunación no es infalible, un dato que va a retorcer y amplificar un movimiento antivacunas cada vez más agresivo. Ha transcurrido medio año desde que los primeros vacunados completaran la pauta, y tanto Pfizer como Moderna ya plantean una tercera dosis. La OMS pide al mundo “más vacunas”.

La primera oleada de la Covid-19 llega a España como goteo: el primer caso oficial, un turista alemán, se registra en la isla de Gomera el 31 de enero. Fernando Simón director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, pronuncia una frase que le perseguirá: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”. Una veintena de españoles repatriados de Wuhan pasan la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, acondicionado para el máximo riesgo biológico.

Ha llegado el verano pero no la inmunidad de grupo: nueve de cada diez veinteañeros terminan el curso sin vacunar y protagonizan confinamientos por brotes en hoteles en lugares como Mallorca. La mascarilla obligatoria en exteriores se retira el 26 de junio y las imágenes de ‘macrobotellones’ sin distancia de seguridad proliferan. La incidencia, mientras, va creciendo y España ya ha vuelto al escenario de riesgo alto al arrancar julio. Pero como los jóvenes tienden a sufrir una Covid leve, preocupa poco.

Sexta ola

Desde el 14 de octubre en adelante.

Más de seis millones de contagios y 13.500 muertes.

El mundo contempla a España con asombro. Mientras Europa vuelve a convertirse en epicentro mundial de la Covid debido en parte a una vacunación que renquea, The Lancet se pregunta si no habremos alcanzado al fin la anhelada inmunidad de rebaño. La pandemia no ha terminado, sin embargo, y Sanidad se apresta a cumplir las últimas condiciones que apunta Bruselas para alcanzar una ‘nueva normalidad’ de mano del ‘certificado Covid’: la dosis de refuerzo o tercera dosis para los ya vacunados, y la inmunización de los niños de 5 a 11 años, prevista los días previos a Navidad.

Pero el 26 de noviembre una nueva variante detectada en Sudáfrica obliga a ‘tirar del freno de emergencia’ y suspender los vuelos procedentes de la región. Es inútil: bautizada como ómicron por motivos lingüísticos y políticos, las docenas de mutaciones que acumula en la proteína S reducen la inmunidad otorgada tanto por la doble pauta de vacunación como por haber pasado ya la Covid. La explosión de nuevas infecciones y reinfecciones provoca picos diarios inauditos en las vísperas de las fiestas. Con la capacidad de notificación de la Asistencia Primaria superada, los tests de antígenos se agotan en las farmacias.

Personas vacunadas con una dosis, dos dosis o dosis adicional

Se asienta la idea, sin embargo, de que ómicron causa principalmente casos leves, por lo que se regula a desgana: vuelve la mascarilla obligatoria en exteriores y se instauran ‘pasaportes covid’ para acceder a locales en determinadas CC.AA.. España termina el año con una descomunal IA de 1.775 y miles de casos detectados por antígenos en casa que no son contabilizados. Se registran 910.737 contagios y 6.026 fallecimientos únicamente en febrero: las vacunas no bastan, y el Gobierno anuncia una compra de antivirales de nueva generación para tratar a los nuevos enfermos A fecha de hoy, todavía no han llegado.

Transcurridos dos años desde la declaración de pandemia y el estado de alarma, la triste contabilidad de la Covid supera los 100.000 fallecidos oficiales, con al menos 13.000 en ‘ola omicron’. Solo 17 países entran en este luctuoso ránking. Pese a todo, la rápida caída de la incidencia aceleran los planes de desescalada. La OMS recuerda: el fin de la pandemia solo llegará cuando se vacune a todo el mundo, previniendo la aparición de nuevas variantes. España quiere contribuir con nuevas vacunas -especialmente esterilizantes, que corten la transmisión- y fármacos que reduzcan la mortalidad.