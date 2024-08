Las 25 conclusiones de la Guardia Civil que señalan al Barça: pagó a Negreira por su 'influencia nacional'

El último informe de la Guardia Civil presenta las conclusiones de los investigadores sobre el caso Negreira. Tras las últimas pesquisas, los agentes han descubierto que la pareja del vicepresidente de los árbitros ocultó en sus cuentas 3 millones de euros "injustificados" y que, posteriormente, fueron sacados en efectivo entre 1992 y 2023.

Además, destacan la "influencia nacional" que tenía José María Enríquez Negreira durante su etapa como número 2 de los árbitros. La Guardia Civil descarta también que exista informe alguno de Negreira o su hijo que haya sido utilizado por el cuerpo técnico del FC Barcelona.

El informe del Instituto Armado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, consta de 168 páginas. Las conclusiones, que han sido resumidas en 25 puntos, dejan al FC Barcelona al borde del banquillo por corrupción en los negocios dentro del ámbito deportivo.

El resultado de la investigación hasta la fecha refuerza la tesis del juez Joaquín Aguirre, que imputó al club catalán, a Negreira, al hijo del exdirigente arbitral, a Josep Maria Bartomeu, a Sandro Rosell, a Óscar Grau y a Albert Soler por los delitos continuados de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Posteriormente, la investigación se amplió a los delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

Ante la importancia de este último informe de la Guardia Civil, EL ESPAÑOL reproduce las 25 conclusiones de los investigadores sobre el pago de más de 7,5 millones de euros por parte del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira.

1. Las sociedades de Negreira

"De lo expuesto, quedan demostradas mediante lo que se ha reflejado en este informe, las relaciones societarias de José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero con las sociedades DASNIL 95 SL, NILSAD SCP, SOCCERCAM SLU, y ESTUDIO ATD".

2. Las sociedades del directivo del Barça

"De la misma manera, queda demostrado en este informe de los vínculos societarios de José Contreras Arjona y José María Molinaro Valls respecto de las sociedades TRESEP 2014 SL, RADAMANTO SL y BEST NORTON SL".

3. Vicepresidente del CTA

"Queda demostrado mediante lo aportado a este informe, que José María Enríquez Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, desde el año 1993 al 2018".

4. No hay informes de Negreira

"En este momento de la investigación no ha quedado acreditado que los pagos efectuados por el Fútbol Club Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira y a Javier Enríquez Romero, en el período correspondiente entre 2001 y 2018, tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos 'asesoramientos' en materia arbitral. No se ha acreditado el destino final de 'informes arbitrales' confeccionados en el período 2014-2018 por Javier Enríquez Negreira al Fútbol Club Barcelona ni se ha constatado la utilización de los mismos por parte de ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico".

5. Los pagos del Barça a Negreira

"Queda demostrado tras las pesquisas realizadas en virtud del este procedimiento, que el Fútbol Club Barcelona realizó pagos a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira mientas éste era vicepresidente del CTA".

6. No hay contratos

"Hasta el momento, no consta ningún contrato suscrito entre el Fútbol Club Barcelona con José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, ni con las sociedades a ellos vinculadas".

7. Mecanismos internos del Barça

"Los mecanismos internos del Fútbol Club Barcelona no detectaron irregularidades en los pagos objeto de investigación. Parece relevante indicar que los mismos cesaron en el momento (2018) en el que José María Enríquez Negreira fue cesado como vicepresidente del CTA".

8. Últimas facturas

"Tal y como se observa de la documentación aportada por la AEAT, las últimas facturas giradas al Fútbol Club Barcelona por DASNIL 95 SL y TRESEP 2014 SL lo fueron en el mes de mayo de 2018, coincidiendo prácticamente en el tiempo con el cese de Negreira como vicepresidente del CTA".

9. El Barça no acreditó los trabajos de Negreira

"No consta que, tras la Inspección Tributaria que efectuó la AEAT al Fútbol Club Barcelona, este club entregara algún contrato de prestación de servicios suscrito con las mercantiles NILSAD SCP y DASNIL 95 SL., y, por tanto, no hay constancia de soporte contractual a esos pagos, como se ha dicho anteriormente. El Fútbol Club Barcelona no acreditó ante la inspección tributaria la realidad del servicio prestado por NILSAD y DASNIL. Tras esto, y por considerarse por la Inspección Tributaria como una 'mera liberalidad', el Fútbol Club Barcelona se allanó a las propuestas de liquidación de IS y del IV".

10. Comisiones a través de una sociedad interpuesta

"Continuando con la Inspección Tributaria, se ha comprobado que el Fútbol Club Barcelona realizó pagos a SOCCERCAM SLU (controlada por Javier Enríquez Romero) a través de la sociedad TRESEP 2014 SL (controlada por José Contreras Arjona, ya fallecido, y que fue directivo del Fútbol Club Barcelona). Por la canalización de los pagos del Fútbol Club Barcelona hacia SOCCERCAM, a través de TRESEP 2014 SL, esta sociedad obtuvo una comisión del 30-50%, aproximadamente, de cada factura".

11. El Barça no justifica el motivo del pago de 7,5 millones a Negreira

"Según el informe de comunicación de indicios de posibles ilícitos que elaboró la AEAT y que fue entregado a la Fiscalía, en dicho documento se informa que el total de pagos realizados por el Fútbol Club Barcelona en el periodo 2001-2018 a las sociedades DASNIL 95 SL, SOCCERCAM SLU y NILSAD SCP superan los 7,5 millones de euros. Tampoco se sabe, ni se ha aportado a la causa, justificación o razón suficiente sobre en qué consistía el asesoramiento prestado por Negreira al Fútbol Club Barcelona".

"Tal y como informó el Fútbol Club Barcelona al CTA cuando fue requerido para ello: '… los servicios contratados a las empresas investigadas eran de consultoría técnica sobre jugadores de fútbol de categorías inferiores para la secretaría técnica del club, ampliándose posteriormente a la evaluación técnica de árbitros para el primer y segundo equipo del Fútbol Club Barcelona…'".

12. El fin de los pagos a Negreira Jr.

"Respecto de Javier Enríquez Romero, se destaca también el cese de su padre como vicepresidente del CTA con la finalización de la facturación a TRESEP (mayo de 2018), por parte de José Contreras Arjona, administrador de la sociedad, el cual, a su vez, facturaba al Fútbol Club Barcelona por los servicios prestados por SOCCERCAM".

13. Funciones relevantes de Negreira en el CTA

"En relación a la diligencia de Inspección de la AEAT a Negreira, de su declaración ante la Inspección se extraen aspectos relevantes para la investigación. Esto es, efectivamente, este señor ejercía funciones relevantes en el seno del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en su cargo de vicepresidente del mismo".

"Por ejemplo, reuniones semanales o quincenales en el CTA y/o puntuación a los árbitros, así como las previsibles consecuencias que esta labor traería consigo a la hora de suponer su ascenso o descenso, así como las reuniones que mantenía con los presidentes de los comités técnicos de árbitros territoriales, Comisión de Disciplina y Méritos".

14. Las amenazas de Negreira al Barça

"Se considera importante resaltar en este apartado el burofax que el señor Negreira envió al presidente Bartomeu, con fecha 5 de febrero de 2019, en el que llega a 'advertir' al expresidente del Fútbol Club Barcelona que, de no llegar a un acuerdo justo para ambas partes, una vez que el Fútbol Club Barcelona prescindió de sus servicios en mayo de 2018, que en ese caso de no llegar a un acuerdo se vería obligado (el señor Negreira) a dar publicidad a todas las irregularidades que habría conocido y vivido de primera mano dentro del Fútbol Club Barcelona".

15. El papel de Albert Soler y Grau

"Derivado de la manifestación de Albert Soler Sicilia, como director de deportes Profesionales del Fútbol Club Barcelona, se podría inferir que él informaba a su 'superior', el señor Grau Gomar, de la conveniencia o no de los gastos, en los que entrarían los pagos realizados por el Fútbol Club Barcelona por los informes 'arbitrales', y, por tanto, con su declaración de conveniencia del gasto, se autorizarían aquellos pagos. También es sorprendente que manifestara ante la Unidad Policial que los informes los enviaba a la parte deportiva y que una vez utilizados se tirarían a la basura ya que creía que el club no disponía de un lugar para su archivo".

16. Ocultar el apellido Negreira

"Javier Enríquez Romero declara como testigo, aportando información que ya es conocida por esta instrucción, pero en la que destaca que afirma el hecho de que el señor Contreras le indicó que el Fútbol Club Barcelona estaba interesado en que él (Javier) elaborara informes arbitrales, pero que los tenía que facturar a TRESEP, empresa de Contreras, para evitar malos entendidos, en el sentido de que trabajara para el Fútbol Club Barcelona el hijo del vicepresidente del CTA, cuando ya el propio vicepresidente lo llevaba así haciendo desde el año 2001, ostentando ese cargo de vicepresidente del CTA. Tampoco sabemos si Contreras (fallecido) le informó a Javier que por ese método de facturación, TRESEP se embolsaría una comisión aproximada de un 30-50% de lo facturado".

17. El amigo que cobraba los cheques

"Queda acreditado que José Martínez Alfonso, amigo personal del señor Negreira, cobraba cheques de importe no superior a 3.000 € por encargo de aquel, a quien entregaba el importe íntegro, y en alguna ocasión se lo entregaba a Conchi, secretaria de Negreira".

18. La declaración de Bartomeu

"Josep María Bartomeu Floreta, expresidente del Fútbol Club Barcelona. Declaró en calidad de investigado. Confirma que tenía el Fútbol Club Barcelona contratado algún servicio con Javier Enríquez Romero, pero desconocía que existiera algún tipo de contrato".

19. La versión del pago por la neutralidad

"De lo recogido en la investigación de la Fiscalía, uno de los indicios más determinantes no es otro que puede resultar anómalo e incongruente que el Fútbol Club Barcelona pagara al vicepresidente del CTA para garantizar que las decisiones de dicho estamento fueran neutrales. Tomando como premisa y axioma la neutralidad del Comité Técnico de Árbitros en su gestión y decisiones dentro de su área de responsabilidad, no quedaría justificada una transacción económica con origen en un club que formara parte de la competición deportiva para precisamente garantizar la mencionada neutralidad".

20. Negreira sacaba en efectivo los pagos del Barça

"Otra aparente irregularidad es que una parte considerable de los ingresos recibidos en las cuentas bancarias de las empresas controladas por los Enríquez, eran extraídos en efectivo mediante cheques al portador, desconociendo, en estos momentos de la investigación, el destino final de esos fondos".

21. Las declaraciones de los árbitros

"De lo recogido en las testificales, se infiere que la figura de Negreira correspondería a una persona que, aparentemente, y de cara a los deportistas (árbitros y árbitros asistentes del fútbol profesional), era una persona afín al presidente, con el que mantenía una relación muy estrecha y contaba con la total confianza de aquel".

"Recaía en Negreira la participación directa como comunicador a los árbitros, no sólo de las clasificaciones provisionales, comunicadas en las reuniones físicotécnicas de mitad de temporada, sino la comunicación telefónica a los árbitros de los ascensos cosechados, tanto a la Primera como a la Segunda División".

"José María Enríquez Negreira participaba activamente en todas las reuniones del CTA, permanecía en ellas durante todas las sesiones y se integraba en el staff del comité. Por lo tanto, su figura no pasaba desapercibida ni era un mero cargo estatutario, sino que se relacionaba con el colectivo arbitral en las numerosas convocatorias oficiales. Tal y como lo ha catalogado algún testigo, 'lo veían como un jefe e imponía respeto'."

"La influencia del vicepresidente en el seno del CTA se vería reflejada también en la figura de Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, el cual pasó a integrarse en el staff del CTA, y tal y como han manifestado algunos testigos, “todos sabían que era el hijo de Negreira y que estaba enchufado”. Javier Enríquez continuó durante varios años adscrito al CTA, circunstancia que aprovechó para incrementar su cartera de clientes con miembros del colectivo arbitral, para después, en el ámbito privado, proporcionar los servicios de coach deportivo".

22. Los tratos de Negreira con la Federación Catalana

"Respecto de los tratos de José María Enríquez Negreira con la Federación Catalana de Fútbol (FCF). Ha quedado demostrado mediante las gestiones realizadas con la Federación Catalana de Fútbol que José María Enríquez Negreira no solamente mantenía negocios con en Fútbol Club Barcelona, incluso con el CTA, otros comités regionales y otros entes, sino que también prestó sus servicios a la FCF, con lo cual se vuelve a evidenciar que Negreira era una persona de relevancia en el mundo del arbitraje, y que se respetaba o valoraba su conocimiento en su materia, siendo una persona influyente no sólo a nivel regional, sino que ejercía su influencia a nivel nacional".

23. Demostrado el índice corrector

"De las declaraciones tomadas a personal que trabaja en el CTA se ha obtenido información relevante para la investigación, obrando las actas en el Juzgado. Del conjunto de esas declaraciones podemos concluir que José María Enríquez Negreira ejercía funciones relevantes en el seno de esa entidad, como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones, acudía a las concentraciones periódicas, por las que percibía importes en concepto de dietas, y se le abonaban las estancias en los hoteles; perteneció a la Comisión de Disciplina y Méritos, así como la de Coordinación Internacional. Solía acudir a la sede del CTA varias veces al año para diferentes cometidos".

"Queda constancia tras las declaraciones del índice corrector".

"Sobre DASNIL 95 SL, además de enviar a esta empresa las convocatorias a Negreira, hay en el CTA constancia de facturación de DASNIL por suministro al comité de distinto material. Suministros que no se realizaban bajo ningún procedimiento de concurso".

"Que Rubinos Pérez, una vez que fue cesada la cúpula del CTA, pudo ver al entonces presidente Sánchez Arminio destruir papeles en su despacho. Que Rubinos no encontró informes arbitrales de temporadas anteriores, pero que sí existía la relación de puntuaciones de cada árbitro con sus notas".

24. El precio de mercado de los informes era de sólo 49.000 euros al año

"De las últimas declaraciones testificales tomadas a personal administrativo del Fútbol Club Barcelona, al entrenador Ernesto Valverde, y al señor Molinario, se han extraído las siguientes conclusiones más relevantes para la investigación: Ricardo Andrés Segura García, técnico, relaciones institucionales y protocolarias, elaboración de informes de los árbitros. De su actividad para la que se le contrató por el Fútbol Club Barcelona, se podría decir que haría funciones similares a las que realizó Javier Enríquez Romero, pero percibiendo unas retribuciones muy inferiores a las recibió el hijo de Negreira. Concretamente, el señor Segura acordó con el Fútbol Club Barcelona el salario de 49.000 euros brutos por temporada".

"Carlos Naval Biosca, administrativo y delegado del primer equipo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. En relación a los informes arbitrales y de partidos que estuvo elaborando Javier Enríquez Romero, manifestó que, según recordaba, que los mismos comenzaron a llegarles a partir de la entrada de Albert Soler como responsable del Área de Fútbol Profesional (vinculado al Fútbol Club Barcelona desde junio de 2014 hasta marzo de 2021). Que normalmente él los leía y que los guardaba, quedando a disposición del cuerpo técnico, secretaría técnica o de cualquiera que los necesitase, pero que no se entregaban al primer entrenador".

"Francisco José Joaquín Schröeder Quijano, director financiero. Explicó someramente el sistema de filtros de aprobaciones de facturas y su sistema de aprobación de las facturas. Manifestó que sería el señor Albert Soler Sicilia quien solicitaba los servicios de las empresas de los Enríquez, de quien conoció los abonos que realizaba el Fútbol Club Barcelona a DASNIL 95 SL".

"Ernesto Valverde Tejedor. Entrenador del primer equipo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. De su declaración, lo determinante fue en relación a los informes elaborados por Javier Enríquez. Manifestó que tenía conocimiento de la existencia de los informes, que no recordaba que se le ofrecieran o los pusieran a su disposición y que en todo caso no le harían falta, ya que, como profesional, conoce a los árbitros y ese tipo de informes no los necesita para preparar los partidos".

"José María Molinario Valls, administrador y vinculado a José Contreras Arjona en varias sociedades, entre otras, TRESEP 2014 SL. Llevaba la contabilidad de las empresas, en la que él mantenía una cuota de participaciones inferior a la de Contreras, además de figurar como autorizado en las cuentas de varias sociedades en las que estaba vinculado. Era el señor Contreras quien manejaba todo, pero que este señor no quería 'figurar en nada', por lo que era el señor Molinario que respondía por las sociedades. Reconoce la 'comisión' que las empresas de Contreras obtenían por la vehiculización de la facturación por los trabajos de Soccercam al Fútbol Club Barcelona".

25. Tres millones en las cuentas de la pareja de Negreira

"Ana Paula Rufas López, actual pareja sentimental de José María Enríquez Negreira, en cuentas y productos bancarios de los que es titular, constan unos ingresos desde el año 1992 al 2023, que suman una cantidad cercana a los 3.000.000 euros. Se está en proceso de estudio y análisis en aras a determinar el origen de esos fondos, los cuales, a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario".