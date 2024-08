La Guardia Civil descubre 3M € en las cuentas de la pareja de Negreira y que no hubo informes al Barça

La Guardia Civil ha presentado sus conclusiones de la investigación realizada por el pago de casi 8 millones de euros del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Tras las últimas pesquisas, la Benemérita también ha descubierto que la pareja sentimental del dirigente, Ana María Rufas, tuvo 3 millones de euros de ingresos "injustificados" entre 1992 y 2023.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, consta de 168 páginas que son resumidas en 25 conclusiones. En ellas, la Unidad de la Policia Judicial dedicada a los delitos económicos destaca que no, a pesar de la versión del FC Barcelona, no existe informe alguno realizado por Negreira al club catalán. También destaca "la influencia a nivel nacional" que ejercía el ex número dos de los árbitros.

"No ha quedado acreditado que los pagos efectuados por el Fútbol Club Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira y a Javier Enríquez Romero, en el período correspondiente entre 2001 y 2018, tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos 'asesoramientos' en materia arbitral", exponen los agentes en el punto número 4 de las conclusiones.

Negreira se marcha del juzgado sin declarar ni ante el juez ni ante los medios.

Sobre el papel del hijo de Negreira, la Guardia Civil incide en que tampoco se ha acreditado "el destino final de los 'informes arbitrales' confeccionados en el período 2014-2018 por Javier Enríquez Romero al Fútbol Club Barcelona ni se ha constatado la utilización de los mismos por parte de ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico".

Lo más novedos en este nuevo informe es la implicación que pudo tener la pareja de Negreira para intentar ocultar el dinero que el vicepresidente de los árbitros recibía del Barcelona. Ana María Rufas ingresó esos 3 millones de euros "aparentemente injustificados por las rentas y rendimiento del trabajo y del capital inmobiliario".

La Guardia Civil continúa estudiando y analizando el dinero que recibió la pareja de Negreira "en aras a determinar el origen de esos fondos".

De igual forma, la Benemérita destaca que, en este momento de la investigación, "no consta ningún contrato suscrito entre el Barcelona con Negreira, su hijo o las sociedades investigadas".

Por otro lado, señala que "los mecanismos internos del Fútbol Club Barcelona no detectaron irregularidades en los pagos objeto de investigación". Los pagos, recalcan los agentes, cesaron cuando Negreira fue cesado como vicepresidente del CTA en 2018.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, acompañado de su esposa EFE

Sobre la versión dada por Joan Laporta y el FC Barcelona, la Guardia Civil indica "tampoco se sabe, ni se ha aportado a la causa, justificación o razón suficiente sobre en qué consistía el asesoramiento prestado por Negreira".

En cuanto a Negreira, la Benemérita expone en su informe de conclusiones que "ejercía funciones relevantes en el seno del CTA". También considera de suma importancia la amenaza que el exvicepresidente arbitral lanzó al Barcelona a través de un burofax.

Negreira afirmó entonces que daría "publicidad a todas las irregularidades que habría conocido y vivido de primera mano dentro del Fútbol Club Barcelona". Los propios colegiados a los que se ha tomado declaración durante la investigación afirmaron que el exdirigente "era una persona afín al presidente (Victoriano Sánchez Arminio), con el que mantenía una relación muy estrecha y contaba con la total confianza de aquel".

Por último, la Guardia Civil afirma que "José María Enríquez Negreira no solamente mantenía negocios con en Fútbol Club Barcelona, incluso con el CTA, otros comités regionales y otros entes, sino que también prestó sus servicios a la Federación Catalana de Fútbol".

De igual forma, se destaca la declaración de Ricardo Andrés Segura García, la persona que fue contratada por el FC Barcelona para realizar informes arbitrales en los últimos años. Este empleado del club catalán afirmó que su sueldo era de 49.000 euros anuales. Los agentes señalan que esas "retribuciones son muy inferiores a las recibió el hijo de Negreira" por el mismo trabajo que en teoría realizaba el vástago del exvicepresidente de los árbitros.