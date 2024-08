Descubren el pasado como actor de una de las estrellas de la natación de los JJOO: apareció en Juego de Tronos

El nadador irlandés Daniel Wiffen, de 23 años, no solo ha destacado en los Juegos Olímpicos de París con una medalla de oro y una de bronce en los 1500 metros estilo libre y en los 800 metros, respectivamente, sino que también tiene un pasado interesante en el mundo del espectáculo.

Antes de brillar en la natación, Wiffen tuvo una breve carrera como actor en una de las series más famosas de la última década: Juego de Tronos.

El atleta reveló en una entrevista con Olympics.com en 2022 que, junto a su hermano gemelo Nathan y su hermana Elizabeth, participó como extra en una de las escenas más icónicas de la serie, conocida como la "Boda Roja".

Esta revelación fue confirmada por la presentadora de la BBC Clare Balding, quien destacó la participación de los hermanos Wiffen en dicho episodio. "Fue una experiencia bastante genial", comentó Wiffen sobre su participación en Juego de Tronos.

"Cuando era más joven, no sabía mucho sobre la serie porque mis padres no me dejaban verla, pero mi hermana obtuvo un buen papel como una de las hijas Frey. Luego, nosotros nos unimos para la Boda Roja, en el fondo, lo cual fue bastante emocionante".

A pesar de que la escena de la Boda Roja es una de las más sangrientas de la serie, Wiffen recordó con entusiasmo su tiempo en el set. "Me encantó cada minuto", confesó al Irish Mirror. "Jon Snow (interpretado por Kit Harrington) estaba allí, todos los actores principales, y fueron muy amables con nosotros".

El irlandés Daniel Wiffen, comenzando la prueba de 1.500 metros estilo libre Reuters

Daniel y Nathan continuaron su carrera actoral por un tiempo, interpretando a un personaje llamado Henry Bowyer en la serie de Netflix "The Frankenstein Chronicles", además de participar en otros programas infantiles británicos.

Juegos para el recuerdo

El desempeño de Wiffen en los Juegos Olímpicos de París fue histórico para Irlanda. Anteriormente, solo Michelle Smith había logrado medallas en natación para el país, con tres oros y un bronce en Atlanta 1996. Wiffen no pudo contener sus emociones al escuchar el himno nacional irlandés mientras estaba en lo más alto del podio.

"Normalmente no lloro, así que realmente espero que nadie lo haya visto", dijo. "Pero, sí, fue un momento especial. Nunca había escuchado el himno nacional en unos Juegos Olímpicos antes, y es increíble decir que fui yo quien estaba en el podio número uno aquí por primera vez".

Daniel Wiffen, medalla de oro en los 800 metros estilo libre en los JJOO de París 2024 Reuters

En la competencia de los 800 metros, Wiffen se alzó con el título, superando al campeón olímpico estadounidense Bobby Finke y al medallista de plata de Tokio, Gregorio Paltrinieri. Sin embargo, en los 1500 metros, Finke se llevó el oro con un tiempo récord mundial, seguido de Paltrinieri y Wiffen.

A pesar de estos desafíos, Wiffen hizo historia al convertirse en el primer nadador masculino irlandés en ganar una medalla olímpica. Su éxito fue compartido con su compatriota Mona McSharry, quien también subió al podio al conseguir el bronce en los 100 metros braza femeninos.

Con su reciente éxito en los Juegos Olímpicos, Wiffen ha demostrado que es una estrella tanto dentro como fuera del agua, y su futuro promete ser tan brillante como su pasado inesperado en el mundo de la actuación.