El 2 de junio de 2014, tal día como hoy hace diez años, estaba interviniendo en un dúplex en "Las mañanas de la Cuatro" cuando mi secretaria me pasó un mensaje urgente. "Lo siento, tengo que dejaros para atender una llamada", dije abruptamente. El conductor del programa, Jesús Cintora, bromeó: "A ver si va a ser el Rey…". Era el Rey.

Esa mañana el presidente Rajoy había anunciado la abdicación de Juan Carlos I y el propio monarca tenía previsto dirigirse al país a las 13 horas. Faltaban pocos minutos para el trascendental momento cuando se produjo la extraña llamada.

Todavía hoy sigo sin comprenderla. Al principio pensé que formaba parte de una ronda con los directores de periódicos. Pero hacía ya cuatro meses que yo había sido destituido al frente de El Mundo y entonces sólo era presidente de la revista La Aventura de la Historia. Luego supe que no había llamado a ningún otro colega.

Borbón Camaleón. Javier Muñoz

"A ti quería contártelo personalmente y te pido que me apoyes con tu pluma", me dijo. ¿Era una deferencia compensatoria por su papel en las intrigas que tras la entrevista exclusiva con Corinna me habían extirpado del periódico que había fundado un cuarto de siglo antes? Nunca lo sabré.