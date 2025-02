La ministra Reyes Maroto y Aldama intercambiaron 42 whatsapps y se reunieron con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa

Víctor de Aldama y Reyes Maroto mantuvieron reuniones personales, conversaciones telefónicas e intercambiaron mensajes y correos electrónicos durante al menos dos años.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado 42 whatsapps entre Aldama y la que en aquel entonces era ministra de Industria, Turismo y Comercio entre julio de 2020 y octubre de 2022.

Los mensajes encontrados por la UCO en el móvil del empresario, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, demuestran que existía una relación personal entre Aldama y Reyes Maroto durante la etapa en la que fue ministra de Pedro Sánchez (2018-2023).

Estos whatsapps confirman que Aldama y la actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid se reunieron en persona, también con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa, hablaron por teléfono e intercambiaron emails durante al menos dos años.

En la Comisión de investigación del Senado, a la que acudió el pasado miércoles, Maroto admitió que podían salir más whatsapps entre ambos, pero limitó el contacto a 2020 por un proyecto turístico de Aldama.

"No recuerdo si conocí en persona a Víctor de Aldama. Hablamos del año 2020, teníamos contactos con muchos empresarios por la pandemia", dijo Maroto en el Senado.

Sobre los whatsapps con Aldama afirmó: "Tuvimos contactos, se publicó que hay un mensaje. Recordé el contexto y le derivo al director de Turespaña por un proyecto que no se realizó.

"Repito que todos mis contactos con el señor Aldama se refieren a un proyecto de reactivación turística, repito, que no salió adelante", aseguró Maroto ante las preguntas de los senadores.

La exministra no dijo la verdad, ya que el 30 de abril de 2022 mandó un whatsapp a Aldama: "Acabo de enviarte el correo con la información. Espero que te llegue bien".

Por tanto, el contacto entre la política socialista y el empresario se mantuvo en el tiempo y fue constante a pesar de que la líder del PSOE en Cibeles afirmó no acordarse de que sí llegó a conocer a Aldama en persona.

Reuniones con Hidalgo

Reyes Maroto se reunió con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo en julio de 2020, cuando Globalia estaba negociando con el Gobierno el rescate de la aerolínea.

Es cierto que lideraba las conversaciones el ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, pero la opinión del departamento de Turismo (con Maroto a la cabeza) fue tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de otorgar las ayudas a Air Europa.

Mensajes entre Aldama y Maroto sobre reuniones con Javier Hidalgo, de Air Europa, conseguidos por EL ESPAÑOL Arte EE

"Ministra, buenas tardes. Soy Víctor de Aldama, socio de Javier Hidalgo que estuvimos el otro día con usted", escribe el empresario a Reyes Maroto el 17 de julio de 2020.

El mensaje continúa: "¿Le parece bien que para avanzar le mandemos un borrador del acuerdo y veamos los tiempos para poder cerrar las fechas y todo con los artistas como le comentamos? Saludos y que pase un buen día".

Aldama negociaba en ese momento con Reyes Maroto un acuerdo para que el Ministerio de Turismo patrocinara un concierto benéfico que estaban organizando músicos, productores y empresarios.

La entonces ministra contestó a Aldama a ese whatsapp. Sin embargo, el mensaje está encriptado y no ha podido ser descifrado por el software utilizado por la Guardia Civil en este volcado provisional.

La UCO sí que tiene ya en su poder respuestas posteriores de Reyes Maroto a Aldama. La ministra contestaba casi siempre al empresario a los pocos segundos de que éste le escribiera.

Maroto también negoció la permanencia de la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT), hoy llamada ONU Turismo, en Madrid.

Existía un fuerte interés de Arabia Saudí en lograr la sede de la OMT, pero España finalmente la retuvo al ceder el Palacio de Congresos de Madrid de forma gratuita durante 75 años.

Mensajes entre Aldama y Maroto sobre reuniones con Javier Hidalgo, de Air Europa, conseguidos por EL ESPAÑOL Arte EE

"Hola ministra. Buenos días, soy Víctor de Aldama. La he llamado desde un 646, que es el mío personal. Me han dicho que le llame cuando pueda. Usted me dice y le vuelvo a llamar. Saludos", escribió el empresario a Reyes Maroto el 29 de julio de 2020.

La ministra contestó 43 segundos después. "Luego hablamos. Estoy en una reunión", dijo Reyes Maroto.

Sin embargo, a pesar de estar en una reunión, la ministra siguió escribiendo a Aldama: "Estuve el domingo con X (el nombre de un particular que ha sido omitido). No pude ver a Javier (Hidalgo)".

Aldama disculpó entonces a Javier Hidalgo, ya que el CEO de Globalia había estado trasnochando. "Sí, me dijo X. Javier estaba algo cansado del día anterior jajajajajaj", afirmó el empresario a la ministra.

Tras este intercambio de mensajes y cuando terminó su reunión, Reyes Maroto llamó a Víctor de Aldama para continuar hablando de diversos proyectos del empresario.

Al día siguiente, Aldama volvió a escribir a la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Mensajes entre Aldama y Maroto sobre reuniones con Javier Hidalgo, de Air Europa, conseguidos por EL ESPAÑOL Arte EE

"Ministra, para no andar molestándola que usted está hasta arriba y yo tengo más tiempo. Déjeme la persona de contacto [...] que iba a llevar el tema y ya lo hablo con él directamente. Un saludo y disculpe de nuevo por el atropello", escribió Aldama.

En esta ocasión, Reyes Maroto no respondió hasta pasado el fin de semana. El 4 de agosto de 2020 la ministra mandó el siguiente mensaje a Aldama: "Buenos días Víctor y disculpa el retraso. Son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Turespaña -Miguel Sanz- para que se ponga en contacto contigo".

"Buenos días, ministra. Lo entiendo, no se preocupe. Perfecto, muchas gracias. Espero su llamada o WhatsApp. Saludos", contestó el empresario.

Estos dos whatsapps son los únicos que se conocían hasta el momento entre Maroto y Aldama, ya que fueron publicados por El Confidencial el pasado mes de diciembre.

Reyes Maroto realizó las gestiones, ya que Aldama le agradeció sólo tres días después sus reuniones con el director de Turespaña.

Mensajes entre Aldama y Maroto sobre reuniones con Javier Hidalgo, de Air Europa, conseguidos por EL ESPAÑOL Arte EE

"Hola, ministra. Buenas tardes. Sólo para decirle qué gran fichaje ha hecho con Miguel Sanz. Magnífico profesional y buena persona. Gracias por todo. Buen fin de semana. Saludos", escribió Aldama a la actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid el 7 de agosto de 2020.

La sede de la ONU Turismo en Madrid está siendo reformada y las obras están financiadas por Turespaña, a cuyo director puso en contacto la exministra con el empresario.

Koldo y archivos adjuntos

La UCO, en este primer volcado provisional, ha logrado desencriptar mensajes hasta octubre de 2022. Sin embargo, el análisis forense del dispositivo de Aldama confirma que la actividad más reciente en su chat con la exministra es de fecha 14 de junio de 2023.

Además, la Guardia Civil ha identificado cinco archivos adjuntos que fueron enviados entre Aldama y Reyes Maroto.

El contacto entre Víctor de Aldama y Reyes Maroto se inició en 2020, además de por Javier Hidalgo, con Koldo García como enlace. El asesor de José Luis Ábalos fue el que pasó al empresario el número de teléfono de la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Koldo García fue la persona que puso en contacto a Aldama con todos los altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. La mano derecha de Ábalos era el que filtraba el acceso a ministros, jefes de Gabinete y otros responsables del PSOE.

El pasado miércoles, 29 de enero, Reyes Maroto acudió a la Comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y aseguró no saber quién le había pasado el contacto de Víctor de Aldama.

Reyes Maroto afirmó en la Comisión que no sabía si conocía a Aldama, a pesar de que los whatsapps encontrados por la UCO demuestran que se reunieron en persona y que hablaron varias veces por teléfono al menos durante dos años.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid admitió que podían aparecer más whatsapps entre ella y Aldama, aunque sólo sobre el tema del concierto benéfico.

El contexto aportado por Maroto a los contactos con Aldama es que ella derivó este tema a Turespaña. "No lo vimos idóneo y lo rechazamos", zanjó.

Mensajes entre Aldama y Maroto sobre reuniones con Javier Hidalgo, de Air Europa, conseguidos por EL ESPAÑOL Arte EE

Sin embargo, el último mensaje de Reyes Maroto a Aldama, que ha logrado desencriptar la UCO en un volcado provisional, es del 30 de abril de 2022. En él la entonces ministra escribe: "Acabo de enviarte el correo con la información. Espero que te llegue bien".

"Muchas gracias, nos ponemos con ello", contestó Aldama a Maroto un par de horas después.

Por tanto, la actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid mintió en el Senado al afirmar que sólo habló con Aldama sobre el asunto del concierto benéfico de 2020, ya que los contactos con el empresario se prolongaron al menos hasta 2022 cuando José Luis Ábalos y Koldo García ya no estaban en el Ministerio de Transportes.