"Gaza está ardiendo": Israel lanza un feroz bombardeo durante la noche e inicia la ofensiva final para ocupar toda la ciudad

"Gaza está ardiendo". Ese ha sido el mensaje publicado este martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmando una escalada en la intensidad de los bombardeos indiscriminados sobre Ciudad de Gaza, y dejando entrever el inicio de la última fase de la ofensiva terrestre para hacerse con el control total de la urbe más grande de la Franja.

El avance en las operaciones se produce además en un momento clave y simbólico: durante la visita a Israel del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. El representante de Trump, principal aliado del Gobierno de Benjamin Netanyahu, también tiene previsto reunirse este martes con los gobernantes de Catar y tratar de rebajar las tensiones en Oriente Próximo, disparadas aún más a raíz del bombardeo israelí sobre un edificio catarí que mató a cinco miembros de la cúpula del grupo terrorista Hamás.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan con mano dura la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", aseguró Katz tras una de las noches más intensas de ataques contra la capital, pero también en otros sectores del enclave palestino. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", sentenció.

Una gran nube de humo se eleva desde Gaza tras los últimos ataques israelíes. Amir Cohen Reuters

Rubio, en unas declaraciones compartidas con los periodistas cuando embarcaba rumbo a Catar, sugirió que la ofensiva final sobre Ciudad de Gaza había comenzado. "Los israelíes han comenzado a operar allí. Así que creemos que tenemos muy poco tiempo para llegar a un acuerdo", reconoció tras haber dado el respaldo de la Administración Trump a los planes bélicos de Netanyahu en la Franja, donde han sido asesinadas ya más de 64.000 personas, incluidos 19.000 niños.

Los ataques durante la noche combinaron bombardeos aéreos con misiles y drones y ataques de artillería, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se iluminó en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación de la ciudad, según recoge la agencia Efe.

El endurecimiento de los ataques afectó al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama.

Las autoridades de la Franja aún no han difundido datos de los fallecidos a causa del recrudecimiento de los bombardeos. Medios locales como la agencia Sanad (vinculada a Hamás) informaron a lo largo de la noche de la muerte de al menos ocho personas en una vivienda gazatí, así como de un número indeterminado de heridos.

Durante la noche, fuentes locales indicaron a Efe que los tanques israelíes avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia de Ciudad de Gaza para ir ganando terreno, si bien el Ejército aún no ha confirmado haber lanzado definitivamente su operación terrestre contra la capital, que ha forzado la evacuación de más de un millón de personas durante las últimas semanas.

"Nuestra preferencia, nuestra opción número uno, es que esto termine mediante un acuerdo negociado", afirmó Marco Rubio. Tras su reunión con Netanyahu, ambos expresaron que la única manera de poner fin al conflicto radica en la eliminación de Hamás y la liberación de los 48 rehenes que quedan, de los cuales una veintena seguría con vida. El grupo terrorista reiteró que la vida de los cautivos es "plena responsabilidad" de del primer ministro israelí.