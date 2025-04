Algoritmos sin sesgos: 19 mujeres referentes unen sus voces para acercar la informática en la infancia

Comparte



Altas ejecutivas, periodistas, empresarias, científicas y hasta una comandante de aviación resaltan la importancia de las carreras STEM para el futuro de niños y niñas.

Ambiente distendido en el plató ubicado en el barrio de Prosperidad. Trasiego de gente: ellas y sus directores de comunicación, agentes, ayudantes o asesores, los equipos de Code.org, Magas, maquillaje y vestuario, fotografía... Entre el despliegue de enormes ventanas de luz, reflectores y la mesa con el ordenador, hay una escalera plegable de tijera. Desde lo alto tirará el fotógrafo Félix Valiente el retrato de grupo. Son 19 mujeres que unen su voz para concienciar a la sociedad de la necesidad de enseñar informática a edades tempranas. En la actualidad, solo el 2% de la población está creando el 100% de la tecnología, y el 80% son hombres. La infrarrepresentación femenina en informática puede generar sesgos en los algoritmos que perjudiquen sus oportunidades laborales, salarios e incluso temas relacionados con la salud, pues tanto diagnósticos como medicamentos están calibrados mayoritariamente con datos masculinos. Un sólido conocimiento informático abre, además, las puertas a un mercado laboral creciente y bien remunerado. Resulta chocante que, habiendo un 20% de paro juvenil, la falta de perfiles tecnológicos -unos 120.000- vaya a lastrar la economía española en 2025. En China, los niños aprenden a programar con cinco años y robótica a partir de los 11.

Portada digital de Magas con Code.org

Dentro de poco tendrán 100 millones de programadores. El impulsor de esta reunión es Code.org, una organización sin ánimo de lucro presente en 180 países, cuyas caras visibles en España son Fran García del Pozo y Elena Gorostiza. “Todos somos usuarios de tecnología -explica Elena en una pausa-, pero hay un paso más que es entenderla y para ello los niños tienen que estudiarla. Luego quien quiera que se dedique a crear. Esos son los tres niveles: usar, entender y crear.” Cuentan con el apoyo de la Casa Real, muy especialmente de la reina Letizia, y de los principales líderes españoles, como atestigua este encuentro. También Barack Obama, Bill Gates, Susan Wojcik y Jeff Bezos secundan Code.org. El fundador, Hadi Partovi, ha creado esta plataforma de cursos y tutoriales gratuitos para niños, adolescentes y profesores. Las habilidades digitales no solo les asegura un futuro laboral, sino que constituyen una herramienta de ascensión social asequible. Magas actúa como altavoz de esta convocatoria para reclamar que la informática sea asignatura troncal desde primaria. El 87% de los padres lo apoya, según el Observatorio de la Informática en España de Deloitte y Code.org 2022. El 75% de los jóvenes españoles de entre 12 y 16 años carece de conocimiento crítico para navegar por internet, según un estudio presentado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Google y BBVA. La propagación de bulos y sesgos está servida.

Las 18 profesionales junto a Cruz Sánchez de Lara, editora de Magas, para la portada digital

Beatriz Corredor llega al plató a primerísima hora de la mañana. A las nueve preside el consejo de administración de Redeia, cuya filial gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión en España. “El sector tecnológico, señala Beatriz, está muy masculinizado. Carece del talento y de la visión de más de la mitad de la población. Así, los productos y servicios tecnológicos están sesgados desde su inicio. Para corregir la situación hay que incorporar más talento femenino a las carreras STEM”, dice. El porcentaje de mujeres en este sector es el mismo desde 2011. “El problema comienza en la infancia, con las creencias sobre género, expectativas sociales y referentes que tienen las niñas”, explica. “A los seis años, ya muchas rechazan juegos complejos porque son para gente inteligente y empiezan a decir que las matemáticas son cosa de niños. Es necesario el acercamiento a la ciencia y la tecnología de un modo atractivo a edades tempranas. Su conocimiento abrirá a todos los niños de cualquier clase social las puertas de un mercado laboral en un futuro que, ya sabemos, será tecnológico”, añade.

"El problema comienza en la infancia, con las creencias sobre género, expectativas sociales y referentes que tienen las niñas". - Beatriz Corredor

“La transformación digital está cambiando radicalmente el mercado laboral”, dice Ruth Díaz Barrigón, directora general de Amazon España y Portugal y responsable del negocio de moda y deportes de Amazon Moda Europa. Una mayor presencia de la mujer “no es solo una cuestión de equidad, sino una necesidad económica que impulsará el empleo y la productividad de todas las empresas”. La transformación digital podría aportar 282.000 millones de euros adicionales a la economía española para 2030, pero en España hay escasez de profesionales de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Ruth, como buena directiva, ve oportunidades donde otros ven carencias. Magas lanza su primer 'Bookazine' con Sara García y Carolina Marín en portada: la guía del liderazgo femenino Para 2027, Amazon habrá contribuido a la formación en habilidades digitales de medio millón de jóvenes españoles. Code.org colabora en este propósito con la preparación de profesorado. Ambos comparten el compromiso de democratizar la educación mediante la tecnología. Ruth relata que ya se ha visto varios fines de semana con sus hijas enredada en temas de programación. Como lectora de libros de psicología y neurología, le parece fascinante lo rápido que absorben estos conocimientos y la facilidad con que crean aplicaciones. “Cuando te paras a pensar, no te haces una idea del impacto tan grande que han tenido estos avances tecnológicos y lo que han supuesto para el progreso de la humanidad”, reflexiona Helena Herrero, presidenta de HP Iberia y miembro de varios consejos de administración y fundaciones.

Helena Herrero, presidenta de HP para el Sur de Europa, Oriente Medio y África Your browser does not support the video tag. Your browser does not support the video tag. Helena Herrero, presidenta de HP para el Sur de Europa, Oriente Medio y África Lita Cabellut, artista plástica

“La informática es transversal”, sostiene la directiva. No debe limitarse a ser una asignatura aparte porque está presente en el aprendizaje de las otras. Quizá antes era para frikis , pero hoy es un lenguaje universal. “Las mujeres tenemos que aprenderlo. Sirve para tantas cosas: transformar las compañías, generar innovación, progresar en lo académico, hacer pruebas y diagnósticos médicos…”, añade. En la aplicación de las tecnologías, y ahora con la inteligencia artificial, Helena considera que es clave establecer unas reglas de juego y, “por supuesto, cumplirlas. Hay que conocer los beneficios, pero también los riesgos y saber de qué manera gestionarlos. No es solo el fin, sino el cómo se hacen las cosas. Los principios son esenciales”. El plató bulle de gente y conversaciones. Me encuentro con la pintora española más cotizada, Lita Cabellut. Le propongo dirigirnos a una salita con menos ruido, pero, curiosa como es, se va distrayendo por el camino con alguien que la saluda, algo que le llama la atención... Ha venido desde Holanda solo para esta convocatoria: “Es una iniciativa maravillosa juntar a 19 mujeres comprometidas y orgullosas de estar conectadas entre sí. Es lo que necesitamos hoy en día: solidaridad y alegría para mejorar nuestro alrededor”. Le parece un desperdicio no utilizar las nuevas técnicas en el arte: “Si Goya viviera, estoy segura de que las utilizaría”. Para Lita el arte es el cerebro de nuestra alma, es ética, inteligencia, conocimiento: “Sin el arte nos volveríamos animales”.

Vanesa Martín Your browser does not support the video tag. Your browser does not support the video tag. India Martínez, cantante; Ruth Díaz Barrigón, directora general de Amazon España; Carolina Herrera, directora creativa de Carolina Herrera Beauty; Eva Azoulay, CEO del grupo ITP Aero; y Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España

Su primera reacción ante la velocidad de vértigo a la que cambian las cosas es la negación, pensar que no puede comprenderla, pero “luego viene la voz del arte que te dice que los cambios son necesarios. Todas las civilizaciones que han existido se han desarrollado, han llegado a la gloria y se han transformado”. Con igual entusiasmo que desprendimiento va invitando a muchos de los presentes, periodista incluida, a la próxima inauguración de su Retrospectiva emocional en Valencia. Al comparar sus cuadros de hace 20 años con los actuales, se ha dado cuenta de que lo único que le importa es el “ser humano en su fragilidad”. Descansa India Martínez entre foto y foto. La tecnología también ha cambiado el mundo de la música: “Todo ha avanzado a una velocidad de miedo. Nos hemos tenido que adaptar a unas maneras de consumir muy distintas”. Sin embargo, destacan tanto ella como la cantautora Vanesa Martín que la tecnología como herramienta de promoción ha abierto ventanas al mundo en tiempo real. Martín sigue componiendo con su guitarra y piano. Utiliza un programa para hacer arreglos: “Te puedes imaginar cómo suena una canción, introducir una batería, un bajo…”. India Martínez tiene el estudio en casa. Utiliza varios programas para componer, las mejores microfonías, tarjetas de sonido y ordenadores. “Todo es imprescindible para poder trabajar y fusionar bases más electrónicas con lo orgánico, como hice con el rapero y actor Will Smith”, enfatiza.

India Martínez

A India le impresionan las canciones hechas con inteligencia artificial: “Le pides un determinado mensaje y una letra y te hace un tema al estilo que quieras. Pero después, si lo analizas bien, le falta un poco de alma. ¡Algo nos tienen que dejar!”. En los conciertos va todo secuenciado a la perfección. “Hay golpes de batería que van con un golpe de luz”, indica Vanesa, que prosigue, “la tecnología bien utilizada te acerca. Con verdad y corazón. puede facilitarnos mucho la vida”. Cuenta India que, el día de la caída mundial de Microsoft, se le desprogramó el show que iba a dar esa noche: “Era mi concierto más electrónico. Hacía duetos virtuales con Marc Anthony, Enrique Iglesias y, de repente, me vi sola. Tuve que improvisar un espectáculo acústico y cambiar el repertorio a mano en cinco minutos”.

"Un nivel básico de clases de programación nos ayudaría a todos, y no es tan difícil". - Carolina Herrera

Your browser does not support the video tag. Carolina Herrera, directora creativa de Carolina Herrera Beauty

Alma de artista tiene también Carolina Herrera, directora creativa de Carolina Herrera Beauty . Le gusta la energía que hay en el plató. Espera que algo se le pegue “de estas mentes tan brillantes”. Es curiosa y le gusta aprender. Empezó a trabajar en la compañía que creó su madre en 1997. Desde entonces, la tecnología ha cambiado el negocio de una manera radical. Ahora hay departamentos nuevos de programación y se usan los algoritmos para las redes sociales y el marketing. La IA ayuda en la elaboración de perfumes, calcula emociones, qué esencias son más afines a qué personas y, en el laboratorio, genera diferentes perfumes que no son naturales. La firma patrocina los campamentos que organiza la modelo y programadora Karlie Kloss para incentivar a las chicas a aprender la materia. “En dos semanas aprenden muchísimo”, cuenta Carolina, que ha estado en varias finales. “Un nivel básico de clases de programación nos ayudaría a todos, y no es tan difícil”, asegura. Sus hijos piensan que ella es de “antes de Cristo” y su madre del Pleistoceno: “No tengo la habilidad ni la rapidez de ellos. Me quitan el teléfono diciendo ‘lo hago yo’. Pero también es importante que entiendan que hay vida más allá de Google, YouTube, Instagram, los likes…, de ese mundo donde prima lo instantáneo, las críticas, la gente que solo enseña un minuto de su vida, de ese mundo donde no hay alma”.

Desliza Desliza

Cada vez se anima más el plató. Las participantes y miembros de Code.org siempre tienen buena conversación. Observadora inteligente, Marta, la hija y mano derecha de Lita Cabellut, pasea su sonrisa. “La digitalización ha transformado la infraestructura laboral de la televisión en tiempo récord, así como el acceso a la información y el avance voraz de las fake news”, declara Raquel Sánchez Silva. “Las redes sociales tienen más influencia de la que nadie pudo prever. El impacto de la IA es impredecible. Vamos de nuevo a ciegas. El control de estas herramientas es necesario. La tecnología ha pasado de ser un extra a influir en todos los ámbitos de la vida”, explica.

“La tecnología ha pasado de ser un extra a influir en todos los ámbitos de la vida”. - Raquel Sánchez Silva

Susanna Griso, recién llegada del plató de Espejo Público, no entiende cómo la informática no es ya una asignatura troncal desde primaria. “A diferencia de lo que ocurre en Asia, nuestro sistema educativo se ha anclado en el siglo XX y eso resta competencias a varias generaciones de españoles”, sostiene. Respecto a los bulos y deep fakes, cree que “no se puede sacrificar el rigor por la ansiedad de la inmediatez. Para el lector es y será más importante la credibilidad del medio que la rapidez con la que le llega una noticia. Ahora, más que nunca, conviene verificar y contrastar las fuentes”. La presentadora utiliza chat GPT con cierta frecuencia para cuestiones rápidas. Sin embargo, asegura que todavía no es una fuente de documentación fiable porque comete demasiados fallos. Para Ana Rosa Quintana, el mayor cambio que ha habido en las últimas décadas lo ha provocado el teléfono móvil. Con sus hijos, dice, es muy pesada con que no estén en todas las redes, así como con que cuiden su huella digital. “Cualquiera puede acceder a una red social y saber lo que has hecho y lo que no, tus aficiones, tus defectos... Todo eso formará parte de tu currículo”, subraya. La periodista previene a quienes se diagnostican por internet porque hay muchos bulos. Está segura de que con la IA se va a poder tener un diagnóstico de forma más certera. “Lo que ocurre es que cuando uno está malito, lo que quiere es mirarle a los ojos a un médico”, dice Ana Rosa Quintana.

Susanna Griso, periodista y presentadora de Atresmedia; y Ana Rosa Quintana, empresaria, periodista y presentadora de Mediaset. Susanna Griso, periodista y presentadora de Atresmedia; y Ana Rosa Quintana, empresaria, periodista y presentadora de Mediaset. Susanna Griso, periodista y presentadora de Atresmedia; y Ana Rosa Quintana, empresaria, periodista y presentadora de Mediaset. Raquel Sánchez Silva, presentadora y comunicadora; y la cantante Vanesa Martín

Una mirada crítica, ética y humanista es lo que reclama la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, Cruz Sánchez de Lara, que desde su empresa afronta también cada día desafíos a causa de esta nueva tecnología. “La inteligencia artificial, el manejo de los datos y los sistemas de lenguaje necesitan personas que no solo sepan programar, sino también pensar. Personas que tengan la capacidad de preguntarse para qué, cómo, a quién sirve y a qué precio. No olvidemos que quien no sabe preguntar con criterio, tampoco sabrá interpretar las respuestas, por muy sofisticada que sea la máquina que las proporcione”, detalla. Magas aborda a Carol Portabella. Preside la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco en España, cuyo fin es la protección de la biodiversidad. “Todos los centros de investigación científica necesitan herramientas computarizadas para estudiar, conocer y, a partir de ahí, desarrollar soluciones”, explica. Uno de los proyectos que la fundación tiene en España es la protección de la foca monje. Como cría en unos acantilados de muy difícil acceso para los buzos y es fundamental monitorizarlas, el seguimiento se ha hecho con drones marinos. “Estaba en peligro de extinción y, afortunadamente, ya no lo está”, concluye.

“Todos los centros de investigación científica necesitan herramientas computarizadas para estudiar, conocer y, a partir de ahí, desarrollar soluciones”. - Carol Portabella

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidente ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas; Carol Portabella, presidenta de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco en España; Rocío Mora, directora de APRAMP; Mónica Riberas, directora general de la Fundación Gestamp; y Lucia Aránega, comandante de Iberia

Rocío Mora, directora de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), muestra preocupación por que ahora la captación de niñas, niños y adolescentes y, sobre todo, su coacción, se está haciendo a través de redes sociales como TikTok o Instagram. “Cuando llegan a APRAMP cuentan que se les ofreció ganar dinero rápido y fácil, y terminaron en pisos nada tecnológicos como cualquier víctima de trata y explotación sexual”, alerta Mora. Mónica Riberas, directora general de la Fundación Gestamp, y María Gómez Ormazabal, directora corporativa de marketing y sostenibilidad de Gorlan, forman parte del relevo generacional que impulsa la presencia de la mujer en la empresa familiar. Ambas destacan por la fabricación de productos de alto valor añadido, basados en tecnología e innovación. “Tienes que estar a la vanguardia de lo que demanda el mercado y los clientes. La tecnología va rapidísimo. La formación continua de los trabajadores es obligatoria, los famosos upskilling y reskilling”, comenta Mónica, que acaba de ser madre por segunda vez. Verónica Pascual, la gurú española de la robótica: "Tenemos que trabajar nuestros resultados en matemáticas" Una prioridad de las empresas es atraer talento diverso y retenerlo. María subraya que encontrar el femenino es difícil. “Cuando las mujeres deciden qué estudiar, muchas veces olvidan que la industria permite una carrera profesional buena, con mucha proyección y buena calidad de vida”, apunta. Cree que las carreras STEM deberían promoverse desde edades tempranas: “La guerra del talento está en esa franja”.

"Cuando las mujeres deciden qué estudiar, muchas veces olvidan que la industria permite una carrera profesional buena, con mucha proyección y buena calidad de vida". - Mónica Riberas

Mónica coincide en que no se está apostando lo suficiente por ellas. Es una demanda de la sociedad y la empresa. “Hay que ir a los colegios. Cuando llegan a la universidad, ya han elegido”, dice. De la Fundación destaca la parte dedicada a la educación: “Los niños no mienten. Les gustan los campamentos que hacemos y lo cuentan con una pasión maravillosa. El 99,9% querría seguir estudiando programación, ya sea como afición o para un futuro trabajo”. “Todos somos consumidores de tecnología”, continúa, “y, aunque no nos vayamos a dedicar a ello, es importante saber cómo se crea. Primero, para no ser manipulables. Luego, porque aprender a programar fomenta el pensamiento crítico, la paciencia, la creatividad para resolver los problemas y el trabajo en equipo”. Las conversaciones suceden en el trasiego de la cita. Carolina Herrera ha tenido el detalle de presentar a María Gómez Ormazabal y Mónica Riberas a Eva Azoulay. María y Eva residen en el País Vasco. Esta última desde hace año y medio, cuando fue nombrada consejera delegada de ITP Aero. Casi la mitad de los aviones del mundo están equipados con productos de esta empresa tecnológica. Eva corrobora la falta de talento tecnológico: “El mayor reto es encontrarlo, formarlo y retenerlo”. La ciberseguridad es otro desafío: “Hallar el equilibrio entre protegerse y seguir a la vanguardia en tecnología. Los piratas informáticos son cada vez más astutos”.

De izquierda a derecha: María Gómez Ormazabal, Lucía Aránega y Rocío Mora

La misma filosofía como directiva la aplica en su vida personal: “Nunca estoy ahí, me sigo esforzando con pasión para aprender más, aprovechar nuevas oportunidades y estar en primera línea”. Le gusta rodearse de gente diferente porque enriquece. Recientemente, ha hecho un curso de IA en el MIT. Ahora, dice con simpatía, está estudiando español y para ser piloto privado de avión. “Volar es mágico”, evoca la comandante de Iberia Lucía Aránega, con los ojos cerrados mientras la maquillan. “Compaginas tecnología punta con la belleza más absoluta: los amaneceres, sobrevolar el cruce de los Andes, el Amazonas, despegar de Galicia con nubes entre los árboles...”, comenta. La comandante colabora desde su fundación con Aviadoras, una red de mujeres que fomenta la igualdad y ayuda a visibilizar esa profesión entre las niñas: “Los referentes son muy importantes”. El primer avión comercial que pilotó fue un Fokker 50. Se bajaba con los puños de la camisa negros: “Había que hacer fuerza porque los mandos eran mecánicos. Hoy, un 350 tiene pantalla táctil. Es capaz de detectar si el piloto ha perdido la conciencia y hacer un descenso automático de emergencia”.

pause 0:00 / 0:00

Lucía compara la función de un comandante con la de un directivo de empresa. No solo pilota, sino que gestiona todo lo que lleva a su cargo: avión, tripulación, pasaje y carga. Una vez, volando a Chile, le dio un infarto a un pasajero. Tuvo que dar la vuelta y aterrizar de emergencia en Canarias. Se salvó. “Vamos hacia un mundo en el que tendremos que cambiar la manera de relacionarnos con las máquinas y eso implicará entenderlas mejor y entendernos mejor a nosotros mismos. El pensamiento computacional y la alfabetización tecnológica deben ser prioridades educativas,” manifiesta Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset, de la Fundación Cotec y una de las pioneras en invertir en biotecnología en España. No cree que nuestro país esté mejor o peor preparado que otros para implementar la inteligencia artificial: “Sinceramente, nos está pillando con el paso cambiado a todos”.

Cristina Garmendia Cristina Garmendia Hilde Pérez García

Frente al deficiente fomento de la programación en la educación, Cristina percibe otras ventajas: “España es una nación que utiliza herramientas digitales a un nivel razonable y, en el marco europeo, se están cuidando aspectos éticos que son relevantes en esta transformación que lo cambiará todo”. Concluye el reportaje con un futuro que ya es presente. 2025 es el año de la computación cuántica. “Dicen los expertos que faltan diez años para que sea una realidad”, observa Hilde Pérez García, directora general de SCAYLE, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, que tiene la capacidad de realizar 7.000 millones de operaciones por segundo o de leer en un solo segundo 12.000 libros tan extensos como el Quijote de Cervantes. Gran parte del éxito de SCAYLE se basa en la colaboración y conexión con muchas otras entidades. Con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), tiene un proyecto estratégico de comunicación cuántica. Con la UME, otro para hacer simulaciones en tiempo real, con datos y mapas que aporta SCAYLE, para poder atender mejor las emergencias.