Estas son las premiadas de Maga de Magas 2025: cinco mujeres que usan la palabra como motor del progreso

Aún no se ha celebrado la gala de entrega, pero la emoción ya inunda a las premiadas. Las profesionales reconocidas en la tercera edición de los premios Maga de Magas, impulsados por esta revista, han comenzado a compartir sus reflexiones tras conocerse públicamente su elección.

Estos galardones, conocidos como los 'Pulitzer femeninos en español', no solo destacan trayectorias ejemplares, sino que también celebran el talento femenino que transforma, construye y defiende el relato desde el pensamiento, la literatura o el periodismo.

Cinco mujeres, cinco caminos y una misma esencia: el compromiso con la palabra como motor de cambio. En esta edición, Rosa María Calaf, Adela Cortina, Carmen Posadas, Ana Rosa Quintana y Nativel Preciado han sido reconocidas como Magas de Magas en sus respectivas disciplinas.

Para Rosa María Calaf, el premio a mejor reportera representa algo más que una distinción: es un acto de reafirmación: "Satisfacción y responsabilidad entrelazadas con un profundo agradecimiento es lo que siento ante este preciado reconocimiento a mi trabajo".

Así lo expresa la histórica corresponsal, una de las figuras más influyentes del reporterismo internacional en español. La periodista aprovecha este momento para lanzar un mensaje contundente en defensa del periodismo riguroso y su papel esencial en el presente.

“En estos tiempos de incertidumbre, me permite unir mi voz a tantas otras en defensa de un periodismo independiente y riguroso al servicio del derecho a saber y el deber de informar, en suma, capaz de proteger la democracia tan seriamente amenazada”, expresa.

Adela Cortina, filósofa y ensayista, ha sido galardonada en la categoría a mejor ensayista. La pensadora valenciana, que lleva décadas aportando claves éticas al debate público, recibe el galardón con una reflexión luminosa.

“El premio Maga de Magas es un inmenso regalo. La magia crea realidad con la palabra, convierte los sapos en príncipes y las balas en lluvia benéfica”. Cortina recurre al imaginario de los cuentos para reivindicar el poder del lenguaje.

“Es la magia del relato, que parecía privativo de los varones, pero ahora también las mujeres decimos ‘Ábrete, sésamo’ y la cueva se abre. Aprovechemos para construir una democracia auténtica”, concluye.

El premio a toda una trayectoria en periodismo y literatura recae en Nativel Preciado. Su emoción se palpa desde las primeras líneas de su declaración. “Al despertarme me encuentro con una noticia maravillosa, soy Maga de Magas", recuerda del día en que se anunció el dictamen del jurado.

Y añade: "Es un premio fantástico, especial para mujeres, que me llega en un momento de plenitud para hacerme más feliz de lo que soy”. En sus declaraciones a Magas, Preciado agradece el galardón, celebra su hito y también reconoce el trabajo del jurado.

“Hoy, de un modo muy especial, a la creadora del premio, Cruz Sánchez de Lara, que lo define como el ‘Pulitzer femenino’, y a Charo Izquierdo, que ha escrito sobre mí un artículo tan generoso que me supera”, expresa.

La escritora hace balance de su carrera con honestidad y humildad: “Soy corredora de fondo, no he hecho ninguna proeza, solo trabajar cada día durante más de medio siglo como si fuera el primero, cumplir con mi deber cotidiano, adecentar un poco el trozo de mundo que me corresponde, cuidar de mi entorno”.

En su relato, hay también espacio para la gratitud hacia su entorno y hacia quienes la acompañan —y acompañaron— en el camino. “Nunca me olvido de las que se fueron, pero me protegen desde donde quiera que estén. Y ahora voy a disfrutar de lo mucho que me está dando la vida. Es un premio emocionante y mágico. Gracias de corazón”, concluye.

Ana Rosa Quintana, distinguida como mejor creadora de opinión, confiesa que para ella fue una sorpresa, "algo absolutamente inesperado. Creo que es un orgullo y un honor, teniendo en cuenta el trabajo que están haciendo en Magas para poner en valor a las mujeres", explica.

La reconocida presentadora añade, emocionada: "Que me hayan elegido como una Maga de Magas me parece inmerecido, de todas formas. Soy una periodista que hace su trabajo e intento hacerlo con la mayor sinceridad y honradez".

El haber sabido convivir con la opinión externa, siempre con la creencia en la valía de su trabajo, ha sido clave para esta figura siempre en la primera fila televisiva: "Me puedo equivocar como todo el mundo. Y habrá quien esté de acuerdo y quien no, pero aseguro que detrás de cada tema que se trata en el programa hay mucho trabajo".

Carmen Posadas, reconocida como mejor novelista, también comparte unas palabras con la revista: "Este premio es para mí el mejor regalo. Maga de Magas nació con la vocación de convertirse en un referente y un hito".

"A mí me llena de ilusión y agradecimiento, por compartirlo con mujeres que admiro. Y también de responsabilidad, porque sé que hay muchas jóvenes que ven este premio como un desiderátum y un listón que alcanzar en el futuro", dice la escritora uruguaya.

Es su invitación a las nuevas generaciones a perseguir sus ambiciones y soñar con convertirse, un día, en Magas de Magas.

El 'Pulitzer' de Magas

Los premios Maga de Magas suman tres ediciones destacando la excelencia de los trabajos realizados por mujeres en distintas disciplinas de la literatura y el periodismo a lo largo del año anterior.

Las cinco ganadoras de este año recogerán su estatuilla en la gala que se celebrará el 12 de junio en el Auditorio Abante, una ceremonia que ya es cita imprescindible para la comunidad de Magas y el mundo de las letras.

Los premios están dotados de una cuantía económica de 10.000 euros, equivalente a la que se entrega en los Pulitzer estadounidenses. Además de esto, las protagonistas recibirán una escultura creada ad hoc por el estudio de Marc Morillas.