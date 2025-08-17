España arde en un verano infernal y 10 días de horror: el fuego arrasa más del triple de la superficie forestal de 2024
Una histórica ola de calor sumada a fenómenos como las tormentas secas han favorecido fuegos más intensos y de rápida propagación.
Tras un inusual mes de julio en el que la canícula llegó a ser fresca, agosto de 2025 será recordado por una excepcional ola de calor que todavía perdura. Y las temperaturas extremas han allanado el camino a los grandes incendios, que ya triplican la superficie quemada en todo el año pasado en nuestro país.
Son más de 150.000 las hectáreas arrasadas por el fuego en estos primeros ocho meses, dejando muy atrás las 47.711 afectadas en 2024, indica el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). 2022 sigue siendo el año negro más reciente, no obstante, con 267.000 hectáreas arrasadas.
Unas altas temperaturas que no dan tregua están favoreciendo la progresión del fuego. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este agosto vivirá, probablemente, la tercera ola de calor más larga jamás registrada desde las de 2015 y 2022.
Es también una de las más extensas en cuanto a territorio, tocando techo el 12 de agosto en Badajoz con 45,5 ºC. Hasta 165 estaciones meteorológicas han llegado a los 40°C, y en 62 de ellas se han alcanzado los 42°C o más.
Las circunstancias que han contribuido a esta racha de calor extremo hay que buscarlas en la atmósfera. La ondulación del chorro polar, la principal corriente del hemisferio norte que fluctúa cada vez más por efecto del calentamiento, ha permitido el ascenso de masas de aire cálido de origen africano que se mantienen estacionarias sobre España.
A esto hay que sumar la vegetación crecida con las lluvias inusuales de primavera, que ahora, reseca, sirve de combustible.
Un tercer factor ha contribuido a la violencia y rapidez de los incendios: las bajas presiones que consiguen penetrar desencadenan tormentas secas, fuertes vendavales acompañados de rayos que avivan los fuegos.
Aunque la ola de calor empezó el día 3 del mes, ha sido en los últimos diez días cuando el fuego se ha disparado. El sistema europeo de vigilancia por satélite Copernicus indica que el 7 de agosto hubo un fuego que afectó a 174 hectáreas cerca de Guijo de Galisteo, en la provincia de Cáceres.
Sería el lunes 11 cuando la situación acabaría desmadrándose, con la declaración de varios fuegos en Tarifa (Cádiz), El Vendrell (Tarragona) y Tres Cantos (Madrid), que en conjunto sumarían unas 6.000 hectáreas, y volviendo de nuevo a Cáceres al día siguiente, con las llamas obligando a evacuar a los habitantes de Oliva de Plasencia.
Cáceres, el Bierzo y Las Médulas (León)
Cerca de 200 hectáreas fueron devastadas en Guijo de Galisteo, Cáceres, el 7 de agosto, según el sistema Copernicus. Pero sería el incendio que comenzó el sábado 9 de agosto y afectó de lleno al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el que daría el comienzo a los 10 días en que se quemó España. El fuego ha arrasado unas 3.500 hectáreas de monte bajo, matorral, robledales y terrenos agrícolas en la comarca del Bierzo. Los vientos de más de 50 km/h multiplicaron por diez la velocidad de extensión. Localidades como Las Médulas, Carucedo, Orellán, Voces, Montes de Valdueza o Pombriego tuvieron que ser evacuadas o confinadas.
Puercas y Molezuela (Zamora)
El incendio de Molezuelas de la Carballeda se declaró el domingo 10 de agosto, avanzando con rapidez con el impulso de un ‘viento errático’ y quemando más de 39.000 hectáreas. Más de 600 personas han sido desalojadas en Congosta, Alcubilla de Nogales, Villageriz, Carracedo, Fuente Encalada y San Pedro de la Viña. El de Puercas comenzó el lunes siguiente arreciando en la Sierra de la Culebra, y obligando a evacuar a un millar de vecinos de Puercas, Ferreruela de Tábara, Abejera, Losacio, Valer, Riofrío de Aliste, Sarracín y Bercianos de Aliste.
Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz)
El fuego comenzó el lunes 11 de agosto en el paraje de la Sierra de la Plata, próximo a la playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz), y avanzó rápidamente debido al fuerte viento de Levante y las altas temperaturas. Quedaron arrasadas unas 300 hectáreas, principalmente bosque y zonas naturales protegidas, y hubo que desalojar a más de 2,000 personas entre locales, turistas y huéspedes de hoteles y urbanizaciones.
El Vendrell (Tarragona)
El suceso ocurrió la madrugada del 11 de agosto en el camping Vendrell Platja, obligando a la evacuación de entre 1.700 y 1.800 veraneantes. No obstante, el más grave del verano en la provincia ha sido el iniciado en Paüls el 7 de julio, destruyendo más de 3.300 hectáreas, un tercio de ellas pertenecientes al Parque Natural de Els Ports, y afectado a 18.000 vecinos. Se registraron vientos de hasta 90 km/h.
Tres Cantos (Madrid)
El fuego se desencadenó el lunes 11 de agosto en la zona este de Nuevo Tres Cantos, afectando áreas de monte bajo y matorral acumulado. Se extendió con extraordinaria rapidez, alcanzando 6 kilómetros en tan solo 40 minutos, impulsado por vientos erráticos y el fenómeno de ‘tormenta seca’. Arrasó más de 2.000 hectáreas, y hubo más de 180 evacuados en diferentes urbanizaciones.
Oliva de Plasencia (Cáceres)
El incendio se originó entre los valles del Jerte y el Ambroz a consecuencia de una sucesión de tormentas con descarga eléctrica el martes 12 de agosto, con más de 700 rayos y hasta 17 incendios forestales simultáneos en el norte de Cáceres. El fuego ha afectado a más de 4.500 hectáreas, obligando a confinar a los casi 300 habitantes de Oliva de Plasencia, y a evacuar a 700 personas en localidades como Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.
Orense - Taboadela
Se trata de múltiples focos de incendio que han rodeado a la propia Orense, afectando a varios polígonos, y otros núcleos urbanos como Taboadela, San Cibrao das Viñas, Maceda, Pena Petada o Somoza. Sólo en Chandrexa de Queixa se han superado las 3.500 hectáreas quemadas, con una totalidad de más de 4.600 hectáreas afectadas hasta la fecha. La ‘sequía’ anómala para la época en la zona ha contribuido al fuego.
**HISTORIA HUMANA 1 - JULIO CÉSAR RUIZ: Hombre que ha perdido coche y casa en la Puebla de Tribes**
FOTO
**HISTORIA HUMANA 2 - JULIO CÉSAR RUIZ: Bombero que quedó inconsciente en el incendio de Orense**
FOTO
Cuevas del Valle, Los Arenales y Mombeltrán (Ávila)
El incendio se declaró en la noche del lunes 28 de julio de 2025. Tuvo una propagación extremadamente rápida a causa de la orografía difícil, la presencia de vegetación muy densa, pendientes abruptas y fuertes rachas de viento de más de 30km/h. La superficie arrasada se estima entre las 2.200 y las 3.000 hectáreas. El incendio obligó al confinamiento preventivo de localidades como Mombeltrán y El Arenal para proteger a la población del humo y las llamas.
Alberto Martín (54), alcalde de Cuevas del Valle
El fuego en el Valle del Tiétar (Ávila) trajo los fantasmas y recuerdos fatales de hace 16 años. Aquel 28 de julio de 2009 un incendio forestal devastó todo a su paso desde la cumbre de la montaña que se erige sobre Cuevas del Valle y obligó la evacuación parcial del pueblo. Dos personas murieron y 4.600 hectáreas fueron calcinadas.
"Esa vez sentí miedo", recuerda el alcalde del pueblo Alberto Martín González, de 54 años. Ese temor quedó atrás. En el incendio de este verano no dudó en ponerse el traje de bombero y subirse al vehículo de Protección Civil. Llevaba una bomba de agua con capacidad para 600 litros y junto a otros vecinos hicieron cortafuegos.
"En este incendio ya no tuve temor. Como que algo se activó en mí al ver el fuego y no dudé en ayudar a mi pueblo", cuenta el edil. El incendio no llegó a Cuevas del Valle, pero sí a los poblados cercanos de Mombeltrán y El Arenal que fueron evacuados parcialmente.
El alcalde cuenta que se mantuvo los seis días con sus noches colaborando con los más de 500 efectivos desplegados en la zona. "Yo era uno más con ellos. En todos estos pueblos nos conocemos y había que echar una mano".
El fuego quedó controlado el 4 de agosto. Está perimetrado, pero no extinguido. Los bomberos de la Junta de Castilla y León realizan labores de vigilancia ante cualquier foco que pueda reactivarse, mientras que el alcalde se mantiene atento a su móvil y a la radio. "Yo espero que no haya más fuego, pero si tengo que ayudar otra vez, lo haré".
Javier Álvarez (63), voluntario de Mombeltrán
A las 10:45 de la noche del 28 de julio, una hija de Javier Álvarez lo llamó desde Madrid. "Papá, que hay un incendio en el pueblo", le avisó. Él ya estaba dormido. Desde la ventana de su casa en Mombeltrán (Ávila) se asomó hacia la montaña y vio los pinares que ya estaban ardiendo.
Se vistió, cogió una máscara y se juntó con otros vecinos pagar apagar el incendio que bajaba por la montaña hacia el pueblo. "En ese momento lo importante era salir al monte y echar un cable porque era de noche, no había medios aéreos y el fuego se venía para las casas", relata este albañil de 63 años.
Javier estuvo toda esa noche tratando de apagar el fuego con los vecinos. "No había agua cerca. Los vecinos nos pasaban cubos con agua y lo conseguimos apagar cerca de las cinco de la mañana", detalla.
El fuego se reactivó en el día y Javier se incorporó a la brigada municipal del Ayuntamiento de Mombeltrán para seguir ayudando. "Los focos que surgían cerca del pueblo los apagábamos, pero todo se estaba descontrolando hacia arriba".
La montaña estaba en llamas. Y mientras el pueblo estaba confinado por el humo y las cenizas, él continuaba frente al fuego para tratar de pararlo. "Acabas intoxicado, agotado y con mucho calor".
El 4 de agosto quedó controlado el fuego. Javier finalmente descansó tras casi una semana combatiendo las llamas. Ahora, cada noche antes de dormir, mira hacia la montaña para que el fuego no le sorprenda mientras duerme. Y en caso de ser así, "pues habrá que salir de la cama y meterse al monte otra vez".
