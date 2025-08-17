España arde en un verano infernal y 10 días de horror: el fuego arrasa más del triple de la superficie forestal de 2024

Fue, sin embargo, el incendio iniciado el sábado 9 en Las Médulas (León) el que daría el pistoletazo de salida a la quema desenfrenada de miles de hectáreas en poco más de una semana. Le seguiría, al día siguiente, el fuego en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha acabado convirtiéndose en el de mayor extensión desde que hay registros.

Sería el lunes 11 cuando la situación acabaría desmadrándose, con la declaración de varios fuegos en Tarifa (Cádiz), El Vendrell (Tarragona) y Tres Cantos (Madrid), que en conjunto sumarían unas 6.000 hectáreas, y volviendo de nuevo a Cáceres al día siguiente, con las llamas obligando a evacuar a los habitantes de Oliva de Plasencia.

Cáceres, el Bierzo y Las Médulas (León)

Cerca de 200 hectáreas fueron devastadas en Guijo de Galisteo, Cáceres, el 7 de agosto, según el sistema Copernicus. Pero sería el incendio que comenzó el sábado 9 de agosto y afectó de lleno al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el que daría el comienzo a los 10 días en que se quemó España. El fuego ha arrasado unas 3.500 hectáreas de monte bajo, matorral, robledales y terrenos agrícolas en la comarca del Bierzo. Los vientos de más de 50 km/h multiplicaron por diez la velocidad de extensión. Localidades como Las Médulas, Carucedo, Orellán, Voces, Montes de Valdueza o Pombriego tuvieron que ser evacuadas o confinadas.

Puercas y Molezuela (Zamora)

El incendio de Molezuelas de la Carballeda se declaró el domingo 10 de agosto, avanzando con rapidez con el impulso de un ‘viento errático’ y quemando más de 39.000 hectáreas. Más de 600 personas han sido desalojadas en Congosta, Alcubilla de Nogales, Villageriz, Carracedo, Fuente Encalada y San Pedro de la Viña. El de Puercas comenzó el lunes siguiente arreciando en la Sierra de la Culebra, y obligando a evacuar a un millar de vecinos de Puercas, Ferreruela de Tábara, Abejera, Losacio, Valer, Riofrío de Aliste, Sarracín y Bercianos de Aliste.

Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz)

El fuego comenzó el lunes 11 de agosto en el paraje de la Sierra de la Plata, próximo a la playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz), y avanzó rápidamente debido al fuerte viento de Levante y las altas temperaturas. Quedaron arrasadas unas 300 hectáreas, principalmente bosque y zonas naturales protegidas, y hubo que desalojar a más de 2,000 personas entre locales, turistas y huéspedes de hoteles y urbanizaciones.

El Vendrell (Tarragona)

El suceso ocurrió la madrugada del 11 de agosto en el camping Vendrell Platja, obligando a la evacuación de entre 1.700 y 1.800 veraneantes. No obstante, el más grave del verano en la provincia ha sido el iniciado en Paüls el 7 de julio, destruyendo más de 3.300 hectáreas, un tercio de ellas pertenecientes al Parque Natural de Els Ports, y afectado a 18.000 vecinos. Se registraron vientos de hasta 90 km/h.

Tres Cantos (Madrid)

El fuego se desencadenó el lunes 11 de agosto en la zona este de Nuevo Tres Cantos, afectando áreas de monte bajo y matorral acumulado. Se extendió con extraordinaria rapidez, alcanzando 6 kilómetros en tan solo 40 minutos, impulsado por vientos erráticos y el fenómeno de ‘tormenta seca’. Arrasó más de 2.000 hectáreas, y hubo más de 180 evacuados en diferentes urbanizaciones.

Oliva de Plasencia (Cáceres)

El incendio se originó entre los valles del Jerte y el Ambroz a consecuencia de una sucesión de tormentas con descarga eléctrica el martes 12 de agosto, con más de 700 rayos y hasta 17 incendios forestales simultáneos en el norte de Cáceres. El fuego ha afectado a más de 4.500 hectáreas, obligando a confinar a los casi 300 habitantes de Oliva de Plasencia, y a evacuar a 700 personas en localidades como Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

