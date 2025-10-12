EL ESPAÑOL cumple 10 años liderando el periodismo del futuro

Líder indiscutible de la prensa nacional durante 25 meses consecutivos, EL ESPAÑOL llegó al panorama mediático con seis marcas de nacimiento. Quisimos ser un medio "Universal, Independiente, Innovador, Combativo, Plural y Ecuánime" y lo hemos cumplido durante nuestros primeros 10 años.

Tampoco nuestros valores, ni aquello que propusimos a quienes hoy son nuestros accionistas y que en aquellos días formaron parte del mayor crowdfunding de la historia de la prensa mundial. "La prensa no puede seguir mirando para otro lado. Sumad vuestras manos a la mía y ayudadnos a cambiar España", fue nuestro mensaje entonces y es nuestro compromiso hoy.

Esas fueron las palabras con las que el director se dirigió por primera vez a la redacción el lunes 17 de agosto de aquel año 2015 y desde entonces nuestros objetivos no han cambiado.

EL ESPAÑOL vio la luz el 14 de octubre de 2015, pero llegó al mundo mucho antes. Concretamente, el 1 de enero de ese mismo año. Pedro J. cumplió su palabra y un hilo de 12 tuits dio a luz a lo que hoy es el periódico líder de la prensa española. Era el comienzo de un viaje lleno de obstáculos, aciertos, errores, noticias exclusivas y trabajo con un objetivo doble: "Buscad la verdad y respetar la sintaxis".

Después de las 12 campanadas, tendréis noticias mías”. El mensaje de Pedro J. Ramírez no podía ser más clarividente. Algo importante iba a pasar aquel 1 de enero de 2015, pero echando la vista 10 años hacia el futuro probablemente ninguna persona que escuchara aquel aviso durante la presentación de 'La desventura de la Libertad' imaginó lo que de verdad iba a pasar durante la siguiente década.

11) Sumaos desde el 11 de enero a EL ESPAÑOL como accionistas y suscriptores. Mandad vuestras ideas y propuestas. Hagámoslo juntos.

10) Leed El blog de EL ESPAÑOL http://elespanol.com, seguid en Twitter a EL ESPAÑOL @elespanolcom, escribidme a pedroj.ramirez@elespanol.com

8) EL ESPAÑOL nacerá en otoño pero desde el 11 de enero podréis seguir su proceso de gestación y leer al Arponero en El blog de EL ESPAÑOL.

7) Nuestro periódico tratará de emular a esa revista ESPAÑA que dirigieron luego el socialista Araquistaín y el republicano Azaña.

6) Nuestro periódico tratará de ser un digno descendiente de la gran revista ESPAÑA que Ortega fundó y dirigió... ¡en enero de 1915!

5) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el de Luis Bonafoux, "la víbora de Asnières", cuando propugnaba la Revolución desde abajo.

4) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que apoyaba a Antonio Maura cuando pretendía hacer "la Revolución desde arriba".

3) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que fundó Andrés Borrego en 1835 y publicó los artículos más memorables de Larra.

2) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que fundó Blanco White en 1810 en Londres para defender la libertad en España.

Así somos Nuestro periódico es universal pero se llama EL ESPAÑOL

El 24 de agosto de 2015, Pedro J. Ramírez se subió a unos paquetes de folios para hablar a sus nuevos compañeros de viaje en EL ESPAÑOL, 70 periodistas y 30 profesionales más de distintos departamentos. "Somos depositarios de un legado, de una manera de entender la libertad de prensa, del empeño en buscar la verdad, ese veneno bendito del periodismo que transmitiremos a las nuevas generaciones", les dijo. A Pedro J. le gusta dirigirse a sus periodistas desde lo alto de una torre de papeles, como si quisiera seguir afirmando su vocación de llenar folios en blanco con grandes historias. La última vez que se encaramó a una 'tarima' semejante había sido el 30 de enero de 2014, en su adiós a la redacción de El Mundo.

Pocos se dieron cuenta: 19 meses después, el director de EL ESPAÑOL se puso para la tercera salida de Don Quijote la misma camisa, los mismos tirantes e idéntica corbata que vestía cuando se despidió de su segundo hijo periodístico. Una forma de decir "seguimos". Pero también "no han podido conmigo: aquí estoy". Uno de los mayores desafíos de EL ESPAÑOL fue asegurarse su autonomía financiera. Ni gobiernos ni accionistas italianos iban a poder despedir a Pedro J. esta vez. Entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2015 se llevó a cabo la campaña de crowdfunding más exitosa de la historia del periodismo mundial: se recaudaron 3,6 millones de euros aportados por 5.624 inversores.

Víctor Gómez Frías, Francisco Moreno, Andrés Rodríguez, María Ramírez, Antonio Camuñas, Eva Fernández, Pedro J. Ramírez, Nieves Segovia, Javier Gómez de Liaño, Cruz Sánchez de Lara, Javier Cremades y Enrique Dans

La verdad es que no se esperaba una respuesta tan positiva. La previsión era alcanzar 1.000 accionistas y 500.000 euros. Eva Fernández, primera consejera delegada de EL ESPAÑOL, llegó a pensar que la herramienta telemática que se usó (creoentuproyecto.com) había sido hackeada porque el contador no paraba de subir. Junto con el resto de grandes inversores y la aportación de la indemnización a Pedro J. tras 25 años en El Mundo, la viabilidad económica del nuevo proyecto, un total de 18 millones de euros, estaba asegurada.

La aventura había empezado antes, en cuanto el compromiso de no competencia que ataba a Pedro J. con su antigua empresa terminó, el 28 de noviembre de 2014. María Ramírez y Eduardo Suárez, cofundadores del periódico, se ocuparon de la constitución de No Hace Falta Papel S.L. a finales de año y Pedro J. anunció en Twitter el nombre del periódico después de las 12 campanadas. "Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL", escribió el 1 de enero de 2015. Jugaba así con el nombre con el que se había especulado en algunos medios, El Universal. Pero al editor no le convencía por su coincidencia con El Universal de México, Venezuela o Colombia.

Pedro J. Ramírez durante el primer desayuno con accionistas y suscriptores en 2016

EL ESPAÑOL recupera la tradición de Andrés Borrego, de Larra, de Bonafoux, de Ortega y Gasset. Sobre todo, de Blanco White. A Pedro J. le entusiasmaban las exclusivas que el liberal sevillano publicaba desde Londres, como el decreto de la Junta Central, misteriosamente traspapelado, que establecía la convocatoria de las Cortes de Cádiz por estamentos. "El nombre de EL ESPAÑOL es una reivindicación de España como concepto democrático y constitucional", explicaba a los primeros periodistas que desembarcamos en el proyecto. Pedro J. escogió el león como logo y el lema que le acompaña: Defensor civitatis. "EL ESPAÑOL vigilará cada día al poder desde la portada y rugirá siempre que haga falta en defensa de los ciudadanos", decía.

En torno al león se articularon los adjetivos con los que queremos que se identifique a nuestro periódico: indomable, libre, independiente, combativo....El león inspiró el nombre de los editoriales (el rugido) y de las ilustraciones (el zarpazo). Los primeros meses fueron de sufrimiento con la tecnología mientras el primer núcleo de periodistas se desfogaba en el Blog de EL ESPAÑOL, que en marzo rondaba los 250.000 usuarios.