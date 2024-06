Debate entre Trump y Biden, en directo | Reacciones al primer cara a cara antes de las elecciones presidenciales de EEUU

Joe Biden ha defendido su actuación en el debate electoral. "Creo que lo hicimos bien", ha contestado a preguntas de la prensa, tras la celebración del cara a cara con Donald Trump. El demócrata, quien con 81 años es el presidente de más edad en la historia de EEUU, tuvo una actuación débil que ha provocado preocupación en el seno del Partido Demócrata. De hecho, algunas voces dentro de su partido comienzan a insinuar la posibilidad de elegir a otro candidato para las presidenciales.

Preguntado sobre si planea retirarse o si tiene alguna preocupación sobre su actuación, Biden ha respondido a la prensa atacando a Trump: "No. Es difícil debatir con un mentiroso. The New York Times señaló que mintió 26 veces".