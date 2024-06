Vídeo: los momentos de confusión, lapsus y titubeos de Joe Biden que han alarmado a EEUU

Los demócratas han entrado en pánico por la actuación titubeante, lenta y confusa del presidente de EEUU, Joe Biden, en el debate con Donald Trump entre peticiones de un nuevo candidato en el Partido Demócrata.

Bien ha proyectado una imagen de falta de preparación, dejando entrever el peso de los años y mostrando dificultades para comunicar a los votantes no sólo sus propuestas, sino los avances que ha hecho como presidente en los últimos años.

Hubo momentos en los que parecía tener dificultades con su dicción y en los que no finalizó algunas de las frases o no hiló las ideas de manera efectiva, lo que no ayuda a despejar una de las dudas más acuciante para los votantes: si una persona de 81 años puede presentarse para liderar a Estados Unidos cuatro años más.

🇺🇲🫢 ¿Qué quiso decir Joe Biden? Momento bochornoso del Presidente de Estados Unidos en el debate. Se le congeló el cerebro.pic.twitter.com/Ugyl1NCTq5 — ~~Polemista News~~ (@Polemista4T) June 28, 2024

Tratamudeo y gripe

En algunos momentos del debate el silencio y los titubeos eran constantes ante un Trump que aprovechó, sin humanidad ninguna, estos fallos propios de la edad.

Además, durante el debate, Biden arrastró o repitió sus palabras en varias ocasiones, algo que es efecto del tartamudeo que sufrió de niño y que logró superar con gran disciplina, aunque le ha vuelto en los últimos años en algunas ocasiones.

El tono de voz del presidente de Estados Unidos tampoco ha ayudado. Durante todo el debate su voz sonó más ronca y áspera de lo habitual debido a una gripe que le está durando más de lo esperado.

Nada más empezar, Joe Biden carraspeó en varias ocasiones y llegó a toser también repetidamente, una condición que su médico presidencial, Kevin O'Connor, ha explicado previamente que es causada por reflujo ácido.



Es evidente que Biden no puede seguir 4 años más. Durísimo momento.



pic.twitter.com/D9nie4B5EN — José Francisco Lagos (@Josefcolagos) June 28, 2024

Frente a esto, la presidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, ha argumentado que el presidente ofreció durante el debate una "visión positiva y ganadora" para el futuro de EEUU, frente a la perspectiva "sombría" de Trump.



"Al otro lado del escenario estaba Donald Trump, quien presentó una visión oscura y retrospectiva de cómo sería Estados Unidos si vuelve a la Casa Blanca: un país donde las mujeres se ven obligadas a suplicar por la atención sanitaria que necesitan para sobrevivir. Un país que antepone los intereses de los multimillonarios a los de los trabajadores. Y un expresidente que no una, ni dos, sino tres veces, se negó a prometer que aceptaría los resultados de unas elecciones libres y justas en noviembre", declaró Dillon en un comunicado.

Biden no piensa en retirarse

Por su parte, el propio Biden no ha dudado en defender su actuación en el debate "Creo que lo hicimos bien".

Preguntado sobre si planea retirarse o si tiene alguna preocupación sobre su actuación, Biden respondió atacando a Trump. "No. Es difícil debatir con un mentiroso. The New York Times señaló que mintió 26 veces", aseveró.

Además, preguntado sobre si está enfermo, Biden admitió que tiene "dolor de garganta".