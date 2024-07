Resultados elecciones en Venezuela 2024, en directo | La oposición no reconoce la victoria de Maduro: "Todos saben lo que ha pasado hoy. Edmundo González será presidente"

"No pudieron con nosotros, con las amenazas, no pudieron con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela no pasará. Ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes sino en el día en el que brilló la luz en esta patria de coraje. Resiste y lucha", son las primeras palabras de Nicolás Maduro tras su victoria en las elecciones. En ellas pide "respeto a la voluntad popular".

"Un especial recuerdo para Hugo Chávez. Este es tu triunfo. Este pueblo jamás te ha fallado. Chávez vive", prosigue. "Va a haber paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia".

"Soy Nicolás Maduro, presidente reelecto de la república de Venezuela", dice, entre aplausos y acusaciones de un "hackeo masivo" al sistema de transmisión del organismo electoral.