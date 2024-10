Última hora de la DANA en España, en directo | 12 provincias siguen en alerta, con especial incidencia en Tarragona y Castellón

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que mañana jueves, aprovechando que las previsiones meteorológicas son mejores, se empezará la fase de búsqueda y rescate de las personas que todavía se encuentran atrapadas y desaparecidas que es, según la ministra, la "gran incógnita" en este momento.

Robles ha detallado que hay un total de 15 helicópteros y 18 drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se han recuperado 22 cuerpos y han rescatado a 110 personas con vida. "Se va a seguir toda la noche con estas labores, pero mañana hay que empezar la segunda fase, que es la de búsqueda y rescate", ha señalado la titular de Defensa en una entrevista en Hora 25, recogida por Europa Press.

"Algunas personas están atrapadas, pero hay muchas otras que no sabemos si están desaparecidas o no. Es la gran incógnita en este momento, cuántas personas desaparecidas hay y, precisamente por eso, la UME va a poner en marcha el operativo porque no se puede actuar hasta que no haya una limpieza y el tiempo sea mejor", ha señalado, garantizando que esas labores se realizarán a partir de este jueves, junto con perros de rescate.

En este sentido, la ministra ha asegurado que tanto el Ejército de Tierra como el de Aire van a colaborar en las labores de rescate con la ayuda de helicópteros y drones. "Es agotador, es durísimo lo que están viviendo también las experiencias personales, pero garantizar que la UME va a estar volcada el tiempo que haga falta", ha señalado.