Velázquez y De la Cruz deshielan la relación PP-PSOE en el Ayuntamiento de Toledo tras año y medio de legislatura

Voluntad de llegar a acuerdos partiendo de un clima de desconfianza mutua. Esta frase puede resumir la reunión de más de hora y media que mantuvo Noelia de la Cruz, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Toledo, con el alcalde, Carlos Velázquez, la primera que se produce tras año y medio de legislatura.

“Creo que es una buena noticia que los dos grupos que representan al mayor porcentaje de toledanos se sienten a debatir y aportar en positivo sobre los temas que la ciudad de Toledo tiene a medio y largo plazo”, afirmó la portavoz municipal de los socialistas, Noelia de la Cruz, que espera que este encuentro sea el primero de muchos.

En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, que compareció tras la reunión, celebró la “normalización de las relaciones” entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Toledo. “Damos la bienvenida a que el PSOE después de casi año y medio de legislatura se incorpore a la oposición constructiva. Hay un dicho en política que dice que al Gobierno lo hace mejor una buena oposición. Estamos esperándola”, aseguró Alcalde, que añadió que el equipo de Gobierno está “dispuesto a lograr acuerdos y a tender la mano”, pero advirtió de que también “se enfrentarán a quien sea para solucionar los problemas que la ciudad tiene”.

Inundaciones en Azucaica

En este escenario puso por ejemplo el barrio de Azucaica y el problema recurrente de las inundaciones por el desbordamiento del arroyo Villagómez. “En este tema no se ha hecho nada hasta que esté equipo se ha puesto a trabajar”, subrayó el portavoz del equipo de Gobierno, que aseguró que no pueden estar mirando hasta que alguien actúe.

Por su parte, Noelia de la Cruz, que señaló que le hubiera gustado conocer de antemano el proyecto que está ejecutando Tagus que incluye, en la primera fase, la construcción de un arenero de retención de los arrastres y, en una segunda, el desvío del cauce del arroyo. En este sentido, la portavoz del grupo municipal socialista considera que “hay que ser ambiciosos y la solución que se adopte en Azucaica debe ser definitiva”.

Carlos Velázquez y Noelia de la Cruz estuvieron acompañados por Juan José Alcalde y Noelia de la Cruz, respectivamente. Javier Longobardo

Dos son los temas en los que el consenso parecer a priori más asentado. El primero de ellos tiene que ver con la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que el equipo de Gobierno quiere aprobar al menos inicialmente antes del fin de la legislatura. Tanto PP como PSOE coinciden en que el avance realizado en la segunda legislatura de Milagros Tolón como alcaldesa debe servir de base para seguir avanzado en la aprobación del principal instrumento de planeamiento.

El segundo asunto en donde las posturas son más coincidentes es en la regulación de los pisos turísticos. Ambas formaciones políticas son partidarias de que su regulación afecte a todos los barrios de la ciudad y no se circunscriba solamente al Casco histórico como se pretendía en la anterior legislatura. No obstante, el acuerdo está pendiente de lo que pase el martes en la Comisión de Planeamiento donde se debatirá el borrador de la nueva ordenanza.

“El alcalde nos ha reconocido que el documento que elaboramos cuando estábamos en el Gobierno ha servido de base y a partir de ahí han ido actualizado”, comentó De la Cruz, que añadió que el PSOE esperará a conocer los porcentajes de regulación y si se han mantenido o no los distritos censales para definir su posicionamiento definitivo.

Posturas enfrentadas en Igualdad

Donde las posturas están enfrentadas es el tema de Igualdad. La líder de la oposición reiteró al alcalde, Carlos Velázquez, al que en este asunto ve preso “de los imperativos que le impone Vox”, la necesidad de recuperar la Concejalía de Igualdad. “Lo que no se nombra no existe; se invisibiliza. Por eso le he animado de una vez por todas a que recupere esa Concejalía y que vuelva a bajar a las concentraciones mensuales. Así nos pondremos todos detrás de la misma pancarta”, manifestó De la Cruz.

“En este asunto chocamos con el Partido Socialista”, aseguró Alcalde, que redujo la polémica a cuestión ‘nominalista. “Que la Concejalía no se llame de Igualdad no quiere decir que no se hagan políticas de igualdad. Estamos haciendo más actividades en el área de Mujer e Igualdad que en la pasada legislatura. Este martes invité al PSOE a unirse a estas actividades. No entiendo por qué si se llama ‘Igualdad’ vienen y si no, no”, destacó el portavoz del equipo de Gobierno, que acusó a los socialistas de “haber roto el acuerdo en esta materia al salirse de la foto y ponerse detrás de otra pancarta". “Esto lo tendrán que explicar ellos", sentenció.

Comisión de cambio climático

Las consecuencias de la DANA que ha arrasado Valencia y causado graves destrozos en Andalucía y en las provincias de Cuenca y Albacete también estuvo presente en la reunión Velázquez-De la Cruz. En este apartado, la socialista propuso la creación de una comisión específica sobre cambio climático en la que esté representada la sociedad civil toledana y los grupos políticos para intentar mitigar y adaptar la ciudad a lo que es ya una realidad como el cambio climático. “Creo que el alcalde ha cogido bien la iniciativa”, aseguró la líder de la oposición. Un optimismo que enfrió Juan José Alcalde durante su comparecencia. “Ha sido una propuesta y habrá que ver cómo encajarlo”, sentenció.

Los problemas de movilidad que sufre la ciudad con atascos diarios en los accesos al barrio del Polígono también fue uno de los asuntos tratados en una reunión que se desarrolló en el despacho del alcalde y a la que también asistieron el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, y el viceportavoz socialista, Pablo García. “En el Polígono y otras zonas de la ciudad hay que poner toda la carne en el asador para descongestionar el tráfico”, argumentó De la Cruz, que aseguró que, en este asunto, “han tendido una mano al alcalde en la medida de sus posibilidades porque creemos que aquí todas las administraciones tienen que hacer su trabajo y dar respuesta a las necesidades que se plantean en sus ámbitos competenciales”.

La portavoz socialista puso tarea a todas ellas. “Me estoy refiriendo concretamente al Ministerio de Fomento con el tercer carril de la TO-23 y con el puente de la A-40. Pero también a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades para que complete la ronda sureste. Y también a la necesidad de que desde el Ayuntamiento de Toledo se adecente y arregle la calle Vía Tarpeya para así dar respuesta de una manera global al problema de movilidad, en este caso en la zona del polígono residencial”, explicó. Asimismo, los socialistas aprovecharon la reunión para proponer la construcción de un intercambiador de autobuses próximo a las dársenas de Safont.

Por último, la portavoz socialista reveló que en el encuentro entre los dos principales partidos políticos se habló de la problemática del acceso a la vivienda. En este sentido, De la Cruz aseguró que a su grupo le preocupa las 1.000 viviendas vacías que existen en el Casco. En este sentido, apuntó la idoneidad de “seguir apostando por el buen trabajo que hace el Consorcio” para llevar a cabo políticas de rehabilitación para poner estas viviendas a disposición de la ciudadanía. De la Cruz, que considera que habría que dotar de “más medios económicos al Consorcio”, aseguró, no obstante, que el problema de la vivienda se extiende a todos los barrios de la ciudad debido a la falta de suelo. “El único que hay es gracias a las modificaciones parciales que se hicieron en la anterior legislatura, aseguró.

Los proyectos que forma parte de la iniciativa ‘Toledo Emerge’ de revitalización del Casco y la ampliación del polígono industrial fueron otros de los temas analizados.