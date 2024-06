La dura realidad de la vivienda en Toledo: "Por cada casa en alquiler, hay diez familias"

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) está celebrando una jornada de trabajo en Toledo para analizar la situación actual del sector. Un encuentro programado en una ciudad que sufre sobremanera la carencia de inmuebles, sobre todo en alquiler.

La encargada de poner cifras a esta realidad ha sido María del Carmen Jara, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Toledo, quien ha asegurado que "por cada vivienda que se pone en alquiler en Toledo, puede haber diez familias interesadas y dura un día en el mercado, al igual que ocurre en la venta".

Jara ha señalado varios de los motivos que están detrás de estos "preocupantes" datos de escasez de vivienda. Por un lado, ha señalado a la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que lleva a muchos propietarios a no poner sus viviendas en el mercado del alquiler porque "están indefensos".

"En España, la admisión a trámite de una una demanda de desahucio por impago tarda más de un año. Eso no es admisible. Que un sencillo caso, que simplemente es acreditar que no se paga la renta de alquiler, un juzgado no admite a trámite una demanda bien presentada después de un año, no tiene ningún sentido", ha argumentado.

Por otro lado, ha señalado al cambio de modelo que está llevando a que "los alquileres dejen de ser de larga temporada" para pasar a ser "de temporadas inferiores a un año" y sobre todo de "alquiler turístico".

La presidenta de las Inmobiliarias de Toledo ha hecho hincapié en el impacto de estos inmuebles dedicados al alojamiento turístico, que según ha remarcado aglutinan "el 70 % de la vivienda que se alquila" en la ciudad.

Subida de precios

Esta falta de oferta ha repercutido en un incremento de los precios del alquiler, hasta el punto de que hasta hace no mucho "podías encontrar un piso de 90 metros, con tres tres dormitorios y un baño, un piso normal, por 500 euros", una cifra que según ha explicado Jara ahora se sitúa en "750 ó 800 euros".

Esta realidad, que afecta de manera especial a los más jóvenes que "no encuentran donde irse" cuando pretenden emanciparse de la casa de sus padres, sigue provocando que muchos encuentren una salida en las localidades más próximas, ha zanjado la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Toledo.