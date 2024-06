Las comunidades del PP proponen a Alejandro Vázquez como vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Las comunidades del PP han propuesto este viernes al consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, como vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El propio Vázquez ha asegurado que las autonomías populares sienten "desprecio y ninguneo" por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha denunciado que en el Consejo Interterritorial "no se hace caso a las prerrogativas reglamentarias de las autonomías".

El consejero ha señalado que, para intentar frenar este "ninguneo" las comunidades dirigidas por el PP van a solicitar "hacer uso de la figura del vicepresidente del Pleno del Consejo Interritorial", que no había sido utilizada en esta legislatura. Para ocupar este cargo los dirigentes territoriales populares van a proponer, precisamente, al consejero de la Junta.

"El ejemplo claro de ese desprecio fue la reunión del pasado 5 de junio, en la cual a pesar de la propuesta de los puntos a tratar que quisimos poner varios consejeros, resulta que el orden del día lo hizo la ministra a su cuenta y riesgo, y a su libre albedrío. Por lo tanto, creemos que este ninguneo del Consejo Interritorial tiene que acabar", ha señalado Vázquez.

Además, ha considerado que en la convocatoria de este viernes la ministra "se esconde detrás de un amplio número de puntos en el orden del día para no hacer frente a lo que realmente es el grave problema que tiene el sistema sanitario español: la falta de profesionales". Para Vázquez no es admisible que esta cuestión no figure entre los temas a tratar en la cita en el Ministerio y a cambio se vayan a analizar "una serie de temas que no digo yo que no sean importantes o no tengan trascendencia de cara a los ciudadanos, pero realmente el problema de mayor trascendencia para los usuarios del sistema nacional de salud no está".

El consejero ha señalado que las comunidades del PP no entienden que en el orden del día no figure la firma "de un documento conjunto entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el que aparecían aquellas medidas que se podían tomar de cara a intentar mitigar el problema de la falta de profesionales en el verano". "Una vez más, creemos que la ministra no hace uso de sus facultades, no atiende a sus responsabilidades y deja el tema de la falta de profesionales en manos de las Comunidades Autónomas que somos los que no tenemos esas competencias", ha afirmado.

Además, ha señalado que echa en falta que se abordase en la cita de hoy el reparto de una serie de fondos para temas "importantes", sobre todo después de que muchas comunidades autónomas hayan observado "que la cantidad que se nos ofrece es menor a la que se nos había propuesto anteriormente". "Por lo tanto, no sabemos qué es lo que hace el Ministerio aparte propaganda con el dinero que entrega a las comunidades para temas importantes como son las enfermedades raras y las enfermedades el neurodegenerativas", ha denunciado.

Pese a todo, el consejero de Castilla y León ha asegurado que entraban a la cita con la ministra "abiertos al diálogo y la negociación" y ha confiado en encontrar un ambiente propicio "para ejercer realmente las competencias de este Consejo, que son la cogobernanza del Sistema Nacional de Salud".