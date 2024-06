Sofía, la mejor nota de la EBAU en Valladolid: un 13,95 para cumplir su sueño de estudiar en Estados Unidos

Este viernes, 14 de junio y a las 10 horas, se han dado a conocer las notas de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) que se han celebrado en el distrito de la Universidad de Valladolid los días 5, 6 y 7 de junio.

De los 4.213 alumnos que se han matriculado en las pruebas en el distrito de la Universidad de Valladolid que abarca los campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, se han presentado un total de 4.203 estudiantes de los que han aprobado el 98,93%, un total de 4.158 jóvenes, en un porcentaje que es algo superior al que se registró el pasado año.

Sofía García ha sido la que ha registrado la nota más alta del distrito con una nota total de 13,95 después de completar cinco exámenes casi perfectos. De hecho, en el de Matemáticas II, Lengua, Filosofía e Inglés ha sacado un 10, y en el de Biología un 9,75.

La vallisoletana, de solo 17 años de edad, estudió en Corazonistas primero para después comenzar Primero de la ESO en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, he hizo la EBAU en la Facultad de Derecho.

“Al acabar las clases de bachillerato, me preparé minuciosamente para la EBAU. Estudiaba por las mañanas, de 9 a 13.30 horas y por la tarde de 15.00 a 20. Siempre respetando los descansos y también el deporte y el ocio”, asegura Sofía en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sofía García Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Para ella, han sido “más agobiantes” los dos años de bachillerato que las pruebas de acceso a la universidad. Acudía a extraescolares y alternar las seis horas de clase con estas actividades y el estudio era más complicado.

“Para preparar las pruebas de acceso a la universidad ha sido mucho más fácil al no tener clases. Podía repartirme el tiempo y estudiar con menos agobios. No soy de las que se quedan hasta las 2 de la mañana estudiando, pero creo que he hecho un buen trabajo que ha tenido sus frutos”, señala la mayor nota del distrito UVa.

La vallisoletana se presentó a la EBAU por la rama de Ciencias y dentro de la modalidad de Biología. Hizo cinco exámenes, como apuntamos anteriormente. Casi perfectos. Todos con un 10 salvo Biología, con un 9,75.

“Tuve nervios antes del primer examen. Luego, te metes en la dinámica y no son pruebas más complicadas que las que hacemos durante el año. Ha sido una gran experiencia que no voy a olvidar el resto de mi vida”, confiesa.

A las 10.00 de la mañana de hoy se enteraba de su nota. Ese brillante 13.95 sobre 14. A las 10.40 le avisaban de que “se convertía en la mejor nota de la EBAU dentro del distrito de la Universidad de Valladolid”.

“No me lo creía cuando me lo han dicho. Como no puede ser de otra manera estoy muy contenta e ilusionada por lo que viene. Este es un broche perfecto a mi paso por el bachillerato y por las pruebas de la EBAU”, añade Sofía.

Sus padres le han felicitado y están muy orgullosos de ella, como no puede ser de otra manera. Pero también algo tristes porque la vallisoletana se va a ir lejos a estudiar un doble grado. Concretamente lo hará en Estados Unidos.

“Voy a estudiar un doble grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Me voy a Estados Unidos. Concretamente a la Universidad de Pensilvania. Aún no tengo muy claro a lo que me quiero dedicar, pero sí que va a ser algo relacionado con la diplomacia”, finaliza Sofía.

Ella es la mejor nota de la EBAU en el distrito UVa. Nadie se lo ha regalado, lo ha conseguido a base de esfuerzo y de muchas horas de estudio.