Sánchez insta a partidos y medios a disculparse con García Ortiz y descarta que borrara los mensajes de su teléfono móvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a los partidos de oposición y a los medios de comunicación a disculparse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) haya encontrado "cero mensajes" en su móvil en las fechas de la filtración de los mails sobre el expediente tributario del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha descartado además que García Ortiz borrara todos los correos electrónicos y tampoco da credibilidad al informe de la UCO que implica en la filtración al secretario de Estado de comunicación, Ion Antolín, y a su antecesor, Francesc Vallés.

"En el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es: ¿quién va a pedir disculpas? ¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?", se ha quejado el presidente del Gobierno durante la rueda de prensa final del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

"¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que, en el informe de la Guardia Civil, lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor...", ha ironizado Sánchez.

"Elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas (que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas) que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad. Porque la infamia, la acusación sin pruebas, no puede quedar gratis en una democracia como es la nuestra", insiste el presidente del Gobierno.

"Se ha acusado al fiscal general del Estado, se ha creado una inmensa cortina de humo, que ahora se está viendo que, precisamente, se está esfumando. Y otro tanto pasará con aquellas personas a las cuales usted se ha referido (en referencia a Antolín y Vendrell). Estoy convencido, como siempre", ha zanjado.

A su juicio, lo "importante" es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, "aclare los presuntos delitos que ha cometido contra la Hacienda Pública". Y que la propia Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo asuman "responsabilidades políticas".

"La verdad de la cosa es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal, así lo ha reconocido él mismo, contra la Hacienda Pública. No sabemos si la presidenta de la Comunidad de Madrid era o no conocedora de esos delitos. Y ni ella ni el presidente del PP asumen ni exigen responsabilidades políticas. ¿Y usted me está preguntando por unos Whatsapps? Hombre, yo creo que es que la dimensión es otra completamente", sostiene Sánchez.

Sudar la camiseta

Pese a la derrota parlamentaria del impuesto a las energéticas por el acuerdo entre el PP y Junts, el presidente del Gobierno ha asegurado que va a "sudar la camiseta" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025, aunque tampoco tiene previsto someterse a la cuestión de confianza que le exige Carles Puigdemont.

"Nosotros no vamos a obviar nuestra responsabilidad. Vamos a presentar unas cuentas generales para nuestro país, acordes con la coyuntura económica y social de la España de 2025. Y vamos a sudar la camiseta. Y vamos a trabajar para sacarlo adelante, como hacemos todos los días, todas las semanas, desde hace casi siete años", ha explicado Sánchez.

"Lo hacemos con humildad, siendo conscientes de que trabajamos por el interés general y encontrando un denominador común con todos los grupos parlamentarios que quieren echar una mano. Ya sabemos dónde están los otros: en una oposición destructiva, en el bulo, en la desinformación, en el no a todo", sostiene el presidente del Gobierno en referencia al PP de Núñez Feijóo.

Sánchez ha calificado de "éxito parlamentario de primer nivel" la aprobación parcial de la reforma fiscal, y ha confirmado que el Gobierno aprobará por decreto ley antes de fin de año tanto el impuesto a las energéticas, aunque lo da por perdido por el pacto PP-Junts- como la equiparación de la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, que sí confía en sacar adelante.