Clavijo lleva al Parlamento Europeo la "emergencia" migratoria en Canarias: Frontex pide intervenir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, eleva a Europa la crisis migratoria. A través de una carta ha solicitado comparecer ante el Parlamento Europeo para exponer a los eurodiputados la situación "límite" y de "emergencia" que vive Canarias y reclamar el apoyo inmediato de la UE para buscar una solución que también afecte a los casi 5.500 niños y niñas no acompañados que han llegado a las islas.

Su objetivo es transmitir de primera mano a los parlamentarios europeos la "situación de emergencia" en que se encuentra Canarias al enfrentarse en solitario a "la mayor crisis migratoria de nuestra historia".

A la espera de una respuesta, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ya ha pedido al Gobierno central que le deje cooperar para controlar la inmigración.

25.554 migrantes en 8 meses

La carta, remitida a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, señala que desde el 1 enero al 31 de agosto de este año Canarias ha recibido 25.554 migrantes, lo que supone un incremento del 123% respecto a los primeros ocho meses del año pasado, en el que llegaron en total 39.910 personas y que supuso un récord histórico de llegadas superando el registro de la crisis de los cayucos de 2006.

Esta cifra fue ya un 154% mayor que la registrada en 2022 y rompió el techo histórico alcanzado en la llamada crisis de los cayucos de 2006.

Clavijo afirma que, como frontera sur de Europa, Canarias es la puerta de entrada a territorio europeo para muchos migrantes que viajan desde las costas de África Occidental, a través de la Ruta Atlántica, "una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, en la que numerosas personas pierden la vida en su intento por llegar a suelo europeo". De hecho, según datos de las ONG un migrante muere rumbo a Canarias cada 45 minutos.

5.500 menores no acompañados

El jefe del Ejecutivo canario alerta a Metsola sobre la situación "completamente insostenible" que sufren las islas por el incremento de la llegada de menores migrantes no acompañados, encontrándose acogidos a día de hoy en centros del archipiélago casi 5.500 niños y niñas.

Esta misiva se suma a los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Canarias por "lanzar una llamada de apoyo, unidad y solidaridad" en busca de "una respuesta común frente a este desafío migratorio, que no corresponde asumir a las regiones que estamos en primera línea, como fronteras exteriores, y que requiere de una respuesta coordinada multinivel", según explica Clavijo a Metsola.

Esta es la segunda carta que remite la Presidencia de Canarias a las instituciones europeas en las últimas semanas, después de la que ya le envió Clavijo a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la que le invitaba a visitar el archipiélago para conocer de primera mano la situación migratoria que atraviesa.

Clavijo también ha pedido al Papa que viajara a Canarias para dar visibilidad internacional a la crisis migratoria durante el encuentro que mantuvieron el 15 de enero en Roma, al igual que hizo el 17 de noviembre del año pasado con la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ilva Johansson, que finalmente viajó a Canarias un mes después.

La petición de Frontex al Gobierno

Este martes el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, afirmó que la presión migratoria en las islas es "muy preocupante porque se está produciendo "un gran incremento" en las llegadas, por lo que ha pedido voluntad política al Gobierno central, así como recursos financieros y legales para poder actuar.



"He estado recientemente tanto en Madrid como en las islas Canarias y he debatido con ambos gobiernos la situación, que es muy preocupante. Lo que vemos ahora en Europa es que en algunas zonas hay un descenso, pero especialmente en las islas Canarias vemos un gran incremento, uno que es estructural", ha señalado Leijtens en una intervención en el Parlamento Europeo.



El director ejecutivo de la Guardia Europea de Fronteras ha admitido que no puede colaborar con el Gobierno central en su voluntad de controlar la migración cooperando con los países de origen y tránsito, porque Frontex no tiene ni el permiso legal para hacerlo, ni la petición expresa de España.



"De lo que escuché en Madrid y en Canarias entiendo que ahora la prioridad es trabajar con los países de tránsito y origen. Pero aquí estamos limitados por la falta de un marco jurídico, es decir, acuerdos con Senegal, Mauritania y Gambia", continuó Leijtens, en referencia a los países que visitó la semana pasada el presidente español, Pedro Sánchez.

En este sentido, Leijtens afirmó que la agencia está tratando de encontrar "no lagunas (legales), porque esto suena ilegal, sino formas de contribuir. Pero yo dependo completamente de las peticiones que hacen las autoridades españolas".