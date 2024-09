Clavijo acusa a Sánchez de tratar a los menores "como cajas de naranjas" pero el Gobierno culpabiliza al PP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que anunció este lunes su intención de llevar a los tribunales al Gobierno por "dejación de funciones" a la hora de abordar la crisis migratoria, ha acusado a Pedro Sánchez de entregarle a los menores migrantes no acompañados "como cajas de naranjas". Desde el Ejecutivo echan balones fuera y culpan al PP de haberle dejado "tirado" al no apoyar la reforma de la Ley de Extranjería.

Clavijo ha defendido este proceso judicial contra el Gobierno por su "pasividad" ante la llegada de estos menores alegando que "la paciencia del pueblo canario", tras un año de espera y de "silencio" desde La Moncloa, "se tenía que acabar" en algún momento.

Así ha detallado que ha pedido a los servicios jurídicos que analicen esta cuestión por tres vías: administrativa, penal y constitucional. "Primero la administrativa, porque el Estado nos está entregando a los menores como si fuesen cajas de naranjas, sin huellas dactilares ni identificaciones", ha explicado en una entrevista en Telecinco. Y segundo, desde el constitucional y, por último, desde la penal, porque "nos preocupa que el Estado abandonen a estos menores".

"Este debate jurídico que se podía haber tenido y se va a tener ahora, necesariamente, dada la actitud del Estado", ha sentenciado Clavijo, quien ha recordado que lleva al menos un año tocando la puerta del Gobierno central sin encontrar ninguna respuesta ni solución.

También ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de incumplir el Convenio sobre Tráfico Ilícito de Migrantes de 2014 al introducir a los menores "sin huellas dactilares, sin fotografía, sin posibilidad de identificación". "Están incumpliendo las propias circulares de la Fiscalía en cuanto a los menores que vienen", ha agregado.

En otra entrevista, esta vez en Onda Cero, Clavijo ha remarcado que su objetivo no es otro que "defender el derecho del menor, en primer lugar, pero también la situación de Canarias".

Si prosperan las medidas judiciales, que todavía "están en fase de estudio", el desenlace sería, según él, que el Gobierno central tendría que hacerse cargo de los menores que llegan en esta situación a Canarias", puesto que cuando entran al país lo hacen de la mano de las autoridades del Estado -Salvamento Marítimo y Policía Nacional- y, por tanto, no están en situación de abandono o desamparo, que es lo que fija, en su opinión, la Ley del 96.

El Gobierno culpa al PP

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que Fernando Clavijo se equivoca al señalar al Gobierno porque quien le ha dejado "tirado" es su socio, el PP, al no apoyar la reforma de la Ley de Extranjería.



"Yo creo que el presidente de Canarias se equivoca y que la complicación se la ha generado su socio de Gobierno, el señor Feijóo, que en una absoluta irresponsabilidad se ha negado incluso al debate de una proposición de ley, no ya apoyarla, sino que en el seno del Congreso pudiéramos abordar esta cuestión", ha dicho en una entrevista en Cuatro.

Una propuesta que, ha recordado, fue iniciativa del Ejecutivo de Canarias apoyada con el PSOE que pidió el apoyo de todos los grupos.

Sobre la negativa del Gobierno de declarar la situación de emergencia tal y como pide el PP, Rodríguez se ha limitado a decir que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo no puede hablar en esos términos y al mismo tiempo negarse a colaborar a través de sus comunidades autónomas para dar una respuesta humanitaria.

La posición de Sumar

Sumar, socio del Gobierno, ha aprovechado esta situación para pedir al PSOE no "caer en la tentación" de utilizar los discusos de la derecha sobre inmigración "situando las expulsiones en la resolución del problema, porque no es ni la receta ni el discurso" que se requiere sobre este tema.

Para resolver la crisis migratoria, que afecta de manera especial a Canarias, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apostado, entre otras herramientas, por la regularización, "vías legales de entrada" en Europa y la colaboración con los países de los que parten los migrantes.