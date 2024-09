Canarias no aceptará ni un solo mena más rescatado frente a sus costas: "Es competencia del Estado"

La crisis migratoria ha explotado definitivamente en Canarias. Después de recibir una media diaria de más de 200 migrantes irregulares al día en la segunda quincena de agosto, el Gobierno de las islas aprobó este lunes no aceptar ni un solo menor más bajo su custodia que llegue a sus costas tras ser rescatado por Salvamento Marítimo o la Policía.

Que son todos. "El 100% de los migrantes que desembarcan en las islas lo hacen rescatados por Salvamar", explican fuentes del Ejecutivo insular. La ruta por cayuco desde el África Occidental (Senegal, Sáhara, Gambia y, sobre todo, Mauritania y Marruecos) es peligrosísima, y las corrientes suelen enfilar hacia la isla de El Hierro.

Fuentes de las operaciones de salvamento confirman a este diario que "o los salvamos o lo más normal es que acaben a la deriva en el centro del Atlántico".

El Ejecutivo insular, indignado por un incidente ocurrido este fin de semana, precisamente en esa isla de El Hierro, ha lanzado este órdago al de la nación "tras más de un año en que llevamos advirtiendo de esta emergencia humanitaria sin resultados", tal como explica Fernando Clavijo, en conversación con este periódico.

Canarias no aceptará presiones del Gobierno de España, explica su presidente. "Durante estos meses no nos pusimos a discutir, porque en un incendio no importa de dónde viene el bombero... pero esto ya es una emergencia sobre la emergencia y no podemos aceptar que no se cumplan los protocolos".

Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, este lunes. EP

El Gobierno canario se ampara en la ley de protección del menor de 1996. Concretamente, en el Reglamento que la desarrolla, el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985. Este texto impone a las Comunidades Autónomas la guardia y custodia de los menores que estén en desamparo, desprotección o abandono.

El texto dice expresamente, en su artículo 13, que "cuando se trate de menores en situación de desamparo en los términos establecidos en la legislación civil, éstos serán encomendados a los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma correspondiente"

Pero según Clavijo, "esos menores no están desamparados cuando los rescatan las naves de Salvamar... están bajo la guarda del Estado". Y así seguirán, a partir de ahora, mientras las cifras de pateras, y la proporción de menas en ellas, no dejan de subir.

Hasta 368 embarcaciones con 25.531 personas a bordo han llegado a las islas desde el inicio del año, a fecha de 1 de septiembre.

"De ellas, el 10% o el 15% suelen ser menores... pero esta semana han llegado 2.000 personas, y de ellas, más de 550 eran menas", explica Clavijo.

El presidente ya advirtió hace semanas de que lo peor estaba por llegar. Y que el final de agosto y los tres meses de otoño suelen ser los de las calmas, y que se multiplican las llegadas. "No sólo se están cumpliendo las peores perspectivas", añade el presidente insular, "sino que se están acelerando".

Tensión con la Fiscalía

Este fin de semana, Canarias ya comenzó a aplicar esta política. Ante la llegada de ocho menores en una patera a El Hierro, las ONG de la isla alegaron que ya no tenían dónde ni cómo atenderlos.

"La Fiscalía lanzó un requerimiento, a instancias del Ministerio del Interior, para obligar a nuestros funcionarios y ONG a aceptarlos, pero ya no podíamos", explica el también líder de Coalición Canaria, "porque no hay espacio, no se les pueden garantizar sus derechos".

Según Clavijo, si el Gobierno de Pedro Sánchez no atiende a sus llamamientos de auxilio y, encima, "se pone escrupuloso", el suyo también lo hará. Este lunes, se reunió el Consejo de Gobierno de coalición (entre CC y PP), para aprobar la aplicación "escrupulosa" del Reglamento.

También se aprobó por iniciativa del presidente y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, "dar orden a los servicios jurídicos" de las islas para que "estudien todas las opciones judiciales" con las que obligar al Estado a hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados. "Ya veremos si son medidas administrativas, penales o constitucionales... o todas a la vez".

Por la tarde, Clavijo convocó el Pacto Migratorio Canario, que reúne a todos los partidos de las islas, salvo a Vox, y de esa cita salió el acuerdo de apoyar ambas iniciativas. "La pelea política está en Madrid, aquí la oposición [socialista] está siendo generosa y colaboradora con el Gobierno insular", concluye Clavijo.