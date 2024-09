Clavijo prevé llevar a los tribunales al Gobierno por "dejación de funciones" en la crisis migratoria canaria

Fernando Clavijo reúne este lunes al Consejo de Gobierno de Canarias, al que propondrá llevar al Gobierno de España ante los tribunales, "para dirimir" quién debe tener la competencia nuclear en la atención de los menores extranjeros no acompañados (menas).

El presidente autonómico acusa a Pedro Sánchez de desatender la "crisis humanitaria" que viven las islas producto de la "emergencia migratoria". Según el presidente autonómico, la situación "ha pasado lo admisible" este fin de semana con "presiones a las ONG" por parte del Gobierno estatal "e incumplimiento de protocolos".

Pasados ya diez días de su reunión con Sánchez en la sede de la Delegación del Gobierno en la isla de La Palma, Clavijo se siente decepcionado con la actitud del Ejecutivo. Y acusa al presidente de utilizar a los menores como moneda de cambio en un "conflicto político".

Según su Gobierno autonómico, no es de recibo que el Ejecutivo central se "desentienda" alegando que las políticas de juventud e infancia están transferidas a las Comunidades Autónomas: "Son menores, pero son inmigrantes", explicó su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL.

"En Canarias tenemos más de 5.300 menores", apunta Clavijo en declaraciones a este diario, "y 1.100 de ellos son procedentes de Mali, un país en guerra... ¡no son migrantes, son solicitantes de asilo! Y no estamos respetando sus derechos" porque Canarias no puede hacerlo y la Moncloa no asume "su responsabilidad".

Clavijo se ha mostrado indignado, denunciando que este fin de semana se han producido situaciones "indignantes".

Las llegadas constantes de cayucos a El Hierro han supuesto "un antes y un después" para el Gobierno canario. "Con presiones y amenazas del Estado a las ONG para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención. Obviamente, si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias se va a poner en su sitio".

Clavijo opina que "lo que no puede ocurrir es que la emergencia se convierta en lo normal".

De inmediato, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha salido a contestar a Clavijo. Torres ha acusado al PP de haber sido "quien votó en contra" de la reforma de la Ley de Extranjería... y que el PP gobierna en coalición con Coalición Canaria en las islas.

Torres sucedió a Clavijo en el Gobierno insular y le entregó de vuelta el mando tras una sola legislatura hace ahora un año: "Lo que intenta el presidente autonómico es proteger a su socio" mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir "en defensa de los intereses de Canarias".

"Abandonan a Canarias"

Pero lo cierto es que la decisión prevista del Gobierno canario, este lunes, pretende abrir "un debate jurídico" con el Estado por la "dejación de funciones" que, según Clavijo, practica en materia migratoria y por la "falta de respuestas" a su petición de compartir la atención de los menores.

"En el caso de Canarias, está haciendo dejación de funciones. El Gobierno de España no sé si lo tiene claro o no", ha dicho el presidente canario en una entrevista en Canarias Radio, antes de reunir a su Consejo. "Yo sí tengo claro que el Gobierno de España está dejando abandonada a Canarias y eso es algo que hay que transmitir".

En la reunión con Sánchez, el presidente del Gobierno le prometió "no dejar sola" a Canarias. Y el mismo Clavijo le respondió, según las fuentes consultadas, que ése no es el tema, porque "el problema no es de Canarias, es un problema de España que se acumula en Canarias, pero que ya está igual en Ceuta y se empieza a notar en Alicante, Baleares...".

El también líder de Coalición Canaria, que gobierna en coalición con el Partido Popular, ha denunciado que algunos "confunden la lealtad, la comprensión y la puesta del interés del menor por encima de todo con debilidad, y están equivocados". El mensaje es una advertencia clara al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (su predecesor en la presidencia canaria), interlocutor designado por Sánchez para coordinar la política migratoria.

Clavijo considera que ha llegado el momento de tomar medidas jurídicas. La decisión parece más que tomada, porque el propio presidente ha asegurado que la llevará, en la tarde de este lunes, a la reunión del Pacto Canario por la Migración, un foro en el que participan todas las fuerzas parlamentarias de las islas, menos Vox.

El presidente de Canarias advierte de que "con las calmas" de septiembre, octubre y noviembre, las previsiones más pesimistas indican que podría cerrarse el año con hasta 80.000 migrantes irregulares llegados a las costas de las islas. Y eso significa que Canarias sufrirá "una emergencia sobre otra emergencia".

Los 81 centros de menores (que eran 33 antes de la crisis) ya están "sobresaturados". Y varios de ellos "por encima del 200%" de su capacidad.