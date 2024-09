Moncloa no ha contactado aún a las CCAA para la prometida Conferencia de Presidentes de septiembre

El Palacio de la Moncloa no ha contactado con el gobierno de ninguna Comunidad Autónoma para empezar los trabajos preparatorios de la Conferencia de Presidentes. A pesar de que varios gobiernos autonómicos han recurrido ante el Tribunal Supremo para obligar a Pedro Sánchez a convocarla de inmediato, y pese a que el presidente anunció hace más de un mes que convocaría el foro en septiembre, aún no ha habido un solo contacto.

Ni siquiera ha recibido una llamada el Gobierno de Cantabria, región que se supone será la anfitriona del foro, en su XXV edición, tal como confirma un portavoz de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga. "No sabemos ni fecha ni sede, aunque hay rumores de que Moncloa quiere hacerlo en la Universidad de Comillas".

De momento, a la sede de la calle Peña Herbosa de Santander, no ha llamado ni remitido una carta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, teórico responsable de la convocatoria, o el de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien señaló la semana pasada el Ejecutivo regional cántabro.

"No estaría mal que llamara Bolaños", lamentaba la semana pasada la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia. "Los demás hemos tenido que cambiar planes, también de vacaciones, para poder estar en el momento en que el señor presidente del Gobierno de la nación decida cuándo va a venir a Cantabria".

En Moncloa, la semana pasada, fuentes oficiales confirmaban que todavía se está trabajando en los últimos detalles y que "a lo largo de septiembre" se contactará con los gobiernos autonómicos. El Gobierno, de hecho, recuerda que Sánchez anunció septiembre como el mes para "iniciar" la convocatoria.

¿Obligado a convocar?

Pero a los gobiernos regionales del PP no les vale la "excusa". Hace ya un año que reclaman una reunión del foro.

Según el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, Moncloa estaría obligada a haber reunido ya a los jefes de los ejecutivos autonómicos. Y se remiten al artículo 4.2 del texto legal: "La Conferencia será convocada por el Presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del Comité preparatorio o diez Presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía".

Por eso, Andalucía, Baleares, Galicia o Madrid, entre otras autonomías, ya han presentado recursos ante el Tribunal Supremo, denunciando a Sánchez por no cumplir con una norma que impulsó él mismo hace dos años y medio.

El Reglamento fue publicado en el BOE el 2 de abril de 2022, a iniciativa del Ministerio de Política Territorial, entonces ocupado por Isabel Rodríguez, hoy ministra de Vivienda. Y establece que "la convocatoria de la Conferencia incluirá el orden del día, la documentación, la fecha y el lugar de la reunión y deberá remitirse con al menos veinte días naturales de antelación".

Por eso, si aún no se ha fijado la sede, explica el Gobierno de Cantabria, no es posible que "los rumores" de que la sede será el edificio de la antigua Universidad Pontificia de Comillas. El Gobierno cántabro lo sabría, porque forma parte del patronado de la Fundación.

De todos los gobiernos consultados por este diario, los de Extremadura, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Madrid, Baleares, Andalucía, Canarias, Ceuta y Castilla y León confirman que no tienen "ninguna información" sobre la eventual convocatoria.

"No han contactado", "no sabemos nada", "ni una llamada"; "no me consta" o "¿Nosotros? Nada, y supongo que seremos los últimos en enterarnos", responde con sorna un portavoz de Isabel Díaz Ayuso.

La lideresa madrileña y la balear, Marga Prohens, son dos de las que han ido a los tribunales para obligar al Gobierno a "convocar ya, como dicta el reglamento, si lo pedimos más de 10 presidentes".

La versión de Moncloa es que el texto del Reglamento debe ser interpretado en el sentido de que la convocatoria de este órgano es una prerrogativa de Moncloa, pese a que las CCAA lo puedan reclamar.

Pero la intención del PP, con esta iniciativa, es marcar el guion de la conferencia. Si no, explican, será imposible evitar que el foro centre su orden del día exclusivamente en políticas de Vivienda, como pretende Moncloa.

Los populares quieren tratar los dos puntos clave del debate de este verano: "La emergencia migratoria" y la reforma del sistema de financiación autonómica, "sobre todo, después de que Sánchez haya prometido el concierto fiscal a Cataluña para comprar la investidura de Salvador Illa".

Reglamento nunca cumplido

Otro punto en el que hacen hincapié los diferentes gobiernos del PP consultados es que, en su artículo 4.1, el Reglamento indica que "la Conferencia de Presidentes se reunirá al menos dos veces al año".

Y eso, de hecho, no se ha cumplido nunca: porque el documento fue aprobado en la última reunión, el 13 de marzo de 2022, en la isla de La Palma (Canarias). Desde entonces, han pasado dos años y medio. Y no se ha reunido una sola vez este foro.

Después de no convocarla en sus dos primeros años de mandato, Sánchez la celebró 14 veces seguidas, una a la semana, durante los estados de alarma. Y en los dos años siguientes citó a los 19 presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas seis veces más... justo hasta que el Ejecutivo le quiso dar un rango reglamentario al foro.

Y nunca más se supo.

Hasta que la presión de los 12 gobiernos autonómicos del Partido Popular se hizo insoportable. El pasado 30 de julio, Sánchez anunció, a la salida de su despacho veraniego con el Rey, que la convocaría en septiembre. Y añadió que la temática principal del encuentro estaría "centrada en la vivienda", justo la competencia de la ministra Rodríguez.

La conferencia había comenzado como un encuentro informal, inventado por el recién estrenado presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2004. El socialista la reunió cuatro veces hasta el fin de su mandato, en diciembre de 2011. Y su sucesor, el popular Mariano Rajoy, únicamente dos veces de 2012 a 2018.

"Sánchez es el que quiso dar rango oficial a una cita que era informal", concluye un miembro del gobierno aragonés. "Cambia tanto de opinión, que a lo mejor ahora se arrepiente, pero la norma la hizo él".