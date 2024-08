Delgado, consejera canaria de migración: 'No podemos alojar a más menores, el Gobierno nos niega los cuarteles en desuso'

Hace exactamente un mes, Candelaria Delgado (Chertsey, Reino Unido, 1970) se quebró emocionalmente frente a la oposición, en una comisión parlamentaria, mientras respondía a qué medidas iba a impulsar el Gobierno del que es consejera para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados que acumula Canarias por miles.

Aquel día, venía de conocer la muerte de un menor en el último cayuco que había arribado a El Hierro, otra de las historias que la mantienen "despierta más horas" de las que ella querría. Dos niñas habían embarcado en esa patera de la mano de sus madres y desembarcaron convertidas en menas.

Ambas habían quedado huérfanas en la travesía.

Su llanto en el Parlamento canario fue noticia. Las razones que lo motivaron, no. Fueron sólo tres más de las tragedias de cada día. Pero es que esta trabajadora social también acaba de desembarcar en la política. Lleva apenas un año ejerciéndola, después de que Fernando Clavijo, el líder de Coalición Canaria y ahora presidente, se fijara en ella durante la campaña electoral de las últimas autonómicas.

Candelaria Delgado presidía el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, una entidad que se tomó en serio la política organizando una ronda de visitas a los diferentes contendientes electorales para presentarles una batería de propuestas.

Hoy, Delgado es la única independiente en un Gobierno de coalición entre CC y el Partido Popular y, al otro lado del teléfono —ella en Tenerife, el periodista en Madrid—, aplica la misma pedagogía en su entrevista con EL ESPAÑOL que aquélla que convenció a Clavijo.

Habla tan claro que, efectivamente, no parece una política. No lo es. Las peleas partidarias no le harán llorar como las tragedias de la ruta mortal que explotan las mafias traficantes de personas entre la desesperación africana y la esperanza europea. Pero es evidente que le indigna. Ella también es hija de migrantes, de aquellos españoles que, en los años 60 y 70 del siglo pasado, también buscaban un mejor futuro...

Se reunió usted el martes pasado con el presidente Clavijo y con las ONG implicadas en la atención a migrantes. ¿Qué les dijeron?

Bueno, básicamente lo que ya hemos advertido tantas veces. Que están en una saturación máxima, y que están teniendo graves problemas para encontrar nuevos inmuebles donde acoger a los menores que llegan a las islas. Y muy importante, que están encontrando muchos problemas para conseguir personal cualificado para atenderlos. Porque en un centro de menores tiene que haber un personal preparado, y ya se nos hace muy cuesta arriba conseguir ese personal en las islas.

Para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre los mayores y los menores migrantes? ¿La saturación es distinta en cada caso? ¿Qué implicaciones tiene?

En el caso de los mayores, la responsabilidad es, en todo momento del proceso, del Estado, que tiene centros de atención temporal en casi todas las islas. Allí les dan la atención básica durante el tiempo que permanecen aquí, que suele ser una semana o dos, hasta que los derivan al territorio peninsular. Lo que nos ha comunicado la Secretaría de Estado de Migraciones es que los recursos de mayores de edad están en torno al 50% o 60%, porque suelen dejar un remanente suficiente esas llegadas que por centenas se están produciendo a diario.

Otra cosa distinta son los centros de menores. Desde septiembre pasado, que es cuando empezó el repunte, hemos pasado de 36 a 81 centros ya. Algunos los tuvimos que cerrar, porque se habían abierto de manera rápida para atender a los muchachos en algún sitio. Y pasado el tiempo, tras hacerles pasar las inspecciones, hemos visto que debían clausurarse y abrir otros en mejores condiciones.

Parece una contrarreloj.

Bueno, todo esto está suponiendo una saturación para Canarias, porque ya no encontramos inmuebles. Le hemos solicitado al Estado que nos haga espacio en los acuartelamientos que están en desuso. También les hemos pedido inmuebles que están dentro de la Autoridad Portuaria. Por ejemplo, en el de los Mármoles del puerto de Lanzarote, donde hemos establecido ya una primera carpa. O el fuerte en la isla de La Palma. ¿Se acuerda? Ése que en la crisis volcánica se utilizó porque era una crisis humanitaria...

¡Ésta también lo es! Hemos pedido que nos permitan utilizar todos los inmuebles que son titularidad del Estado. Y se nos ha negado por parte del Ministerio de Defensa.

"Las ONG que atienden a los niños y niñas migrantes están más que saturadas, y ya no encuentran inmuebles donde alojarlos"

Edificios vacíos del Estado, ¿y no se los habilitan?

Lo que les pedimos es corresponsabilidad en todo esto. Esta Comunidad Autónoma no puede seguir así, en solitario, atendiendo a toda esta población migrante. Y dese cuenta también de una cosa: el gasto sanitario para atender en la costa a todo migrante que llega corre a cargo del Gobierno de Canarias. Estamos hablando, entre el año pasado y este año, en torno a casi 36 millones de euros.

¿Y todo ello sin financiación extra por parte del Estado?

Hasta el anuncio de este viernes, tras la reunión de los dos presidentes, cero euros. Y seguimos insistiendo, esto no es un problema de Canarias, es un problema de España y un problema de Europa, como ya se ha apreciado en Ceuta. Y como se está apreciando en otros sitios.

Porque resulta que si no pueden llegar por aquí, pueden llegar por otro lado. Con lo cual, la misma problemática que tenemos aquí se puede empezar a dar en otros puntos del territorio español.

¿Qué parte de su presupuesto se ha gastado ya la Consejería de Bienestar en esta crisis migratoria? Me dice que 36 millones sólo en atención sanitaria... seguramente usted esté ya más que en déficit.

¡De sobra! En el año 2023, llegamos a 114 millones de euros. Ése fue el gasto de esta Consejería en esta materia. Ahora, ya estamos en torno a 13 o 14 millones de euros al mes de gasto. Y calculamos que, de aquí a final de año, un déficit de entre 86 y 96 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado. Daniel L. Cetrulo

¡Qué barbaridad! Y entiendo que esto también le detraerá tiempo para sus obligaciones. Porque usted es consejera de Bienestar Social, de Igualdad, de Juventud, de Infancia, de Familia, si no me equivoco...

...y de dependencia, de discapacidad, de mayores... sí, son muchas materias. Es verdad que tengo un equipo directivo, en cada una de las áreas, que son los que soportan el día a día. Pero sí, es verdad que el horario de trabajo no es el oficial, no son ocho horas laborales nunca [risas].

Y además, desde el primer día. Porque tomamos posesión y esa misma tarde, llegaba a nivel dos el incendio de La Palma y hubo que ir directamente a la sala del 112 a llevar el incendio. Después, seguimos con el incendio de Tenerife. Y tras eso, hemos seguido con la crisis migratoria. Pero sí, es evidente que la atención a esos niños y esas niñas, hoy, es fundamental.

¡Tenga cuidado con Yolanda Díaz, no vaya a ser que le sancionen por horas extras no pagadas!

Pues ten por seguro que eso va con el cargo [risas].

¿Habla usted con los consejeros homólogos de otras Comunidades Autónomas?

Sí, sí. Mi directora general mantiene contacto permanente con los secretarios generales de otras regiones. Y estamos llevando a cabo los traslados aprobados en la Conferencia Sectorial, los de 2023 y el de 2024. Muchos papeles, protocolos... ya hemos establecido una mejor coordinación. Y también hablo con ellos, como ha hecho también mi presidente.

"Nos prometen ahora un mínimo de 50 millones, pero sólo mi Consejería cerrará el año con un déficit de entre 86 y 96"

Ya en confianza, con los que mejor se lleve, les dirá que 347 menores de más de 5.000 es poca cosa.

Hombre, sí, pero también tengo que estar con ellos, ¿eh? Porque yo misma estoy exigiendo al Estado mayor financiación. Y si no hay más traslados es porque no hay una mayor financiación.

Claro.

Es que no es una responsabilidad de las Comunidades Autónomas solamente. Lo han dejado claro el ministro y el Gobierno, que la migración es un tema de Estado, que es el que tiene la competencia para el tema migratorio.

¿Que son niños? Sí. Pero son migrantes. Y esas dos cosas hay que unirlas. Y si se nos exige responsabilidad a las Comunidades Autónomas, el Estado también tiene que ser corresponsable.

Explíquese.

Tiene que poner encima de la mesa la suficiencia financiera. Porque para otras cosas sí han sacado rápidamente esa suficiencia financiera. ¿Esto qué puede suponer para el Estado al año, 800, 900 millones? ¿Alguien se cree que para las cuentas públicas del Estado eso supone una gran diferencia? Yo creo que no, yo creo que no...

Porque, fíjese que una de las razones por las que el decreto ley no salió adelante fue precisamente por eso, porque no se garantizaba la suficiencia financiera. ¡Y eso hay que garantizarlo! Ésa fue de las cuestiones en las que el presidente Clavijo insistió el viernes al presidente Sánchez, en su reunión.

Ustedes hicieron su decreto de emergencia, en octubre pasado...

Y menos mal. Porque según lo aprobamos, al mes siguiente nos llegaban más de 100 niños diariamente. Cada centro que abríamos, se llenaba a los dos minutos y medio.

Entiendo que con su colega consejero de Ceuta, en concreto, hablará un poco más. Porque la emergencia se concentra en las islas y allí.

Nos pusimos a su disposición, porque nos llamaron para ver en qué habíamos basado el decreto. Imagínese, para una ciudad solo, como Ceuta o como Melilla. Ellos necesitan ayuda de todos lados. Porque nosotros, quieras o no, tenemos una estructura administrativa un poquito mayor que dos ciudades aisladas. Ellos necesitan apoyo, incluso, en materia de personal.

Son tan 'isla' como ustedes, pero encima más pequeños.

Efectivamente. Y para cuestiones administrativas, tienen menos que nosotros. En Canarias, hemos aprobado un plan de choque, en el último Consejo de Gobierno, para contratar 39 personas más. Precisamente, para ayudarnos en toda la gestión de la documentación, traslado de los expedientes y seguimiento de los menores que tenemos tutelados.

Porque, no se olvide, a los 5.200 menores extranjeros no acompañados hay que sumar los 1.800 niños canarios tutelados por este Gobierno porque se les han retirado a su familia. La Administración pública nuestra no está preparada para todos esos expedientes.

¿Cómo trata usted con el Gobierno de la nación? Porque aquí está el Ministerio del Interior, Exteriores, Defensa, Inclusión y el de Juventud e Infancia. Es decir, hay cinco departamentos implicados. Usted, ¿con cuál de todos habla?

Ya no sé si son cinco, seis, siete... a veces me digo 'bueno, tú llevas la gestión de un área que implica siete ministerios' [risas]. Pues es muy difícil hablar con todos, así que tratamos fundamentalmente con dos, el de Juventud e Infancia, y la Secretaría de Estado de Migraciones.

Aparte de que el presidente, por supuesto, habla con la cabeza visible del tema migratorio, que es el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Infancia, Juventud y Familia de Canarias. Daniel L. Cetrulo

¿Y qué les dicen? ¿Que han hablado con Defensa, pero que no consiguen los cuarteles?

Mire, yo hablo también con la fiscal general de Canarias, para que le transmita al fiscal general del Estado y al Ministerio Interior las necesidades que tenemos de esas derivaciones, para no llegar a lo que ya pasó aquí con el muelle de Arguineguín, en 2020. Aquellas imágenes dantescas que se produjeron es lo que hemos venido advirtiendo todos estos meses. Y nos prometen que esta situación no se va a volver a repetir.

Pero llevamos advirtiendo desde hace nueve o diez meses de que tenemos que poner las herramientas necesarias... ¡y yo no estoy pidiendo nada más que lo que se ha hecho en Italia o en Grecia!

¿Qué se ha hecho allí?

Se han derivado los menores, no sólo en el territorio del país, sino incluso a Europa. Lo mismo que se está haciendo con los menores procedentes de Ucrania. No pedimos más ni menos. No sé por qué se han activado estos protocolos allí, y con Canarias, no. No lo entiendo.



Canarias, por sí misma, no puede ir a Bruselas a decir 'oiga, activen estas cosas'.

Eso es cosa de los Estados miembros... y nosotros todavía no hemos solicitado la independencia [risas].

No, por favor. Otro lío más como ése no...

...pues no sé si nos iría mejor o peor [más risas].

Pero tanto yo como el presidente sí que hemos ido a la Unión Europea a poner en conocimiento directo lo que está pasando. Y vino un comisario el año pasado para que le explicáramos la realidad que estamos viviendo en Canarias, porque nosotros somos frontera sur de Europa. ¡Los migrantes que vienen aquí no vienen a quedarse en Canarias!

¿Y el gobierno qué les dice? Digo yo que en la reunión de Clavijo con Sánchez, o en las conversaciones de usted con Infancia o con Migraciones, preguntarán. 'Oiga, ¿por qué no llaman a Bruselas?'.

A nosotros, la ministra Sira Rego nos ha dicho que ella va a hacer todo lo posible para que España active ese protocolo. Evidentemente, es una decisión que tiene que tomar el presidente, no lo puede hacer unilateralmente un ministro. Pero aquí estamos hablando de financiación, que nos la puede dar la UE...

...y personal, y derivaciones...

...eso es. Mire, aquí tenemos en Canarias, hoy, más de 1.100 niños malienses, que son susceptibles de protección. Nosotros estamos haciéndoles todas las solicitudes de protección y asilo. ¡Pero eso conllevaría otro tratamiento!

¡Hasta ACNUR nos acusa de no estar actuando como es debido con los solicitantes de protección internacional! Pero oiga, es que no podemos. Tenemos que actuar entre todos, ¿no? Y para eso, hacen falta los medios, porque esos niños tienen otros derechos que ni nos corresponden por competencia ni los podemos garantizar.

En eso, ¿tampoco el Gobierno pone medios?

Para eso, las Delegaciones del Gobierno tienen que tener los medios, para derivarlos a otros centros, porque son niños cuyos derechos ya no son de un emigrante normal, son ciudadanos de un país que está en guerra. Y los tratados internacionales los protegen.

Mi presidente, Fernando Clavijo, lo dijo el otro día: estamos vulnerando los derechos de los migrantes, estamos saltando por encima de todos los tratados internacionales.

"Tenemos más de 1.100 menores malienses, ellos no son migrantes, sino solicitantes de asilo de un país en guerra... y tienen derechos que el Estado no garantiza"

No quiero poner palabras en su boca, pero aquí lo que falta entonces es voluntad política por parte del Gobierno.

Nosotros lo hemos dicho, ¿eh? Y ahí está el modo canario de hacer las cosas. Nosotros hemos llegado aquí a un consenso entre todas las fuerzas políticas en el Parlamento, excepto dos, que nos mandataron a realizar una serie de actuaciones y solicitarle al Estado una actuación.

¡Todos los partidos políticos en Canarias! Y estoy hablando de los dos principales del Estado, que son el que tiene la llave. Hay que tener voluntad de arreglar las cosas. Y de decir: oye, yo cedo en esto y tú en esto otro. Y ponemos encima de la mesa todas las cuestiones, las debatimos y las consensuamos. El Gobierno de Canarias reclama un decreto ley... eso lo aprueba el Gobierno. Vale que después hay que validarlo en las Cortes. Pero quien lo tiene que aprobar es el Gobierno de España.

Dice ese Gobierno de España que el decreto no lo va a sacar mientras no tenga el compromiso del PP de aprobarlo. Pero el PP dice: 'oiga, usted negocie un poco conmigo, porque yo también tengo mis ideas'.

Es lo que le decía antes y lo que decía usted de la voluntad política. Para llegar a un consenso, primero tienen que sentarse. Y eso lo ha potenciado mi presidente cuanto ha podido. Y si no se puede un acuerdo al 100%, que sea lo máximo posible. Pero hace falta esa reforma legislativa.

Pero ustedes gobiernan en coalición con el PP. Digo yo que Manolo Domínguez, el vicepresidente, hablará con sus compañeros, los barones populares.

Por supuesto, en eso está. Por eso le decía que el consenso que hemos logrado en Canarias es lo que estamos propiciando. ¿Hay voluntad del PP para sentarse a negociar? Por supuesto que la hay. ¿Que ponen condiciones? Es que las condiciones que pone el PP son las mismas condiciones que el Gobierno de Canarias: que es declarar la emergencia, convocar la sectorial y la Conferencia de Presidentes, que ya se dice que será en septiembre

Así que la línea que falta entre aprobación y no aprobación es muy delgada. Y con sentarse dos o tres veces, yo creo que es factible.

Pues a ver si el ministro Torres decide negociar. Sánchez le dio mandato tras la reunión con Clavijo...

Sí, efectivamente, nosotros también queremos que los dos partidos negocien. Y me consta que también el ministro ha hecho esfuerzos. Hagamos un poquito de sentarnos, como yo digo, para solventar las discrepancias y ver de qué manera lo redactamos.

En 2006, en la 'crisis de los cayucos', lo que sorprendió fue la ruta. Nadie pensaba que se pudiera salir desde Mauritania o Senegal y hacer tantísimas millas hasta Canarias en patera. Y así, llegaron 36.000. Al año siguiente, Zapatero hizo un gran trabajo con el acuerdo en Mauritania, y todo funcionó desde entonces. Pero, de repente, desde hace año y medio, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado?

Pues seguramente, que no se sigue apoyando a todos esos países. Pero démonos cuenta de la presión que está sufriendo Mauritania, porque es un país de salida, no son sus ciudadanos los que están saliendo.

Efectivamente.

Las ONG que están trabajando en la zona cifran entre en unas 350.000 personas las que están a pie de playa esperando para salir. ¡Y el territorio de ese país es enorme!

¿Y qué hacemos?

Aquí hay dos cuestiones fundamentales: una es la atención a las personas migrantes cuando ya las tenemos en territorio europeo, que tiene que ser igual en todos los países de la UE. No que en unos países se haga de una manera y en otros, de otra. Y otra cosa es la cooperación al desarrollo de los países de origen. Y también, allí, crear rutas seguras de llegada. Es decir, que los migrantes puedan acceder a Europa con sus contratos de trabajo, con su formación y con su todo.

Las dos cosas son clave, y una no puede estar sin la otra. Muy bien que el presidente vaya a estos países ahora. Pero tiene que haber una acción unitaria de toda Europa en esos países africanos. Negociar con ellos que se pueda desplegar el Frontex, la cooperación al desarrollo y cuánto vamos a invertir allí. Porque no queremos seguirlos descapitalizando, pero oye, cada vez tenemos una población más envejecida y nosotros también vamos a necesitar esa población migrante.

Claro, si hay oferta y demanda...

Eso es.

¿También salen de la costa occidental de Marruecos? El régimen de Mohamed VI siempre fue el mayor emisor de migrantes hacia Canarias, la Península, Ceuta y Melilla. El Gobierno dice que ha inaugurado unas "nuevas relaciones", pero con las islas, Marruecos tiene contenciosos de aguas territoriales, de espacio aéreo...

Como usted sabe, en las primeras reuniones que se hicieron no teníamos conocimiento ni de si se iban a hacer ni, después, de lo que se había hablado. Lo que pedimos en su momento es que o nos dejaran participar o que se nos avisara antes y del resultado. Y eso ya se ha podido solventar. Pero no tenemos nada que decir ni se nos implica con el tema migratorio, que le compete exclusivamente al Estado.

Pero también hay que entender a los países emisores. 'Oiga, yo también sufro esta crisis, con ciudadanos míos y de otros países, tratando de salir, y la estoy afrontando yo. Así que también quiero una compensación y que haya una cooperación al desarrollo de mi país'.

"¿Qué ha pasado? Probablemente, que ya no se apoya igual a Mauritania, que sufre la presión de los países de su entorno, hay 350.000 personas a pie de playa para salir"

Las ONG también dicen que otro punto de salida ha sido la antigua provincia española del Sáhara Occidental. ¿Han notado ustedes algún cambio desde España cambió su postura con respecto al Sáhara?

Bueno, principalmente el origen de la salida de los que están llegando ahora mismo a Canarias no es el Sáhara, sino el territorio marroquí. Pero sobre todo, de Mauritania y Senegal. Otra cosa es que los que vengan dentro sean de esa zona. Eso es lo que nos informa la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Otra cosa es que dentro de cada embarcación haya diferentes nacionalidades.

El decreto que pide el presidente Clavijo, ¿qué es lo que pretende exactamente?

Tiene dos puntos clave. Uno es que las llegadas que se produzcan, en el plazo de 15 o 20 días, sean trasladados a territorio peninsular. Y que, de los que ya están en Canarias, nuestras islas tendrán que cumplir un cupo y el resto tienen que ser derivados en el plazo de un año a otros territorios peninsulares. Esto es lo que establece el decreto.

Pero lo más importante es dejar claro que ya tenemos a 5.200, que saldrán los del reparto acordado en 2023 y 2024. Pero que todas las llegadas nuevas salgan en esos 15 o 20 días hacia la Península.

¿Y mantienen la esperanza de que el martes, en el primer Consejo de Ministros tras el verano, pase esto?

Yo sí. Yo tengo una gran esperanza. No la hemos perdido nunca.

¿Esperanza fundada? Porque tras la reunión de Sánchez y Clavijo, no parece...

Mire, yo creo que se lo hemos pedido hasta al Papa. A todos los poderes fácticos y terrenales. Si en la UE nos consideramos una sociedad avanzada, tenemos que hacerlo. Es nuestro deber, porque las leyes internacionales nos obligan a ello, y porque nos sumamos a ellas por algo, para cumplirlas, no para hacernos la foto y ya está.

Lo cierto es que el Gobierno de PSOE y Sumar culpa al PP, pero quien los invistió fueron Esquerra y Junts. Y quien gobernaba Cataluña cuando se aprobó el acuerdo para el reparto de menores, en julio, era ERC... y dijo conmigo, ni cuenten. ¿Ha hablado usted con la consellera nueva de Salvador Illa?

No, no. Espere, eso no fue así. Vamos a ver, Cataluña lo que dice en 'usted me está repartiendo unos menores este año, y yo lo que digo es que a Cataluña, aparte de los menores que usted me ha traído en la conferencia sectorial, han llegado más menores'.

¡Pero eso no sólo lo dice Cataluña! Lo dicen más Comunidades Autónomas. Han llegado más menores y lo que queremos es que ustedes lo financien.

Candelaria Degado, este fin de semana en la isla de Tenerife. Daniel L. Cetrulo

Pero Cataluña se abstuvo, cuando las demás regiones votaron a favor.

Porque consideraba que no se estaban teniendo en cuenta las cifras reales. Si ya han recibido directamente de Canarias, o por derivaciones indirectas, o camuflados en contingentes de mayores de edad, el cupo ya lo hemos cubierto. Y preguntaron si el Estado iba a poner financiación para esos gastos nuevos, y el Estado les dijo que no. Por eso se abstuvo Cataluña.

Pero es que es el mismo argumento lo estamos dando todas las Comunidades Autónomas. ¡Aquí se necesita financiación! Y se necesita desde que viene el menor hasta que cumple su mayoría de edad. Porque no se puede dar financiación sólo para un año. ¿Y el resto?

Claro, claro.

Pues eso. No es que se nieguen. No, eso nunca. Ninguna Comunidad Autónoma lo puso sobre la mesa.

Es decir, que la abstención de Cataluña no significaba quedarse fuera del cupo.

No. Se les aplicó el mismo cupo que a todas las demás. Cataluña lo único que hizo fue abstenerse. Porque quería dejar constancia de que no estaba de acuerdo con que no se financiara el resto de los déficits.

Hablé con el 'exconseller', y me dio su versión, sí. Pero no me quedó claro si la abstención significaba que no participaran.

Reparto, lo tendrán. Y de hecho, estamos en conversaciones para ello.

Para terminar. Hemos hablado esencialmente de la emergencia, que como su nombre indica es lo urgente. Pero, ¿qué políticas considera usted que deben aplicarse en adelante para que no se produzcan más crisis como esta?

Está claro que hay que hacer dos caminos. Uno, Europa tiene que establecer un mínimo común en todo el territorio para la atención a los menores no acompañados. Cuándo hay que activar los protocolos y que, con independencia del Estado que sea, se activen inmediatamente para que ese Estado miembro tenga financiación extra.

Y después, hay que hacer inversión estructural. Vamos a ver, las Comunidades Autónomas no nos podemos sacar de la manga centros donde atender inmigrantes. Tiene que haber inversión no sólo para la atención, sino para la creación de infraestructuras necesarias para esa atención. Para la creación de centros de menores, para la atención hacia esos menores, su formación integral... y no sólo cuando son menores de edad, también cuando son extutelados, al alcanzar la mayoría de edad, para no dejarlos...

...en la calle.

Y no sólo para los menores migrantes, sino para todos los jóvenes están en el sistema de protección. Porque cuando alcanzan la mayoría de edad, los tenemos que echar de los centros. ¡Y eso no puede ser! Ese plan de atención a extutelados hay que implantarlo en España, y evidentemente, en Europa. Nosotros apostábamos, incluso, por la creación de un banco de familias a nivel europeo que acojan a estos menores, migrantes o no.

¿Y en origen?

Establecer políticas de rutas seguras de entrada, de cupos de llegadas. Y la cooperación internacional al desarrollo en los países de origen. Como decía antes, tampoco podemos permitirnos seguir descapitalizando el continente africano. Porque además, a quien se manda es normalmente a la persona más válida, para que consiga un trabajo y pueda mandar remesas.

Porque si el 20% del Producto Interior Bruto de Senegal son las remesas, es imposible parar esto. Así que hagámoslo por rutas seguras, con personal cualificado. Nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama Tierra Firme, formando a 500 jóvenes en Senegal en diferentes capacitaciones que necesitan las empresas españolas instaladas allí y por otras empresas del país. Ésa es la vía a seguir, porque a esa gente le podemos decir vente a Canarias, te traemos en un avión, te estás aquí tus nueve meses de contrato... y cuando termine te vuelves y dentro de dos años, te volvemos a llamar.

Es lo que se hacía con la emigración española de los años 70 a Europa.

Pues eso, rutas seguras.