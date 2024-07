Clavijo acusa al Gobierno de crear un "conflicto político" con la migración: "El PP sí quería negociar"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido salir al paso de las versiones que está dando el Gobierno sobre el fracaso de la Ley de Extranjería en la votación del martes en el Congreso.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, el también líder de Coalición Canaria, va incluso más allá, y rebate el discurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de inmigración.

Clavijo desvela, por ejemplo, que el ministro de Política Territorial no ha querido reunirse con el PP para sacar adelante la ley, o que Canarias no ha recibido en el último año un solo euro para atender a los inmigrantes, o que es mentira que el PP se oponga al reparto obligatorio de menores por ley.

El ministro Ángel Víctor Torres culpó este miércoles del fracaso en la votación de la reforma de la Ley de Extranjería al Ejecutivo canario y a su presidente. Dijo que en una reunión con Clavijo celebrada el 4 de julio, se cerró un compromiso: "el Gobierno trataría de conseguir los votos de su coalición y el Gobierno canario los de su propia coalición". Es decir, los del Partido Popular, partido con el que Coalición Canaria gobierna Canarias.

En conversación con EL ESPAÑOL, el líder del Ejecutivo canario lo desmiente, y cree que estas declaraciones son "excusas". Asegura que tanto Junts como el PP tenían voluntad de sentarse a negociar con el Gobierno y que fue el propio ministro quien rechazó hacerlo.

El ministro Ángel Víctor Torres ha dicho que ustedes debían convencer al PP de que votara a favor de la reforma de la Ley de Extranjería, mientras ellos conseguían los votos de sus socios.

Yo creo que es muy evidente que el Gobierno ha querido convertir un drama humanitario en un problema político. En ningún momento se había acordado eso. No es verdad. De hecho, él mismo reconoce que es quien le envía los textos al Partido Popular. Y es tan evidente, que ni siquiera consiguieron los votos de Junts.

Es una excusa ridícula. Si hubiese sido como dice el ministro, yo no me hubiese reunido con todos los grupos políticos en el Congreso. Las reuniones del 25 y 26 de junio las convoqué yo. Salimos de allí con 172 votos, del PP y Junts, que pusieron unas condiciones para poder apoyar el texto. La del PP fue, principalmente, la de la financiación autonómica. Y luego no hubo ninguna reunión más.

Entonces, ¿el PP tenía voluntad de sacar la reforma adelante?

Al menos, el PP estaba dispuesto a sentarse. Yo hablé el viernes con Ángel Víctor Torres, y le pregunté si había hablado ya con el PP, porque el PP me decía que el Gobierno de España seguía sin llamarlos. Y me dijo que les había enviado unos whatsapps. Le respondí que aquello no era una cuestión de enviar mensajes, sino de coger el texto y escribir, negro sobre blanco, el acuerdo.

Hablamos otra vez el domingo por la noche. Le dije que el lunes iríamos para allá, para sentarnos los tres el lunes por la tarde noche y a lo largo de todo el martes, antes de la votación. Y Torres me respondió que no quería. Quien no se quiso sentar fue el ministro.

Respecto a la financiación, en una entrevista a este periódico el pasado mes de octubre, denunció que el Gobierno no les habían hecho llegar, entre otras partidas, los fondos para la inmigración. Tampoco, lógicamente, los fondos para los menores no acompañados. ¿Ha ido llegando ese dinero?

Esa entrevista fue hace nueve meses; ahora puedo decir, por ejemplo, que los fondos para la pobreza sí han llegado y que los planes de empleo también, pero para este fenómeno migratorio no hemos recibido un euro. Este año no hemos recibido un solo euro para la situación de los menores no acompañados.

Nosotros no sabemos los niños que nos van a llegar. Y tienes que atenderlos. Son menores y tienes que darles de comer, sanidad y cumplir con los derechos internacionales. Nosotros lo hacemos, el problema es que no podemos hacerlo con la dignidad con la que debería hacerse por el volumen desorbitado que tenemos.

El ministro Torres ha restado peso a la opción del decreto ley para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería. Dice que, en la situación actual, no lo ve factible, dado que ha de convalidarse en un mínimo de 30 días. ¿Qué opina?

Son dos cuestiones: una era la proposición de ley, que llevaba un trámite parlamentario que no iba a llegar a tiempo -y lo sabíamos- para dar respuesta a lo que va a ocurrir este verano, que ya estamos viendo en Canarias. Y otra cosa es el decreto. Las dos eran compatibles.

La proposición de ley permite que los grupos hagan enmiendas. Sabíamos que Vox podría hacer una enmienda a la totalidad, que el mes de agosto es como es, y que por ello se trataba de un momento procedimental que no iba a llegar a tiempo. Por eso pedíamos al Gobierno que se aprobase un decreto ley para dar una respuesta inmediata.

El fin de semana pasado llegaron unos 500 inmigrantes a Canarias, de los cuales, aproximadamente un 10% pueden ser menores. Nosotros necesitamos una respuesta ya.

Pero el Gobierno lo está dejando fuera de sus planes.

Lo ha dejado fuera porque no se ha sentado. Yo estoy dispuesto a sentarme con el PP y Junts para acordar los términos del decreto ley que garantice la convalidación. Pero es difícil negociar si no te quieres sentar.

Respecto a la Conferencia de Presidentes que venía reclamando el PP, el ministro la ha anunciado para el mes de septiembre. ¿Puede esa reunión darle salida a este asunto?

En septiembre ya tendremos un problemón en Canarias. Pero yo pregunto: ¿es verdad que será en septiembre? ¿Cuál es el orden del día? Porque esa conferencia tiene un reglamento, no habla cada uno de lo que le da la gana.

No lo sé, pero me parece absurdo que, pudiendo el martes aprobar un decreto ley, que no agotemos la posibilidad de que mañana, pasado, sábado, domingo o lunes sentarnos a negociar con Junts y el PP las condiciones para que lo puedan aprobar.

Si en lugar de haber dado este miércoles una rueda de prensa el ministro hubiese dicho que nos sentásemos con el PP y con Junts, a lo mejor hubiese llevado menos tiempo.

¿Cree que el Gobierno da a Cataluña un trato preferente? Acaba de reunirse en Barcelona con el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès.

No voy a entrar a valorar eso, no quiero que esto sea una pelea entre comunidades. Esto es un problema de España y de Europa, no de Canarias. Algunos están empeñados en hacer ver que es un problema de Canarias. Canarias no es un Estado. Algunos van a tener que enterarse por otras vías.

La presidenta de la Comunidad de Madrid avisó de que el texto de la Ley de Extranjería podía ser inconstitucional. Hizo referencia a una posible invasión de competencias por hacer el reparto de menores obligatorio para todos los territorios. ¿Está de acuerdo?

Vamos a ver. Es mentira que el PP se oponga al reparto obligatorio de menores por ley. No lo dice en las peticiones que hace por escrito. Sólo pide que, en base a unos criterios, cada comunidad autónoma fije un mínimo de plazas.

Y respecto a la inconstitucionalidad, el PP no lo ha planteado en nuestras conversaciones. El texto que teníamos contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y de los servicios jurídicos del ministerio. No puedo hablar de política ficción. Hasta que la ley no vea la luz, no puede saberse si es inconstitucional.