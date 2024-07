El Gobierno culpa ahora al presidente canario de no haber atado el voto del PP para la Ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha culpado este miércoles del fracaso del Gobierno en la votación de la reforma de la Ley de Extranjería al Ejecutivo canario y a su presidente, Fernando Clavijo.

Torres ha afirmado que, en la reunión del Gobierno de España con el presidido por Clavijo celebrada el 4 de julio, "se cerró un compromiso: que el Gobierno trataría de conseguir los votos de su coalición y el Gobierno canario los de su propia coalición". Es decir, los del Partido Popular, partido con el que Coalición Canaria gobierna esta región.

El ministro Torres ha explicado, por tanto, que, ante las "reticencias del PP", y "a pesar de que el Gobierno canario se había comprometido a conseguir sus votos, yo trasladé el día 19 al PP que estaba dispuesto a sentarme con ellos para explicarles el texto".

En este sentido, se ha defendido de quienes le dicen que no se ha reunido con el PP. "Lo he hecho cuando otros se comprometieron a conseguir esos votos", ha dicho, en alusión a Clavijo.

Ya en plenas negociaciones, Torres ha afirmado que trasladó al PP que "algunas de sus propuestas ya estaban en el texto, como algunos párrafos para la financiación", y que "otras que planteaban podían sumarse en la propuesta de enmiendas tras su admisión a trámite".

Además, ha añadido que, ante la insistencia del PP en la celebración de una Conferencia de Presidentes, pendiente desde hace dos años, ésta se celebrará en el mes de septiembre, "primer mes hábil". Desde el PP, ha recordado, se "pedía que la celebrásemos ayer, pero esa convocatoria tiene sus pasos".

Sus críticas sobre la votación que se produjo este martes en la Cámara Baja también han ido dirigidas al Partido Popular.

Torres ha señalado que, cuando Coalición Canaria "exigió para la investidura que se modificara la ley actual para dar respuesta a los niños que están en Canarias", también "firmó" dicha petición "Cuca Gamarra, en representación del PP".

Aun así, "no han querido facilitar la admisión a trámite", poniendo siempre "una condición más". Desde el Gobierno, ha dicho, "hemos tendido la mano hasta el final".

Clavijo señala al Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su parte, ha señalado directamente al Gobierno de España como responsable de que no haya prosperado la propuesta de ley.

Este miércoles ha calificado de "inexplicable" que en todo este tiempo no se haya producido "una sola reunión" entre el Gobierno de España y el Partido Popular y Junts, por lo que "el resultado de lo que ocurrió ayer no fue que se buscase un acuerdo y que hubiese reuniones que se cursasen en un texto".

Además, ha exigido al Gobierno que el texto rechazado en el Congreso sea inmediatamente aprobado por la vía del decreto ley, el conocido "plan b" que deslizaron fuentes del Ejecutivo a este diario.

Sin decreto ley

Sin embargo, respecto a este extremo, Torres ha aclarado, al ser preguntado por esta vía, que, dada "la situación" actual, no la ve posible, ya que el decreto ha de "convalidarse en un plazo máximo de 30 días" en el Congreso.

La única opción para dar solución a la situación de los menores en los territorios tensionados -Canarias, Ceuta y Melilla- es el de "la modificación legislativa" de la Ley de Extranjería, en su artículo 35.

Aun así, Torres ha reconocido que, "con lo que vimos ayer no podemos contar con el PP mientras no cambie su postura". Y ha negado que rechazara todas las propuestas del PP: "Nunca las rechacé, acepté más que a otros grupos. Que digan en qué documento yo me negué".

Torres ha respondido también al presidente de Canarias, advirtiendo de que "el señor Clavijo tiene que decidir si ataca a quien ha dicho sí" a la norma de Extranjería "y defiende a quien ha dicho no".

En ese sentido, Torres cree que cambiar esa postura será difícil para Clavijo, ya que el PP es "su socio de Gobierno".