Puigdemont demuestra su poder a Sánchez: tumba la senda de déficit y la Ley de Extranjería en un solo día

Carles Puigdemont demostró ayer (de nuevo) lo mucho que Pedro Sánchez lo necesita para mantener la legislatura en pie. El presidente del Gobierno no se puede permitir prescindir de sus socios y Junts reveló su poder al tumbar en pocas horas en el Congreso tanto la senda de déficit como la reforma de la Ley de Extranjería.

Ambos asuntos son cruciales para el Ejecutivo. El primero, porque es necesario para los Presupuestos. Ahora sufrirán un retraso, si es que llegan a aprobarse. El segundo, por la trascendencia que le ha dado Moncloa para desbloquear la situación migratoria en Canarias. El Gobierno esperaba que el PP acudiese al rescate... pero sin sentarse siquiera a negociar.

El golpe, además, llegó en la víspera de la reunión de Sánchez con el presidente en funciones de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. Ambos se encontrarán este miércoles para sellar el traspaso del Ingreso Mínimo Vital a Cataluña, y Sánchez intentará encarrilar la investidura de Salvador Illa.

La jornada de ayer se le fue complicando por momentos al PSOE y al Gobierno. Mientras que el Ejecutivo elevaba la presión para intentar que el PP aceptase la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería, Junts se desmarcó de la senda de déficit, algo que Moncloa no esperaba.

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Crust, explicó que la decisión tomada tenía que ver con la deficiente ejecución de las inversiones presupuestarias previstas, principalmente, para este año. Es más, dijo que el Gobierno no podrá contar con los siete votos de su formación hasta que esta situación se revierta.

La senda de déficit es el primer peldaño que tienen que superar los Presupuestos, ley clave para que la legislatura no se vaya al traste. El no de Junts retrasará ahora su aprobación. Desde Moncloa, sin embargo, subrayan que todavía tienen tiempo para intentar convencer a las partes, ya que tienen un mes para elaborar una nueva senda y remitirla de nuevo al Congreso.

Poco después de recibir el no de Junts para la senda de déficit, se votó también en la Cámara Baja la reforma de la Ley de Extranjería, que busca obligar a las comunidades autónomas a asumir el reparto de menores migrantes no acompañados que decida el Gobierno. La situación actual depende de acuerdos puntuales y voluntarios que, además, no siempre se cumplen.

El Gobierno ya contaba con el no de Junts para esta reforma, porque los de Puigdemont pedían que se excluyera a Cataluña del reparto, algo que el Gobierno no quiere aceptar. Ante esto, la justificación de los independentistas fue que no tiene sentido apoyar una medida así cuando están reclamando las competencias de inmigración.

El Gobierno intentó respaldarse en el PP, pero sin éxito. Los populares habían mandado una serie de exigencias al Ejecutivo para aceptar la toma en consideración, pero el Gobierno no quiso tenerlas en cuenta.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparecerá este miércoles a las 11.30 para explicar cuáles son los planes a seguir por parte del Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo dijo en un primer momento que no había plan B para la relocalización de los menores, ya se están estudiando otras vías.

Según fuentes del Gobierno, la alternativa que más enteros cobra es la de un decreto que permita aprobar la norma y dar tiempo al Ejecutivo para negociar antes de que vuelva a ser ratificado en el Congreso. Las fuentes explican que, en cualquier caso, la solución alternativa se tendrá que dar antes de que culmine el verano y la situación se vuelva insostenible.

¿Moción de censura?

La derrota parlamentaria que sufrió Sánchez este martes ha llevado al PP a elevar la presión sobre el presidente. Cuca Gamarra llegó, incluso, a deslizar la idea de que Alberto Núñez Feijóo presente este mismo miércoles una moción de censura. Esta es una opción que el PP no ha descartado, pero sí la ha emplazado a un momento oportuno.

"Pedro Sánchez tiene votos para estar en el Gobierno, pero no para gobernar", dijo Gamarra tras la votación. "Es el momento de que haga una reflexión", aseguró, apuntando a que sus socios sólo le quieren por su "debilidad". "Es el momento de que un gobierno que está acosado por la corrupción entienda que ha terminado su tiempo", añadió.

"Tenemos a alguien que sobrevive en la Moncloa, pero que no tiene capacidad para gobernar", apuntaló. El PP lleva días aumentando la presión de su discurso contra Sánchez y pidiéndole que deje la Presidencia del Gobierno.

Pero la declaración más enigmática de Gamarra fue la siguiente, cuando los periodistas le preguntaban si se refería a una moción de censura: "Me refiero a que Pedro Sánchez debe reflexionar sobre la situación a la que ha llevado a nuestro país, y es el momento de que él se pronuncie. Mañana (por este miércoles) será el momento en el que el presidente Feijóo anuncie las medidas que considera deben llevarse a cabo si Pedro Sánchez no da un paso al frente".