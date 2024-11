El Ayuntamiento de Toledo elevará en 2025 la partida para el servicio de Ayuda a Domicilio hasta 1,01 millones de euros

Los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo para 2025 incluyen una partida de 1,01 millones de euros para financiar la Ayuda a Domicilio, lo que supone una subida del 16,65% con respecto a las cuentas de este ejercicio que recogían 871.000 euros.

El aumento del presupuesto viene justificado en la necesidad de incrementar en 13.000 horas la asistencia que ofrece este programa de servicios sociales de atención primaria que está cofinanciado por la Junta de Comunidades. Para hacer frente a este gasto, la Concejalía de Asuntos Sociales ha solicitado una subvención a la Consejería de Bienestar Social de 387.057 euros, una cantidad que es 134.030 euros superior a la de 2024. Asimismo, Asuntos Sociales quiere incorporar un educador social más a su plantilla, que incrementaría la subvención de la Consejería dentro de Plan Concertado en 29.433 euros.

"Son unas cuentas que destinan más dinero para servicios sociales, cultura y también para deportes en un año en el que la capital regional ha sido designada Ciudad Europea del Deporte. En definitiva, creemos que es un presupuesto que viene a cubrir las necesidades de Toledo", asegura el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde. El también portavoz municipal del PP hacía estas declaraciones al término de la Comisión de Hacienda en la que se ha cerrado el calendario de comparecencias de todos los concejales del equipo de Gobierno, que se celebrarán el lunes y el martes.

Ayudas de 205.000 € a empresas

Otra de las novedades que incluyen la cuentas para el año que viene, que asciende a 109,1 millones de euros, lo que supone una subida del 0,9% con respecto a los de 2024, se encuentra en el área de Promoción Económica que dirige el concejal de Vox, Juan Marín. En 2025 contará con una partida de 205.000 euros con la que se habilitará una línea de ayudas para fomentar el emprendimiento, las inversiones y la digitalización de las empresas y de los comercios toledanos.

"Durante la elaboración de los presupuestos me he reunido con todos los concejales y con sus técnicos y creo que hemos incluido propuestas que serán muy positivas para la ciudad. Aunque hay asuntos que no se pueden abordar porque su presupuesto no está al alcance del Ayuntamiento ni antes ni ahora, sí que se ha tenido en cuenta la sensibilidad de ciertas concejalías hacia temas muy importantes", subrayaba Alcalde.

Críticas del PSOE

No lo ve así el grupo municipal socialista, que a falta de hacer una revisión más pormenorizada de unos presupuestos que recibieron en la tarde de ayer, considera que buena parte de las inversiones reflejadas en los presupuestos no se podrán realizar si no se produce la venta de terrenos.

Los concejales socialistas Teo García (i.) y Francisco Rueda asistieron a la Comisión de Hacienda.

"Las inversiones que tienen posibilidades de ejecutarse de forma directa no llegan ni a un tercio", subrayaba el concejal socialista, Teo García, que insistía de nuevo en el afán recaudatorio del actual equipo de Gobierno que se traduce en "una subida masiva" de impuestos y tasas. “Estas cuentas demuestran el afán confiscatorio del alcalde que recaudará en 2025 más de 4 millones de euros de los bolsillos de los toledanos y las toledanas a través de la subida del IBI, de la tasa de basura y de la ORA, incrementos a los que hay que añadir los provocados por las nuevas tasas deportivas ya en vigor o los reflejados ya en el recibo del agua”, sentenciaba.

'No a la urgencia' de IU

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, se mostraba en contra de la “urgencia” con la que el equipo de Gobierno ha decidido acometer la tramitación de los presupuestos municipales para 2025. “Una urgencia que ellos mismos han generado por querer un Debate del Estado de la Ciudad, que retrasaron a propósito hasta octubre, en el que no se hablara de la subida de impuestos y de cómo afectaría a la elaboración de los presupuestos”, criticaba.

Txema Fernández, concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo.

Asimismo, Fernández espera que el proyecto de presupuestos al menos recoja las inversiones que han sido anunciadas de "forma sistemática" durante este año como el puente que unirá el Polígono con Azucaica o las vinculadas a la designación de Toledo como Ciudad Europea del Deporte en 2025, "porque en el Patronato Deportivo no se ha presentado ninguna inversión".