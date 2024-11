Los presupuestos municipales de Toledo para 2025 recogen los primeros 250.000 € para el cuartel de la Policía Local

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Toledo para 2025 contemplan los primeros 184.100 euros para la construcción del Centro de Mayores de Buenavista, así como una primera partida de 250.000 euros para el nuevo cuartel de la Policía Local que se levantará en la calle Dinamarca y otros 400.000 para recuperar el campo de fútbol Carlos III en plena Vega Baja. Los tres proyectos están incluidos en el capítulo de inversiones, dotado con 3,56 millones de euros.

"Las inversiones son fruto de las necesidades que tiene la ciudad, porque van destinadas a reformar y mejorar las instalaciones municipales que en muchos casos tienen deficiencias que no han sido resueltas desde hace años", señala el alcalde, Carlos Velázquez, en la memoria que acompaña al proyecto de los presupuestos municipales que este jueves fue aprobado en una Junta Municipal de Gobierno extraordinaria y urgente.

Las obras del Centro de Mayores de Buenavista se abordarán con fondos propios municipales en los próximos dos años. El grueso de la intervención, que cuesta 734.100 euros se realizará, por tanto, en 2026, año en el que el Ayuntamiento prevé destinar 550.000 euros.

Campo del Carlos III

Las cuentas municipales para 2025, que ya ha comenzado su tramitación con el objetivo de que puedan ser aprobadas inicialmente en un pleno que se celebrará los últimos días de diciembre, también reservan 400.000 euros de fondos propios municipales a reconstruir el campo de fútbol Carlos III que fue demolido en 2006 al encontrarse dentro de los terrenos donde se iba a desarrollar el fallido proyecto urbanístico de Vega Baja que preveía la construcción de 1.300 viviendas. La partida municipal irá destinada a la realización de la obra civil necesaria para que el grupo IGOID pueda instalar un nuevo césped artificial libre de caucho que será testado por la FIFA.

Además, el capítulo de inversiones para 2025 destina otros 100.000 euros de fondos propios para el desarrollo del II Plan de Arbolado de la ciudad de Toledo.

Bloqueados 2,14 millones

Sin embargo, la mayoría de las inversiones no serán abordadas con fondos propios municipales. De hecho, sólo un 29,12% del capítulo seis de los gastos recogidos en el presupuesto del Ayuntamiento de Toledo para 2025 tiene como fuente de financiación los recursos ordinarios. El grueso de la financiación de las inversiones, concretamente el 60,07%, está vinculado a la venta de terrenos. En la operación están incluidas cinco parcelas situadas en La Sisla, cuyo proceso de enajenación ha vuelto a reactivarse esta semana tras varios intentos en los que no se encontró comprador.

"Los créditos financiados con este ingreso afectado se encontrarán en situación de no

disponibilidad en tanto que no se haga efectiva la recaudación de las ventas de patrimonio", recuerda el interventor municipal en el informe que realiza vinculado a los presupuestos municipales del año que viene y a los que da su "conformidad con observaciones". Por tanto, hasta que no se vendan estos terrenos están bloqueados 2,14 millones de euros.

Uno de los proyectos afectados es el nuevo cuartel de la Policía Local dado que los 250.000 euros de esta primera anualidad se deben financiar con la venta de solares y parcelas municipales. En la misma situación también están los trabajos relacionados con la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal, a los que está previsto destinar 125.000 euros, la adecuación del Plan Especial de Casco Histórico (PECHT) que cuenta con otros 125.000 euros y la redacción del Plan Especial del barrio de Palomarejos que dispone de 100.000 euros. Asimismo, también están en el limbo 150.000 euros para mejoras en instalaciones deportivas, otro medio millón de euros con los que se tienen que sufragar los presupuestos participativos y otros 200.000 que se invertirán en el plan de recuperación de tumbas en un saturado cementerio municipal.