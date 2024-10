El PSOE se opone en Toledo al incremento generalizado de la tasa de basuras y a la creación de la zona magenta de la ORA

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales presentado por el bipartito integrado por PP y Vox para el año 2025.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz Chozas, muestra su rechazo a unas medidas que, según afirma, representan "un fraude y engaño a los toledanos y toledanas". Lejos de la prometida "bajada masiva de impuestos que el PP defendió durante la campaña electoral, el PSOE sostiene que lo que se está llevando a cabo es una subida generalizada que afectará tanto a las familias como al tejido productivo de la ciudad".

El PSOE critica duramente el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto municipal más significativo. Según los cálculos del Grupo Socialista, la propuesta del gobierno elevará el IBI en torno al 7%, lo que se traducirá en un aumento de los ingresos municipales de aproximadamente 1.800.000 euros. Una subida que el PSOE asegura que impactará en empresarios, autónomos, profesionales de distintos ámbitos, y en, general, en todas las familias de Toledo. “No sólo no bajan este impuesto que, según el PP arruinaba a las familias toledanas por ser de los más altos de España, sino que ahora lo incrementan”, lamenta Noelia de la Cruz.

Noelia de la Cruz, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

No a la zona magenta

Otra de las cuestiones que genera controversia es lo que los socialistas consideran una ampliación encubierta de las zonas con estacionamiento regulado que introduce la modificación de la Ordenanza Fiscal Número 25. El PSOE denuncia que, a pesar de que el PP-VOX prometió eliminar zonas de aparcamiento regulado en barrios como Palomarejos y Santa Teresa durante los fines de semana, no solo no ha cumplido, sino que crea nuevas zonas ORA como la denominada magenta. “Ésta no asegura el aparcamiento a las vecinas y vecinos de la ciudad y es un paso encubierto para implantar por vez primera la ORA en el barrio del Polígono”, subraya De la Cruz.

La enmienda a la totalidad también busca eliminar la subida de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, regulada por la Ordenanza Fiscal Número 30. Según los datos que aportan los socialistas, la propuesta del gobierno de PP-VOX implicará un incremento de más del 10% en esta tasa, lo que generará unos ingresos adicionales de 681.582 euros.

El PSOE cuestiona no solo la magnitud de esta subida, sino también el hecho de que no se respeten los principios de la Ley de Economía Circular, que establece que "quien más contamina, más paga". Para los socialistas, la subida es generalizada y no tiene en cuenta la cantidad de residuos generados por cada contribuyente, lo que acaba penalizando injustamente a quienes gestionan bien sus desechos.

Cuatro enmiendas parciales

Asimismo, además de la enmienda a la totalidad, el Grupo Municipal Socialista ha presentado cuatro enmiendas parciales a las ordenanzas fiscales. En primer lugar, solicitan que no se introduzcan modificaciones en la Ordenanza Fiscal Número 1 sobre el IBI, manteniendo la redacción actual.

El grupo municipal socialista propone también la eliminación de la tasa por apertura de establecimientos industriales y mercantiles y no sólo la rebaja del 25% como plantea el proyecto de ordenanzas para 2025.

“Dado que el incremento del IBI planteado por el equipo de Gobierno va a suponer un incremento de ingresos de 1,8 millones de euros, la propuesta de dejar de ingresar sólo 87.349,63 euros con la tasa de apertura es claramente insuficiente y gravosa para el dinamismo comercial de la ciudad. Dicha tasa impone una carga adicional no justificada sobre el tejido empresarial y comercial local y, de modo especial y concreto, en los jóvenes y mujeres que desean emprender, lo que podría incidir negativamente en el desarrollo económico del municipio” afirma la portavoz socialista.

El Grupo Socialista también se opone al incremento de las tarifas en las zonas azul y naranja para el estacionamiento regulado y se opone a crear nuevos espacios regulados a través de la nueva zona magenta que se habilitará en el parking disuasorio de Safont y en uno de nueva creación junto al hospital universitario.

Asimismo, propone iniciar un “proceso participativo” para estructurar adecuadamente la aplicación de la tasa turística a los turoperadores con el objetivo de “lograr un equilibrio entre el interés público y la actividad turística”. Los socialistas consideran que la actual redacción es “improvisada y no ha contado con la participación ciudadana ni de los grupos políticos”, por lo que la medida debe aplazarse.

Finalmente, en cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos, el PSOE insiste en que no se aplique ninguna subida en la tasa hasta que el gobierno presente los mecanismos necesarios para su implementación basada en el principio de ‘quien más contamina, más paga’. Los socialistas proponen además establecer bonificaciones para aquellos ciudadanos y negocios que demuestren ser “buenos gestores de residuos”, incentivando así prácticas más responsables y sostenible.