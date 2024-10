La nueva ORA magenta costará 0,40 euros por hora a los no residentes y será gratis para los toledanos

Las personas no empadronadas en la ciudad de Toledo que quieran estacionar sus vehículos en el aparcamiento disuasorio de Safont o en el nuevo parking que el Ayuntamiento de Toledo va a habilitar en una parcela municipal cercana al hospital universitario de Toledo tendrán que pagar 0,40 euros por hora. Para los empadronados en Toledo estacionar en ambas dotaciones será gratis.

Así aparece establecido en la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 25 del Ayuntamiento de Toledo que regula la tasa de estacionamiento en diversas calles de la capital regional, que fue aprobada inicialmente este jueves en Junta de Gobierno Local.

“Para mejorar la movilidad es imprescindible también abordar la necesidad de aparcamiento. Por eso hemos apostado por una medida innovadora como es la creación de la nueva zona magenta de la ORA”, señalaba el alcalde, Carlos Velázquez, durante su intervención en el debate sobre el estado del municipio.

Nuevo parking junto al hospital

La ORA magenta, que todavía no tiene fecha de estreno, estará integrada por 1.000 plazas. De ellas 300 se ubicarán en el nuevo aparcamiento que el Ayuntamiento adecuara en un solar situado entre las calles río Cabriel, río Guadalimar y río Guadalmena, en las inmediaciones de la Escuela de Administración Regional y los servicios centrales del Sescam. Las otras 700 estarán localizadas en Safont.

El nuevo disuasorio nace como una alternativa al aparcamiento del propio centro sanitario, cuyo precio recibe las críticas de los familiares de los pacientes ingresados y de quienes acuden a realizarse pruebas diagnósticas o a las consultas.

Los no residentes en Toledo que aparquen todo el día en estos estacionamientos, que estarán vigilados, pagarán un máximo de 9,6 euros al día y 3,2 euros por ocho horas. Por tanto, se convierte en una alternativa más barata que la zona naranja, que, por cierto, también subirá a partir del uno de enero de 2025 para los no empadronados en Toledo al igual que la azul. En cambio, la denominada ‘tarifa vecino’ no se actualizará.

La ORA azul y naranja subirá en 2025 sólo a los no residentes. Javier Longobardo

La subida contemplada de las zonas azul y naranja de la ORA para los no residentes es de diez céntimos por hora de estacionamiento. Así la tarifa general por aparcar en zona azul será de 0,95 euros por cada una de las dos horas que permite la normativa frente a los 0,85 euros actuales. En el caso de la zona naranja el importe sube también de 0,85 a 0,95 euros por cada hora que se consuma. En ambos casos, el pago mínimo autorizado se mantendrá en 0,25 céntimos, que da derecho a aparcar veinte minutos.

Baja la tarjeta de residente

La nueva ordenanza fiscal de la ORA da un paso más a la hora de ‘premiar’ a los empadronados. Así, la tarjeta de residente tendrá un coste de 7 euros anuales en 2025 frente a los 8,25 euros que ha costado este año.

“La reducción de su precio en un 1,25 euros supondrá una bajada media en la recaudación de 15.000 euros”, afirma la Tesorería municipal en el informe en el que valora la repercusión en la sostenibilidad de la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales.