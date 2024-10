Tapas innovadoras con producto local: 'Salamanca Para Comérsela' en la San Sebastián Gastronomika

El estand de 'Salamanca Para Comérsela' se convierte en el escaparate de la oferta gastronómica de la ciudad, en la inauguración de la feria San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country. Una cita con la que reforzar aún más la consolidación de Salamanca como destino gastronómico de referencia.

El congreso ha arrancado hoy con: Las Tapas de Gonzalo, un Brioche de steak tartar de wagyu y mahonesa de sriracha; El Mesón de Gonzalo, Pimiento de piquillo relleno de guiso de rabo de toro y cremoso de foie.

También Casa Paca muestra una Croqueta de rabo con rebozado de pistacho y kikos; Oroviejo ofrecerá Berenjena ibérica soasada de La Hoja del Carrasco y ConSentido una Tartaleta de farinato Pedro Rivas y huevos fritos.

Productos salmantinos en la San Sebastián Gastronomika

Mañana martes, la presencia de la gastronomía salmantina irá de la mano de: La Jara, con su Albóndiga de rabo de Morucha Daymima con pistachos y crujiente de queso de Hinojosa; Portal de Lino, con Ensaladilla de ibéricos FISAN; Bambú Tapas y Brasas con Melocotón lactofermentado, miel de burbon, chantarela y el restaurante Pucela con Hamburguesa de rabo de Ternera Charra, queso curado de Hinojosa y chips de manzana.

La Hoja del Carrasco, FISAN, Ibéricos Montellano, Marca de Garantía Quesos de las Arribes, Marca de Garantía Hornazo de Salamanca, DOP Sierra de Salamanca, DO Arribes, las cuatro TTTT y Frizzante we can Verdejo 5.5 serán los embajadores del producto local durante las tres jornadas del congreso.