Miedo en el pueblo de Guadalajara tomado por los jabalíes: "Pueden llegar a atacar a personas y mascotas"

La urbanización Caraquiz, con más de 2.000 chalés y cerca de 4.000 habitantes, es la más grande del municipio de Uceda (Guadalajara). Allí, los vecinos están alarmados porque los jabalíes campan a sus anchas por la zona. Una situación que ha generado temor entre los residentes. Según recoge la agencia de noticias Europa Press, temen que estos animales salvajes se acerquen demasiado y causen algún daño a sus hijos o mascotas, o incluso provoquen un accidente de tráfico.

Los jabalíes, que se mueven en grupos por la urbanización tanto de día como de noche, ya han sido vistos tanto en zonas residenciales como cerca de la guardería y en los cubos de basura. "Gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente ni daños personales, aunque sí ha habido varios sustos", ha afirmado el alcalde de Uceda, Domingo Canfrán, que pide a los vecinos que tomen precauciones. "No son perritos y no hay que darles de comer con la mano. Son jabalíes que pueden llegar a atacar tanto a las personas como a las mascotas", ha advertido.

La situación preocupa también al exalcalde y actual concejal Francisco Javier Alonso, quien ha señalado que durante su mandato ya existía un proyecto para capturar a los jabalíes mediante jaulas, aunque no dio tiempo a implementarlo. Actualmente, estos animales se esconden en el cercano bosque del Jaralón y en una vaguada de la zona, donde encuentran comida, agua y refugio, lo que resulta muy confortable para ellos.

Buscando soluciones

Desde el Ayuntamiento de Uceda se han celebrado reuniones con responsables de la Delegación de la Consejería de Agricultura en Guadalajara y de la Asociación en Defensa de la Caza de Uceda para analizar posibles soluciones. Además, han mantenido un encuentro con técnicos de una empresa especializada en el control de plagas de fauna silvestre.

Aunque de momento se probarán métodos disuasorios, como el uso de repelentes, el Ayuntamiento también está valorando una posible intervención de la compañía AddaOps, que emplea un sistema de "capturas y sedación".

En cuanto a las medidas de actuación, Canfrán ha señalado que esperan tener una propuesta concreta en las próximas semanas, con el objetivo de ponerla en marcha antes de final de año.

"Grave y preocupante"

La situación, según el regidor, se ha agravado especialmente desde la pasada primavera y empieza a ser "un problema grave y preocupante". "La población de jabalíes ha crecido de forma exagerada", ha afirmado el alcalde, quien ha recomendado a los vecinos no dejar comida para perros o gatos en el exterior, ya que eso los atrae aún más.

Para la próxima sesión plenaria, el Ayuntamiento espera presentar una solución viable y un presupuesto que permita abordar esta problemática, priorizando la seguridad de todos los vecinos. "Es un problema muy serio", ha concluido Canfrán, quien ha instado a la Administración regional a prestar apoyo para controlar la superpoblación de jabalíes y ha reiterado la importancia de no alimentar a estos animales salvajes.