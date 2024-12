La planificación de la próxima temporada empieza torcida para Aston Martin: el túnel de viento todavía no está listo

A falta de tres meses para el comienzo de la temporada, las dudas sobre cómo será el nuevo Aston Martin han vuelto a aflorar después de las últimas declaraciones de Mike Krack, el jefe de equipo. Si bien el luxemburgués ha transmitido mucho optimismo en los últimos meses e incluso semanas, en la realidad puede que la escudería no tenga motivos tan esperanzadores.

Con el objetivo de hacer grande a Aston Martin, Lawrence Stroll ha invertido una importante suma de dinero fichando a los mejores ingenieros de la Fórmula 1 y además, ha mejorado la fábrica ubicada en Silverstone mediante la construcción de nuevos edificios, siendo el cambio más importante la fabricación de un túnel de viento propio y un nuevo simulador.

A principios de 2024 se estimaba que el túnel de viento estaría operativo a partir del mes de septiembre, posteriormente se calculó que para finales de año y ahora no hay una fecha concreta más allá de "a principios de año". La construcción está terminada, pero todavía no se puede empezar a trabajar en él, por lo que el AMR25 no se ha diseñado en las nuevas instalaciones.

A falta del 'calibrado' para que los datos extraídos sean fiables y las expectativas se cumplan sobre el asfalto aún quedan unos meses. "Está claro que han entrado en funcionamiento más edificios. Están entrando en servicios más herramientas, pero no todo está listo todavía", ha reconocido Mike Krack.

"Así que sí, las bases se están asentando en un segundo plano, pero tenemos que hacer funcionar también un coche en esta temporada y en la próxima. Esto no depende de '¿he terminado ya con mi túnel de viento o no?'. A nadie le interesa eso después de todo", vaticinó el luxemburgués.

Todo a una carta: 2026

Aston Martin inevitablemente tiene la mente puesta en 2026 con el nuevo cambio de reglamento que impondrá la FIA. El equipo se está preparando para ser el que mejor interprete unos cambios que no se conocerán hasta el mes de marzo o abril, justo cuando Adrian Newey terminará el período de 'gardening' y empezará a trabajar en Silverstone.

"Dentro de poco tiempo tendremos a Adrian (Newey) trabajando para nosotros, así que nada puede ir mal para ese año. Él es como el Maestro Yoda de Star Wars. Me gusta la analogía. Creo que Adrian será la fuerza que nos empujará adelante. El nuevo simulador es realmente como Star Wars y cuando lo podamos usar al 100% será un gran beneficio", reconoció Krack.

En declaraciones a la BBC Sports, Fernando Alonso se mostró confiado en el salto que puede dar el equipo para luchar por las victorias: "Sé que 2026 es probablemente mi única oportunidad porque 2025 será extremadamente difícil, pero sigo soñando. La F1 es para los soñadores, porque todo puede pasar. Las expectativas serán altas porque tendremos un nuevo coche, un cambio de reglamento y un vehículo diseñado por Adrian Newey".