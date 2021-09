Tartar de salmón ahumado y aguacate, receta fácil y refrescante

Total: 10 min

Comensales: 4

Preparar un tartar de salmón en casa no puede ser más fácil. Sólo necesitarás un buen producto, un buen aliño y un buen cuchillo para no tener problemas con cortes ni nada por el estilo. En esta ocasión, la propuesta gira alrededor de un lomo de salmón ahumado, un producto con una textura más marcada que el salmón en fresco que queda más mullido. Pero se podría hacer perfectamente con salmón en crudo aunque habría que ajustar el aliño, hay que contar que el salmón ahumado tiene una potencia de sabor de fondo y de sal con la que hay que jugar. Lo bueno de usar salmón ahumado es que nos permite aliñar el salmón con antelación, nos aguanta más esa textura y no nos requiere hacerlo tanto al momento.

Esta es una receta de salmón de las que salen bien a todo el mundo: muy fácil, rápida y perfecta para hacer sin tener que ensuciar mucho ni encender el fuego. Se desmarca un poco de ese tartar de salmón con aguacate que se ve tanto (como podría ser también un aguacate relleno de salmón, una versión diferente) y queda fenomenal con la piel del limón dentro de los condimentos y de la crema fresca aliñada con lima y el toque final del jalapeño. Sin duda, el eneldo es una de esas hierbas que le va fenomenal a este pescado y por eso mismo aparece tanto en fresco como dentro de una mostaza dulce que lo incorpora.

Si os gusta el salmón, os recomiendo que no dejéis de probar a hacer salmón ahumado en casa, que luego os servirá tanto para esta receta como cualquier otra o comerlo directamente así en cualquier momento. Más ideas para comer salmón podrían ser un salmón al vapor con mojo verde y cuscús, un salmón en papillote que es una opción saludable para combatir los excesos del verano, un salmón teriyaki con ensalada de algas que nos llevará a sabores orientales, un salmón con verduras al vapor y salsa rouille que en cambio nos acercará más a Francia o una deliciosa ensaladilla de salmón que podría convertirse en el mejor entrante posible.

Cómo hacer tartar de salmón ahumado

Ingredientes Lomo de salmón ahumado sin piel ni espinas, 300 g

Chalota, 1 ud

Corteza de limón, 10 g

Lima, 3 ud

Cebollino fresco picado, 2 cucharadas

Crema agria / Nata fresca, 2 cucharadas

Mostaza al eneldo, 1 cucharadita

Mostaza verde, 1 cucharadita

Salsa perrins, 1 cucharadita

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Aguacate, 1/4

Jalapeño, 1 o 2 ud

Eneldo fresco, 1 ramita

Paso 1

Contar con una tabla que no se mueva y un buen cuchillo es esencial para ser rápidos y concisos con esta receta. Lo primero que haremos será pelar la chalota y partirla a la mitad. A partir de ahí picar muy finamente la chalota para conseguir cuadraditos (brunoisette) pequeños. Picar también muy finamente el cebollino y mezclar las dos cosas en el mismo bol.

Paso 2

Lavar el limón y, con la ayuda de un pelador, sacar un par de lascas de la piel sin parte blanca. Picar la piel del limón muy pequeñita y ponerla también en el bol de aliño.

Paso 3

Añadir la crema fresca, la mostaza verde, la mostaza de eneldo, el zumo de lima, sal y pimienta negra y mezclar bien. Incorporar también el aceite de oliva virgen extra y mezclar todo.

Paso 4

Cortar las limas en rodajas, quitando la base, para que se sostengan de manera plana en el plato. Pelar el aguacate y laminarlo finamente, cortar en trozos.

Paso 5

Poner encima de las rodajas de lima un trozo de aguacate, encima el tartar de salmón y, de nuevo, otro trozo de aguacate. Terminar por encima con unas hojas de eneldo y también con un trozo de jalapeño laminado finamente. Si no nos gusta mucho el picante podremos añadir un trozo partido por la mitad o quitarlo. También podríamos incorporar el picante en el propio aliño para que se mezcle de forma homogénea.

Trucos y sugerencias

Esta misma receta podríamos prepararla igual con atún o pez limón; también podríamos servirlo en limón o en naranja que le daría un toque más dulzón muy peculiar.

