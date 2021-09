Proventus by Tr3smano, el sueño de tres ases del vino en la Ribera del Duero

Nombre: Proventus

Proventus Bodega: Tr3smano

Tr3smano Añada: 2018

2018 Tipo de vino: Tinto

Tinto Variedad: Tempranillo

Tempranillo Región (D.O.): Ribera del Duero

Ribera del Duero Crianza: 14 meses en roble

14 meses en roble Alcohol: 14.5 % Vol

14.5 % Vol Formato: 750 ml

750 ml Cata: Fresco, sabroso y persistente, con estructura y equilibrio

Fresco, sabroso y persistente, con estructura y equilibrio Precio: 19,90 €

19,90 € Punto de venta: www.tresmano.com

Proventus by Tr3smano.

Cuando tres apasionados del vino se unen, sólo puede salir algo extraordinario. Sobre todo si se trata del proyecto en la milla de oro de la Ribera del Duero de tres ases del sector: Fernando Remírez de Ganuza, Pedro Aibar y José Ramón Ruiz.

Situada en los alrededores de Peñafiel, una zona conocida por acoger la privilegiada franja de viñedo en la que se ubican bodegas tan emblemáticas como Vega Sicilia, Pingus, Abadía Retuerta o Pago de Carraovejas, Tr3smano destaca por su carácter vanguardista.

En sus dominios confluyen capacidad técnica, historia y arte. Una apuesta de éxito a la que se suman el esfuerzo y el tesón de todos los que forman parte de ella con un objetivo compartido: lograr la excelencia de la uva tempranillo, sacar la máxima esencia de la tinta del país en la zona.

Bodega Tr3smano en la milla de oro de la Ribera del Duero.

Esta bodega es el sueño hecho realidad de Fernando Remírez de Ganuza, uno de nuestros bodegueros más importantes, Pedro Aibar, enólogo aragonés impulsor de la D.O. Somontano, y José Ramón Ruiz, en nombre de La Europea, empresa líder en importación y distribución de productos gourmet en México. Un proyecto que surge con el deseo de ocupar los más altos estándares de calidad en la Ribera del Duero. Aspiración que no ha tardado en cumplirse. 94 puntos Wine Enthusiastic, Top 100 Wine Cellar Selection, Mejor Vino del Salón Vinos de España en Seúl, Gran Bacchus de Oro 2021, entre otras distinciones, lo atestiguan.

“Queríamos que fuese algo diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Tenía muchas ganas de elaborar fuera de Rioja, y en Tr3smano he encontrado el proyecto ideal”, asegura Remírez de Ganuza. “Hacer buen vino en Ribera del Duero no es sencillo, pero sí muy gratificante. Un aspecto que me enamoró desde el principio fueron los viñedos con los que íbamos a trabajar, cuya calidad ha sido una constante en mis elaboraciones en otras regiones y bodegas”, expone Aibar. “Elaborar estos vinos puede llegar a ser una obra de arte”, añade Ruiz.

Cata de Proventus by Tr3smano.

Para los jinetes de este caballo ganador, la búsqueda de la más alta calidad en todo el proceso de vinificación comienza en el viñedo. Y Tr3smano cuenta con viñedos singulares en el Lagar, en Olmedillo, en la denominada Diamante de Oro, además de colaborar con excelentes viticultores de Moradillo y Pesquera. Todo para desarrollar vinos tan especiales como Provenuts, el joven tesoro de la bodega, un monovarietal de tempranillo fresco, con cuerpo y bien perfilado tras pasar 14 meses en barrica, que no renuncia a la presencia del terruño.

Como el resto de sus hermanos, este vino se elabora a partir de las uvas procedentes de los mejores viñedos de las mejores subzonas de la Ribera del Duero. 65 hectáreas trabajadas con el objetivo de hacer un vino que muestre una personalidad diferente, de gran calidad, que refleje las distintas ubicaciones de las viñas. Ensambladas, al final del proceso de envejecimiento, para obtener el equilibrio y complejidad deseados. “Nuestro saber hacer no se basa en seguir reglas fijas”, defiende Fernando Remírez de Ganuza.

Colección Cosechas Tr3smano.

Un viñedo excepcional

Lo dice Pedro Aibar: “Un gran vino sólo puede hacerse en una viña excepcional”. La edad de las cepas (de entre 35 a 80 años), la altitud y la cercanía del Duero influyen en la calidad de estos vinos. “Las pendientes y las laderas facilitan el drenaje de los suelos, y la climatología marcada por los contrastes aporta a las viñas de un carácter y una fuerza que las hace únicas”.

Por eso, todo cuidado es poco para traspasar la singularidad de cada viñedo a la botella. Las vides viejas de Tr3smano se vendimian de forma manual. Las uvas procedentes de cada una de las parcelas reciben un tratamiento independiente que se mantiene durante el proceso de vinificación y crianza en barrica francesa.

Fernando Remírez de Ganuza y Pedro Aibar en el viñedo.

“Hemos puesto las técnicas más modernas al servicio de la tradición de los expertos. Y la bodega, aunque vanguardista, se integra en el paisaje con el mínimo impacto al medioambiente”, concluye José Ramón Ruiz.

Maridajes recomendados para Proventus

El toque de crianza de este tempranillo lo hace ideal para acompañar carnes rojas y caza, sea cual sea su elaboración, a la plancha, asadas o estofadas. Es un tinto versátil que casa especialmente bien con cordero asado, jamón ibérico y quesos curados, y que puede ir estupendamente con todo tipo de cremas y sopas.

En Cocinillas te proponemos poner a prueba Proventus by Tr3smano con recetas de verduras, una buena opción para los menos amantes de la carne, que te hará salirte un poco de la norma. Platos con berenjena, calabacín, pimiento, tomate, elaboraciones con un toque de ajo y de hierbas aromáticas. Déjate una copa para el postre y disfrútala con chocolate negro.

Recetas para acompañar este tinto de Ribera del Duero

