La receta de pescado que devoraban mis sobrinos cuando eran pequeños

Total: 20 min

Comensales: 4

Os confieso algo, no tengo sobrinos biológicos, pero a los hijos y sobrinos de mis amigas, los considero sobrinos como si lo fueran de verdad. Con algunos he tenido la suerte de poder pasar mucho tiempo y cocinarles mucho. Cocinar para un niño puede ser frustrante o muy gratificante, porque los niños son los críticos más sinceros -y, a veces, los más duros- ante un nuevo bocado.

Pero cuando das con algo que les gusta, ver sus caras es algo que hace que te sientas especialmente bien. Y entonces se vuelve un reto, deseas buscar siempre la forma de que les guste todo, incluso aquello que les hace arrugar la nariz.

Por ejemplo, los sobrinos de mi mejor amiga amaban las croquetas por encima de todas las cosas, podrían haberlas comido a diario si hubiesen podido hacerlo, pero no podían ni oír hablar de pescado. Detectar un minúsculo trozo en el plato en el plato era motivo de pucheros y malas caras, así que hubo que echarle mucha imaginación.

Tengo que decir, no sin cierto orgullo, que conseguí que esta receta la devorasen con la misma ansia que un plato de croquetas. Parece un frito, pero, en realidad, no lo es, porque estas hamburguesas de pescado se cocinan en la sartén con un poco de aceite, prácticamente a la plancha y lo justo para que se doren. Podrían hacerse incluso en una freidora de aire, pero en esa época no existían en España.

Probablemente, haya quien piense que un trozo de pescado a la plancha con una patata y una zanahoria hervidas y un trozo de huevo cocido con un poco de aceite por encima y un trocito de pan para acompañar es, pese al aspecto de comida de hospital, un menú más saludable que estas hamburguesas de pescado, que tienen exactamente los mismos ingredientes y, prácticamente, en las mismas proporciones, pero, si no es así, y te cuesta comer pescado, dale una oportunidad a estas hamburguesas caseras de pescado.

Una combinación equilibrada

A diferencia de productos similares ultraprocesados, estas hamburguesas caseras proporcionan nutrientes esenciales para el crecimiento y pueden contribuir a una alimentación balanceada.

Contienen proteínas de alta calidad y, especialmente, si se emplea pescado blanco, aportan una menor cantidad de grasa que las hamburguesas de carne. Esta grasa del pescado, además, aporta ácidos grasos omega-3, fundamentales para el desarrollo del cerebro y la salud cardiovascular.

Al incluir patata y zanahoria, estamos aportando fibra dietética y, gracias a la zanahoria, también vitamina A y betacaroteno, que es un antioxidante.