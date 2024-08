El restaurante de carretera de Valencia con las mejores paellas según Arguiñano y The New York Times: desde 14€

La búsqueda de la mejor paella recuerda a la del Santo Grial: muchos se afanan en encontrarla obsesivamente y por todas partes surgen 'imitaciones' o falsos predicadores, hasta el punto de llegar a plantearse si de verdad existe. Y, si así fuera, ¿realmente importa?

Los criterios de lo mejor y lo peor son casi tan inescrutables como la supuesta autenticidad de esa copa sagrada; aunque la 'verdadera' (la que la Iglesia Católica asegura que Jesucristo utilizó en la Última Cena), aparentemente se encuentra en la famosa Catedral de Valencia. Allí, en la ciudad del Túria, también podemos hallar algunos de los mejores arroces de España, como no podía ser de otro modo. ¿Casualidad?

Coincidencia o no, Valencia cuenta con numerosos restaurantes magníficos para disfrutar de una buena paella y es imposible decantarse por un único lugar, pero existen algunos sitios que han saltado a la fama más que otros y que son siempre una apuesta infalible para los comensales.

Dónde comer una de las mejores paellas de Valencia

Uno de esos 'templos de la paella' es el restaurante L'Alter, en Picassent (Valencia), muy cerca de la AP-7, por lo que es una opción perfecta si estás viajando por carretera y quieres hacer un pequeño desvío para comer. L'Alter nació en 1967 como un merendero al aire junto a caminos de algarrobos y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en el gran establecimiento gastronómico que hoy es.

¿El secreto de su éxito? "Somos la receta de una generación, que aplica la misma lección que entonces: una cocina tradicional que requiere tiempo y calidad. Hacemos los arroces como nuestros antepasados: con leña de naranjo y algarrobo cortada y dejada secar hasta dos años. Así conseguimos controlar la velocidad del fuego y aromatizar el arroz", puede leerse en la presentación de su web.

Ese cariño y paciencia que dedican a sus platos les ha valido el reconocimiento de importantes personalidades y medios internacionales. El periodista Marc Bittman, de The New York Times, escribía: "La mejor paella que pude encontrar estaba fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Picassent". Por su parte, Karlos Arguiñano, durante uno de sus programas, aprovechó para elogiar la labor que realizan en L'Alter: "No os lo perdáis, grandísimo sitio, con gente muy profesional con muchos años de experiencia y que lo hacen muy bien".

Pero vayamos al grano (nunca mejor dicho): ¿qué paellas podemos encontrar en L'Alter? El restaurante liderado por Carmina Crespo y su marido José ofrece hasta 15 arroces diferentes, destacando la paella de pollo y conejo, la de pollo, conejo y xonetas (caracoles), la de marisco, la de bogavante, el arroz a banda, el arroz negro con chipirones, la fideuá o la paella de verduras. Todos ellos son para un mínimo de dos personas, los hay desde 14€ por comensal y han de pedirse por encargo.

Obviamente los arroces son los protagonistas de la carta, pero también hay espacio para la carne y el pescado, con platos como el entrecot a la plancha, las chuletas de cordero, el conejo al ajillo, el sepionet, el emperador a la plancha o el rodaballo. Asimismo, a modo de cierre, los clientes no pueden irse sin pedir el clásico 'cremaet' valenciano o alguno de sus licores digestivos.