Hornazo de Salamanca, la receta típica del Lunes de Aguas para terminar la Semana Santa

Total: 50 min

Comensales: 12-16

La historia que acompaña al hornazo de Salamanca y al supuesto origen de la tradición de comerlo el Lunes de Aguas, que así se llama la fiesta que se celebra en tierras charras para terminar la Semana Santa el lunes siguiente al Lunes de Pascua es, cuando menos, curiosa.

En la ciudad cuentan que la tradición viene de cuando Felipe II -conocido como El Prudente- llegó a Salamanca a mediados del siglo XVI para casarse con su primera esposa, María Manuela de Portugal, y descubrió las juergas tan guapas que debían montarse los estudiantes en aquella época. Y no se le ocurrió nada mejor para aguarles la fiesta poner orden y preservar la moralidad que promulgar un edicto que, durante la Cuaresma, prohibiese el consumo de carne y el contacto carnal y, para asegurarse de que se cumplía, dio orden de que las “profesionales del amor” abandonasen la ciudad durante esas semanas.

Así que cada año por Cuaresma, un sacerdote -que ha pasado a la historia con el sobrenombre de “padre Putas“-, recogía a todas esas damas, las subía a una barca y las llevaba al otro lado del Tormes para que permaneciesen allí hasta el lunes siguiente al Lunes Santo, fecha en que las traía de vuelta a la ciudad y todos los muchachos iban a recibirlas a la orilla del río para montar una fiesta en la que comían el típico hornazo de Salamanca y lo que viniese después…

Cómo hacer Hornazo de Salamanca paso a paso

Hornazo de Salamanca

Ingredientes Harina de trigo, 500 g

Vino blanco, 80 ml

Agua templada, 100 ml

Manteca de cerdo ibérico, 60 g

Aceite de oliva virgen extra, 25 ml

Levadura fresca de panadería, 25 g

Huevos, 2

Sal, 10 g

Pimentón de La Vera, 1 cucharada

Cúrcuma, 1 cucharadita (*)

Lomo de cerdo en filetes finos, 600 g

Chorizo ibérico, 150 g

Huevos cocidos, 3 (**)

Jamón ibérico o serrano, 100 g

Sal

Pimienta

Para la masa del hornazo de Salamanca:

Para el relleno del hornazo de Salamanca:

(*) Opcional.

(**) En este enlace os contamos todos los secretos para conseguir huevos duros perfectos.

Paso 1

Salpimentamos los filetes de lomo de cerdo y los marcamos en la plancha a fuego fuerte (10/12) durante 1 minuto por cada lado y los reservamos.

Paso 2

Para preparar la masa del hornazo de Salamanca, ablandamos la manteca de cerdo calentándola durante 30 segundos en el microondas a 800 W.

Paso 3

En un bol ponemos la harina, echamos la sal y la levadura sin que se toquen. Abrimos un hoyo en el centro y echamos el aceite de oliva virgen extra, un huevo, el pimentón de La Vera, la cúrcuma, la manteca de cerdo ablandada, el vino blanco y el agua templada.

Paso 4

Mezclamos bien con una cuchara o una espátula hasta que se empiece a formar una masa. La pasamos a la encimera y seguimos amasando durante 10 minutos.

Precalentamos el horno a 225ºC.

Paso 5

Para montar del hornazo de Salamanca, dividimos la masa en dos trozos grandes iguales y un tercero de la mitad de tamaño. Enharinamos uno de los trozos grandes y lo estiramos sobre un papel de horno hasta tener un rectángulo de unos 40 cm de largo por 30 cm de ancho. Lo pasamos a una fuente de horno. Colocamos las lonchas de jamón serrrano, el lomo que teníamos reservado, los huevos cocidos en rodajas y el chorizo.

Paso 6

El otro trozo grande de masa lo estiramos y lo colocamos encima presionando bien los bordes y recortando los sobrantes.

Paso 7

Estiramos el trozo pequeño de masa hasta tener un rectángulo de unos 50 cm de largo por 15 cm de ancho -tiene que ser más largo que los anteriores porque luego cuando estiremos a lo ancho encogerá de largo-. Con un cuchillo bien afilado hacemos cortes como los que se ven en la foto y con cuidado lo colocamos sobre el hornazo estirando a lo ancho para que se abra la rejilla.

Paso 8

Pincelamos con el huevo que queda bien batido y pinchamos la masa para que pueda salir el vapor. Horneamos durante 30 minutos a 225ºC, pues el hornazo de Salamanca debe quedar bien dorado. Se puede comer frío o templado.

Notas

En tiempos de Felipe II los estudiantes se lo pasarían en grande con la vuelta de las mozas que estaban al otro lado del río, pero desde luego de lo que no hay ninguna duda es de que lo de ir a comer hornazo de Salamanca a orillas de un río tenía que ser un auténtico planazo.

Este hornazo de Salamanca es perfecto para cualquier comida en el campo, aunque no sea Lunes de Aguas. Y no, el hornazo de Salamanca no es una empanada.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan